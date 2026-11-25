A gazdák már visszafogták a vásárlást, most újabb műtrágyadrágulástól tartanak – csütörtökön Brüsszelben tüntetnek
A Copa–Cogeca azt kéri az uniós társjogalkotóktól, hogy a november 30-ra tervezett záró egyeztetésen tartsák meg a karbonvámrendelet tervezetének 27a. cikkét. A rendelkezés lehetővé tenné, hogy válsághelyzetben ideiglenesen felfüggesszék az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus (CBAM) alkalmazását a műtrágyákra. A rendszer idén januártól az érintett importtermékek előállításakor keletkező kibocsátáshoz köti az importőrök terhét, amely a műtrágya árában a gazdáknál is megjelenhet.
A karbamid importára 2030-ra akár 45 százalékkal is emelkedhet
Az érdekképviselet szerint a karbonteher a közel-keleti bizonytalanság és a Hormuzi-szoros körüli fennakadások miatt már egyébként is feszült piacra rakódik rá. Egyes gazdaságokban a műtrágya a termelési költségek akár 40 százalékát is kiteheti. A Copa–Cogeca ezért attól tart, hogy a drágulás a gazdaságok működését, a következő évek termését és az élelmiszerek megfizethetőségét is veszélyeztetheti.
A teher a CBAM fokozatos bevezetésével és az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek kivezetésével nőhet. Egy Rabobank-elemzés szerint a mechanizmus hatására 2030-ra az importált ammónia ára akár 50, a karbamidé 45, a diammonium-foszfáté pedig 10 százalékkal emelkedhet. A Copa–Cogeca szerint az ideiglenes felfüggesztés válság idején gyors segítséget adhat, a rendes piaci működés mellett jelentkező költségek ellensúlyozására viszont már a következő hónapokban tartós megoldást kell kidolgoznia az EU-nak.
A magyar gazdák már kevesebb műtrágyát vesznek, és ez tartós is lehet
Januártól szeptember végéig a forgalmazók 926,3 ezer tonna műtrágyát adtak el közvetlenül a magyar termelőknek. Ez éves összevetésben 12,1 százalékos visszaesés, miközben a KSH árindexe átlagosan 5,9 százalékos drágulást mutatott. A megvásárolt műtrágya nitrogén-, foszfor- és káliumhatóanyag-tartalma ennél is nagyobb mértékben, 16 százalékkal csökkent az Agrárközgazdasági Intézet jelentése szerint.
Az idei visszaesésben az aszály és a gazdaságok szűkös pénzügyi mozgástere játszhatja a fő szerepet. A gyártóknak ugyanakkor azzal is számolniuk kell, hogy az árak enyhülésével a kereslet csak részben tér vissza. A talajvizsgálatra épülő, táblán belül is változtatható adagolással a gazdák oda juttathatják a tápanyagot, ahol szükség van rá. Ahol ez beválik, ott tartósan csökkenhet a megvásárolt műtrágya mennyisége. Az idei adatokból még nem látszik, mekkora szerepe volt a technológiai átállásnak.
Csütörtökön a Magosz is ott lesz a brüsszeli gazdatüntetésen
A műtrágyaköltségek ügyében hétfőn ülnek tárgyalóasztalhoz az uniós intézmények, az agrártámogatások jövője miatt viszont már csütörtökön utcára vonulnak a gazdák. A november 26-i demonstrációt arra a napra időzítették, amikor az uniós vezetők megkezdik a 2028–2034-es költségvetés tárgyalását. A résztvevők 14 órától gyülekeznek az Európai Parlament előtti Place du Luxembourg téren, a menet 14.30-kor indul. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége is részt vesz a demonstráción, és csatlakozásra hívta a magyar termelőket.
A Copa–Cogeca szerint António Costa, az Európai Tanács elnökének módosított költségvetési javaslata mellett is közel 15 százalékkal csökkenne névértéken a közös agrárpolitika (KAP) kerete, még akkor is, ha a vitatott vidékfejlesztési forrásokat teljes egészében mezőgazdasági célokra fordítanák. Az érdekképviselet szerint erre nincs kötelező garancia. A gazdák szempontjából így az is tétje a költségvetési vitának, mennyi forrás jut majd azokra a beruházásokra – például a precíziós technológiára –, amelyekkel mérsékelhetik a növekvő termelési költségeket. A Világgazdaság korábban részletesen bemutatta a Copa–Cogeca kifogásait Costa hétéves költségvetési tervével szemben.