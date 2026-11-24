November 1. és 20. között mindössze 1,1 millió tonna gabona hagyta el az orosz kikötőket, mintegy 72 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ebből 912 ezer tonna volt búza. A gabonaexport visszaesése az Azovi- és a Fekete-tenger térségében volt a legélesebb. Ott a tavalyi 3,65 millió tonna helyett mindössze 179,6 ezer tonna gabonát raktak hajóra az Orosz Gabonaunió adatai szerint, amelyeket a Grain Central ismertetett.

Gabonaszállító hajó a Fekete-tengeren. A Világélelmezési Program szerint a szállítási fennakadások miatt 2026-ban mintegy tízmillió tonna orosz és ukrán búza maradhat távol a világpiactól. Archív felvétel Fotó: NurPhoto via AFP

A forgalom egy része északra terelődött. A balti kikötőkben 3,4-szer annyi gabonát raktak hajóra, mint egy évvel korábban, a legnagyobb forgalmat Uszty-Luga bonyolította. Az országos visszaesést ez is csak mérsékelte. A Világgazdaság a román felségvizeken történt dróntámadások után már beszámolt a balti útvonal felértékelődéséről.

Az orosz elakadás miatt, a Boszporuszon is megcsappant a gabonaforgalom

Október közepén 63 százalékkal kevesebb búzát és kukoricát szállító hajó haladt át a Boszporuszon, mint 2025 azonos időszakában. Luke J. Lindberg, a Világélelmezési Program (WFP) ügyvezető igazgatója az ENSZ Biztonsági Tanácsának november 23-i ülésén arról beszélt, hogy a fekete-tengeri fennakadások miatt 2026-ban mintegy tízmillió tonna orosz és ukrán búza maradhat távol a világpiactól. A szervezet kész lenne mindkét országból humanitárius célú gabonaszállításokat segíteni.

A World Food Programme (WFP) a Fekete-tenger mellett a Hormuzi-szorosban és a Báb el-Mandeb-szorosban is fennakadásokat lát. Ha a jelenlegi helyzet tartós marad, a magasabb szállítási és beszerzési költségek 2027 közepéig 727 millió dollárral növelhetik a szervezet kiadásait. Ez világszerte 7,3 millió ember élelmiszersegélyét sodorhatja veszélybe.

Pakisztán búzát keres, Párizsban emelkedett a jegyzés

A szűkülő fekete-tengeri kínálat mellett új vevői kereslet jelent meg a piacon. A pakisztáni állami kereskedő 800 ezer tonna búza beszerzésére írt ki tendert, 16 egyenként 50 ezer tonnás rakományra. Az ajánlatokat november 30-ig várják. A Grain Central november 24-i piaci jelentése szerint a tender hírére 1,48 százalékkal emelkedett a párizsi MATIF búzajegyzése. A szaklap szerint az európai búza mellett a balti kikötőkből szállított orosz áru is esélyes lehet a tenderen.