Németországban 15,7 millió macskát és 10 millió kutyát tartottak 2025-ben. Tíz év alatt a macskák száma 2,8 millióval, a kutyáké 2,1 millióval nőtt. Már a német háztartások 43 százalékában él legalább egy kisállat, ám az állateledel-forgalom a járvány idején látott fellendülés után lassabban bővül. A német ágazati szervezetek, az IVH és a ZZF szerint a kisállateledelek bolti forgalma tavaly 4,3 milliárd euró volt, mindössze 0,3 százalékkal több, mint 2024-ben.

A német boltokban 2025-ben a macskáknak szánt jutalomfalatok forgalma 3 százalékkal, a kutyáknak szántaké 2,1 százalékkal nőtt Fotó: StockMediaSeller

A jutalomfalatok tartották lendületben az állateledelpiacot

A kutyáknak szánt nedves eledelek bolti forgalma 1,9 százalékkal, a szárazaké 2,7 százalékkal csökkent 2025-ben, miközben a kutyáknak szánt jutalomfalatoké 2,1 százalékkal nőtt. A macskáknál mindhárom kategória bővült, a leggyorsabban, 3 százalékkal a jutalomfalatoké - derült ki az amerikai agrárminisztérium (USDA) külpiaci szolgálata a Pet Food Market 2026. németországi jelentéséből. A dokumentum az Euromonitor becslését is idézi, amely szerint 2026-ban értékben 2 százalékkal nőhet a kutya- és macskaeledel kiskereskedelmi forgalma. A kutyaeledeleknél idén eddig a nedves termékek teljesítettek a legjobban, amit a jelentés a magasabb árú termékek térnyerésével magyaráz.

A piacon egyszerre erősödik a kereslet a kedvező árú eledelek és az állat életkorához vagy egyedi igényeihez igazított prémiumtermékek iránt. Ez a középáras kínálatra helyezi a legnagyobb nyomást. A bolti állateledel-forgalom kétharmada az élelmiszer-kereskedelemben realizálódik, miközben a prémium és speciális termékek fő értékesítési csatornái továbbra is az állateledel-szaküzletek. Az élelmiszerláncok közben a saját márkás kínálatukat is bővítik, és már a prémiumkategóriában is versenyeznek a gyártói márkákkal.

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Németország értékben továbbra is több kutya- és macskaeledelt exportál, mint amennyit behoz, de a két érték közel áll egymáshoz. Az USDA szerint 2025-ben Lengyelország és Hollandia volt a két legnagyobb beszállító. A holland szállítások jelentős része ugyanakkor más országokból származó termékek továbbértékesítése. Az amerikai eredetű áru részesedése fél százalék alatt maradt.