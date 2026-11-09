Fordulat a boltok és éttermek ellenőrzésében: visszakapta korábbi jogköreit a Nébih

Ismét egységes szakmai irányítás alá került a magyar élelmiszerlánc-felügyelet. A november elején életbe lépett változások értelmében az élelmiszer-kereskedelem és a vendéglátás felügyelete a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságtól (NKFH) visszakerült a Nébihhez – jelentette be november 6-án az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal. A Nébih közleménye szerint az átalakítás célja, hogy az élelmiszer-biztonsági kockázatokat a teljes termékpályán, a mezőgazdasági termeléstől az élelmiszer-feldolgozáson és a kereskedelmen át egészen a fogyasztókig egységesen lehessen kezelni.

Visszakerül több feleadat a Nébihhez Fotó: Havrán Zoltán

A változás azért is figyelemre méltó, mert a kormány nem egészen két évvel ezelőtt éppen az ellenkező irányba indult el.

Alig két évig működött a korábbi rendszer- most visszakerül a Nébihhez

A 2025. január 1-jén létrehozott NKFH egyik legfontosabb új feladata az élelmiszer-kereskedelmi egységek és a vendéglátóipari létesítmények felügyelete volt. A kormány akkor azzal indokolta az átalakítást, hogy a fogyasztóvédelmi és élelmiszer-kereskedelmi ellenőrzések összevonásával hatékonyabban lehet fellépni a szabálytalanságok ellen.

Az NKFH 2025 februárjában kiadott tájékoztatása szerint az új hatóság és a szakmai irányítása mellett működő vármegyei kormányhivatalok vették át valamennyi vendéglátóhely és élelmiszer-kereskedelmi egység felügyeletét. Ez a gyakorlatban azt eredményezte, hogy az élelmiszerlánc egyes szakaszainak szakmai felügyelete különböző központi hatóságokhoz tartozott. Miközben az élelmiszer-előállítás és több más termékpálya ellenőrzésében továbbra is meghatározó szerepet töltött be a Nébih, a boltok és az éttermek élelmiszer-biztonsági felügyeletét az NKFH irányította. Most ezt a megosztottságot szüntetik meg.

Az átszervezés egyúttal azt is jelenti, hogy az élelmiszer-biztonsági ellenőrzések szakmai koordinációjában ismét a Nébihé lesz a meghatározó szerep. Ez azonban nem azonos azzal, hogy valamennyi helyszíni ellenőrzést közvetlenül a központi hivatal munkatársai végeznének.

Egy kézbe kerülnek a termékvisszahívások

Az átalakítás egyik legfontosabb gyakorlati következménye a veszélyes vagy kifogásolható élelmiszerek visszahívásának egységesítése. A korábbi rendszerben a kereskedelmi forgalomban azonosított élelmiszer-biztonsági kockázatok miatt kezdeményezett forgalmazói termékvisszahívásokat az NKFH felé kellett bejelenteni, miközben az élelmiszerlánc más szakaszain keletkező problémák kezelésében a Nébihnek volt meghatározó szerepe.