Háromszorosára nőtt a német kutya- és macskaeledel-import, a jutalomfalat viszi a bolti növekedést
Németországban 15,7 millió macskát és 10 millió kutyát tartottak 2025-ben. Tíz év alatt a macskák száma 2,8 millióval, a kutyáké 2,1 millióval nőtt. Már a német háztartások 43 százalékában él legalább egy kisállat, ám az állateledel-forgalom a járvány idején látott fellendülés után lassabban bővül. A német ágazati szervezetek, az IVH és a ZZF szerint a kisállateledelek bolti forgalma tavaly 4,3 milliárd euró volt, mindössze 0,3 százalékkal több, mint 2024-ben.
A jutalomfalatok tartották lendületben az állateledelpiacot
A kutyáknak szánt nedves eledelek bolti forgalma 1,9 százalékkal, a szárazaké 2,7 százalékkal csökkent 2025-ben, miközben a kutyáknak szánt jutalomfalatoké 2,1 százalékkal nőtt. A macskáknál mindhárom kategória bővült, a leggyorsabban, 3 százalékkal a jutalomfalatoké - derült ki az amerikai agrárminisztérium (USDA) külpiaci szolgálata a Pet Food Market 2026. németországi jelentéséből. A dokumentum az Euromonitor becslését is idézi, amely szerint 2026-ban értékben 2 százalékkal nőhet a kutya- és macskaeledel kiskereskedelmi forgalma. A kutyaeledeleknél idén eddig a nedves termékek teljesítettek a legjobban, amit a jelentés a magasabb árú termékek térnyerésével magyaráz.
A piacon egyszerre erősödik a kereslet a kedvező árú eledelek és az állat életkorához vagy egyedi igényeihez igazított prémiumtermékek iránt. Ez a középáras kínálatra helyezi a legnagyobb nyomást. A bolti állateledel-forgalom kétharmada az élelmiszer-kereskedelemben realizálódik, miközben a prémium és speciális termékek fő értékesítési csatornái továbbra is az állateledel-szaküzletek. Az élelmiszerláncok közben a saját márkás kínálatukat is bővítik, és már a prémiumkategóriában is versenyeznek a gyártói márkákkal.
Lengyelország az élmezőnyben, Magyarországon három nagy gyártó vezeti a rangsort
Németország értékben továbbra is több kutya- és macskaeledelt exportál, mint amennyit behoz, de a két érték közel áll egymáshoz. Az USDA szerint 2025-ben Lengyelország és Hollandia volt a két legnagyobb beszállító. A holland szállítások jelentős része ugyanakkor más országokból származó termékek továbbértékesítése. Az amerikai eredetű áru részesedése fél százalék alatt maradt.
A régiós versenyben Magyarországnak is számottevő gyártóbázisa van. Az Opten adatai alapján a Világgazdaság októberi árbevételi rangsorát a Nestlé Hungária, a Partner in Pet Food Hungária és a Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó vezette. A Nestlé büki üzemében a többlépcsős beruházás végén három új gyáregység és egy automata magasraktár állt üzembe. A VG által idézett Alltech-felmérés szerint Európában 2025-ben 3,5 százalékkal, 13,1 millió tonnára nőtt a kisállateledel-gyártás, amivel a kontinens megelőzte Észak-Amerikát.