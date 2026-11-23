Több vagy kevesebb pezsgőt vettek idén a magyarok, mint tavaly? Hogyan teljesített a Törley?

– Az általunk követett kiskereskedelmi csatornákban januártól október végéig 5,09 millió palack fogyott, 0,7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A forgalom értéke eközben 6,5 százalékkal, 10,59 milliárd forintra nőtt. Ezen belül az év első hónapjaiban még lassult a piac, de májustól jelentős fellendülést tapasztalunk. A Törley Pezsgőpincészet ezekben a hónapokban a Törley márka piaci részesedését is tudta növelni.

Müller Kornél, a Törleyi ügyvezetője szerint, a pezsgők ára átlagosan 4–6 százalékkal emelkedett tavalyhoz képest Fotó: Vémi Zoltán

Még mindig az év utolsó két hónapján múlik a pezsgőpiac éve?

– November és december 2024-ben és 2025-ben is az éves piaci eladások 44 százalékát adta, tehát a szezon jelentősége stabilnak látszik. A márkák között nagyok a különbségek. Tavaly a Törley márka éves eladásainak több, mint fele jutott erre a két hónapra, a Hungariánál ennél valamivel kevesebb, a Mionetto Prosecconál viszont csak 25 százalék volt ez az arány.

Melyik ársávban fogy a legtöbb pezsgő?

– A 0,75 literes palackokból az ezer és kétezer forint közötti ársáv vezet. Az év első tíz hónapjában ebben a kategóriában több mint 2,5 millió palack fogyott, kétezer és négyezer forint között pedig mintegy 860 ezer. A négyezer és hatezer forint közötti sávban már csak 230 ezer palackot adtak el. Hatezer és tízezer forint között mintegy 28 ezer, tízezer forint fölött pedig valamivel több mint 13 ezer palack fogyott a hazai kiskereskedelemben

Mennyit drágult a pezsgő, és milyen akciókra számíthatnak a vásárlók karácsony előtt?

– A pezsgők ára átlagosan 4–6 százalékkal emelkedett tavalyhoz képest. Az akcióknál százalékosan kevés eltérést látunk az előző évhez viszonyítva. A vásárlók keresik a kedvezményeket, és két akció között akár ki is várnak. Ez a forgalom alakulásán is látszik. A kereskedők a hagyományos árakciók mellett egyre inkább a hűségprogramokra is támaszkodnak. Az ünnepi időszakban nagyjából a tavalyihoz hasonló akciós árakra számítunk. Az olcsóbb pezsgőknél különösen erős az árverseny a kereskedők és a márkák között. A prémium kategóriában fizetőképesebb a kereslet, de egy jól eltalált akció ott is meg tudja mozgatni a forgalmat.