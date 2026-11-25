A Copa–Cogeca azt kéri az uniós társjogalkotóktól, hogy a november 30-ra tervezett záró egyeztetésen tartsák meg a karbonvámrendelet tervezetének 27a. cikkét. A rendelkezés lehetővé tenné, hogy válsághelyzetben ideiglenesen felfüggesszék az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (CBAM) alkalmazását a műtrágyákra. A rendszer idén januártól az érintett importtermékek előállításakor keletkező kibocsátáshoz köti az importőrök terhét, amely a műtrágya árában a gazdáknál is megjelenhet.

Az uniós karbonteher miatt, a Copa–Cogeca szerint 15 százalékkal drágul idén a műtrágya Fotó: NurPhoto via AFP

A karbamid importára 2030-ra akár 45 százalékkal is emelkedhet

Az érdekképviselet szerint a karbonteher a közel-keleti bizonytalanság és a Hormuzi-szoros körüli fennakadások miatt már egyébként is feszült piacra rakódik rá. Egyes gazdaságokban a műtrágya a termelési költségek akár 40 százalékát is kiteheti. A Copa–Cogeca ezért attól tart, hogy a drágulás a gazdaságok működését, a következő évek termését és az élelmiszerek megfizethetőségét is veszélyeztetheti.

A teher a CBAM fokozatos bevezetésével és az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek kivezetésével nőhet. Egy Rabobank-elemzés szerint a mechanizmus hatására 2030-ra az importált ammónia ára akár 50, a karbamidé 45, a diammonium-foszfáté pedig 10 százalékkal emelkedhet. A Copa–Cogeca szerint az ideiglenes felfüggesztés válság idején gyors segítséget adhat, a rendes piaci működés mellett jelentkező költségek ellensúlyozására viszont már a következő hónapokban tartós megoldást kell kidolgoznia az EU-nak.

A magyar gazdák már kevesebb műtrágyát vesznek, és ez tartós is lehet

Januártól szeptember végéig a forgalmazók 926,3 ezer tonna műtrágyát adtak el közvetlenül a magyar termelőknek. Ez éves összevetésben 12,1 százalékos visszaesés, miközben a KSH árindexe átlagosan 5,9 százalékos drágulást mutatott. A megvásárolt műtrágya nitrogén-, foszfor- és káliumhatóanyag-tartalma ennél is nagyobb mértékben, 16 százalékkal csökkent az Agrárközgazdasági Intézet jelentése szerint.

Az idei visszaesésben az aszály és a gazdaságok szűkös pénzügyi mozgástere játszhatja a fő szerepet. A gyártóknak ugyanakkor azzal is számolniuk kell, hogy az árak enyhülésével a kereslet csak részben tér vissza. A talajvizsgálatra épülő, táblán belül is változtatható adagolással a gazdák oda juttathatják a tápanyagot, ahol szükség van rá. Ahol ez beválik, ott tartósan csökkenhet a megvásárolt műtrágya mennyisége. Az idei adatokból még nem látszik, mekkora szerepe volt a technológiai átállásnak.