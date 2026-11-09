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Fordulat a boltok és éttermek ellenőrzésében: visszakapta korábbi jogköreit a Nébih

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Újabb jelentős átalakítás történt a magyar élelmiszer-biztonsági hatósági rendszerben. Novembertől ismét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih) tartozik az élelmiszer-kereskedelem és a vendéglátás szakmai felügyelete. A kormány ezzel kevesebb mint két év után visszafordította a korábbi átszervezés egyik legfontosabb elemét. A változás a boltokat, a vendéglátóhelyeket és a fogyasztókat egyaránt érinti.
Dénes Zoltán
2026.11.09, 09:40
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Ismét egységes szakmai irányítás alá került a magyar élelmiszerlánc-felügyelet. A november elején életbe lépett változások értelmében az élelmiszer-kereskedelem és a vendéglátás felügyelete a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságtól (NKFH) visszakerült a Nébihhez – jelentette be november 6-án az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal.  A Nébih közleménye szerint az átalakítás célja, hogy az élelmiszer-biztonsági kockázatokat a teljes termékpályán, a mezőgazdasági termeléstől az élelmiszer-feldolgozáson és a kereskedelmen át egészen a fogyasztókig egységesen lehessen kezelni. 

Nébih, NFKH, élelmiszer ellemőrzés, élelmiszerbiztonság
Visszakerül több feleadat a Nébihhez Fotó: Havrán Zoltán

A változás azért is figyelemre méltó, mert a kormány nem egészen két évvel ezelőtt éppen az ellenkező irányba indult el.

Alig két évig működött a korábbi rendszer- most visszakerül a Nébihhez

A 2025. január 1-jén létrehozott NKFH egyik legfontosabb új feladata az élelmiszer-kereskedelmi egységek és a vendéglátóipari létesítmények felügyelete volt. A kormány akkor azzal indokolta az átalakítást, hogy a fogyasztóvédelmi és élelmiszer-kereskedelmi ellenőrzések összevonásával hatékonyabban lehet fellépni a szabálytalanságok ellen.

Az NKFH 2025 februárjában kiadott tájékoztatása szerint az új hatóság és a szakmai irányítása mellett működő vármegyei kormányhivatalok vették át valamennyi vendéglátóhely és élelmiszer-kereskedelmi egység felügyeletét. Ez a gyakorlatban azt eredményezte, hogy az élelmiszerlánc egyes szakaszainak szakmai felügyelete különböző központi hatóságokhoz tartozott. Miközben az élelmiszer-előállítás és több más termékpálya ellenőrzésében továbbra is meghatározó szerepet töltött be a Nébih, a boltok és az éttermek élelmiszer-biztonsági felügyeletét az NKFH irányította. Most ezt a megosztottságot szüntetik meg.

Az átszervezés egyúttal azt is jelenti, hogy az élelmiszer-biztonsági ellenőrzések szakmai koordinációjában ismét a Nébihé lesz a meghatározó szerep. Ez azonban nem azonos azzal, hogy valamennyi helyszíni ellenőrzést közvetlenül a központi hivatal munkatársai végeznének.

Egy kézbe kerülnek a termékvisszahívások

Az átalakítás egyik legfontosabb gyakorlati következménye a veszélyes vagy kifogásolható élelmiszerek visszahívásának egységesítése. A korábbi rendszerben a kereskedelmi forgalomban azonosított élelmiszer-biztonsági kockázatok miatt kezdeményezett forgalmazói termékvisszahívásokat az NKFH felé kellett bejelenteni, miközben az élelmiszerlánc más szakaszain keletkező problémák kezelésében a Nébihnek volt meghatározó szerepe.

Novembertől a hazai és az importált élelmiszerek biztonságosságának központi felügyelete ismét egységes rendszerbe kerül. A Nébih tájékoztatása szerint a fogyasztók az élelmiszer-termékvisszahívásokról is egy helyen tájékozódhatnak, és az élelmiszerláncot érintő közérdekű bejelentéseikkel ugyancsak egy hatósághoz fordulhatnak. Ez különösen az olyan esetekben lehet előnyös, amikor egy élelmiszer-biztonsági probléma egyszerre több szereplőt érint: például a gyártót, az importőrt, a nagykereskedőt és a kiskereskedelmi hálózatot. Az egységes szakmai irányítás lehetőséget teremthet arra, hogy a hatóság gyorsabban azonosítsa a kockázatok forrását, és összehangoltabban intézkedjen a kifogásolt termékek forgalomból történő kivonásáról.

A kormányhivatalokhoz kerültek a járási feladatok

Az átalakítás azonban nem csupán a Nébih és az NKFH közötti hatáskörök újraelosztásáról szól. A területi élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer szervezeti felépítése is megváltozott. November 1-jétől a járási hivatalok korábbi élelmiszerlánc-felügyeleti feladatai a vármegyei kormányhivatalokhoz kerültek. Ezzel párhuzamosan a Nébih szakmai irányítási jogköre is jelentősen kibővült.

Az átszervezés jogszabályi alapját a 273/2026. (X. 9.) kormányrendelet teremti meg, amely többek között az élelmiszerlánc-felügyeleti, állatvédelmi, borászati, növénytermesztési, talajvédelmi és tenyésztési hatósági feladatok szakmai irányítását érinti. Az új rendszerben tehát a helyszíni ellenőrzéseket és a hatósági eljárásokat továbbra is területi szervek végezhetik, miközben a Nébih erősebb jogosítványokat kapott az ellenőrzési tevékenység szakmai összehangolására. A kormány már a jogszabály szeptemberi előkészítésekor azzal indokolta a változtatásokat, hogy a szakmai, munkáltatói és operatív döntések összehangolása gyorsíthatja a járvány- és válsághelyzetek kezelését, továbbá javíthatja a magyar élelmiszerek exportpiaci versenyképességét.

Mit jelent ez a kereskedőknek és a vendéglátóknak?

Az új hatósági felállás elsősorban a felügyelet szervezetét és szakmai irányítását változtatja meg, nem pedig az élelmiszer-vállalkozások alapvető biztonsági kötelezettségeit. A boltoknak, az éttermeknek és a közétkeztetési szolgáltatóknak továbbra is be kell tartaniuk az élelmiszer-higiéniai, nyomonkövetési és önellenőrzési előírásokat. Az átalakítás önmagában nem jelent új, általános élelmiszer-biztonsági követelményeket vagy automatikusan gyakoribb ellenőrzéseket.

Ugyanakkor a hatóságok számára lehetőség nyílhat a kockázatalapú ellenőrzések hatékonyabb megszervezésére. Különösen fontos lehet ez 

  • az importélelmiszerek, 
  • a gyorsan romló termékek, 
  • valamint a több szereplőn keresztül értékesített élelmiszerek esetében. 

A vállalkozások számára hosszabb távon az jelenthet előnyt, ha az egységes szakmai irányítás következetesebb hatósági jogalkalmazást és kiszámíthatóbb ellenőrzési gyakorlatot eredményez.

Fontos tényező az is, hogy az élelmiszer-biztonsági kockázatok nem feltétlenül ott keletkeznek, ahol azokat végül észlelik. Egy állati eredetű élelmiszer szennyeződése például összefügghet az állattartás, a feldolgozás, a szállítás vagy a kereskedelmi tárolás körülményeivel. Az ilyen esetek kivizsgálásában fontos az élelmiszerlánc valamennyi szakaszából származó információk összekapcsolása. Éppen ezért, a Nébih szerint a mostani átszervezés a teljes élelmiszerláncra kiterjedő kockázatértékelést és az ellenőrzések jobb tervezését szolgálja.

 

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Nébih
élelmiszerbiztonság
Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
élelmiszer
mezőgazdaság

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