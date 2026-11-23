Ezer és kétezer forint között fogy a legtöbb pezsgő, az ünnepi akciókban tavalyi árakra számít a Törley
Több vagy kevesebb pezsgőt vettek idén a magyarok, mint tavaly? Hogyan teljesített a Törley?
– Az általunk követett kiskereskedelmi csatornákban januártól október végéig 5,09 millió palack fogyott, 0,7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A forgalom értéke eközben 6,5 százalékkal, 10,59 milliárd forintra nőtt. Ezen belül az év első hónapjaiban még lassult a piac, de májustól jelentős fellendülést tapasztalunk. A Törley Pezsgőpincészet ezekben a hónapokban a Törley márka piaci részesedését is tudta növelni.
Még mindig az év utolsó két hónapján múlik a pezsgőpiac éve?
– November és december 2024-ben és 2025-ben is az éves piaci eladások 44 százalékát adta, tehát a szezon jelentősége stabilnak látszik. A márkák között nagyok a különbségek. Tavaly a Törley márka éves eladásainak több, mint fele jutott erre a két hónapra, a Hungariánál ennél valamivel kevesebb, a Mionetto Prosecconál viszont csak 25 százalék volt ez az arány.
Melyik ársávban fogy a legtöbb pezsgő?
– A 0,75 literes palackokból az ezer és kétezer forint közötti ársáv vezet. Az év első tíz hónapjában ebben a kategóriában több mint 2,5 millió palack fogyott, kétezer és négyezer forint között pedig mintegy 860 ezer. A négyezer és hatezer forint közötti sávban már csak 230 ezer palackot adtak el. Hatezer és tízezer forint között mintegy 28 ezer, tízezer forint fölött pedig valamivel több mint 13 ezer palack fogyott a hazai kiskereskedelemben
Mennyit drágult a pezsgő, és milyen akciókra számíthatnak a vásárlók karácsony előtt?
– A pezsgők ára átlagosan 4–6 százalékkal emelkedett tavalyhoz képest. Az akcióknál százalékosan kevés eltérést látunk az előző évhez viszonyítva. A vásárlók keresik a kedvezményeket, és két akció között akár ki is várnak. Ez a forgalom alakulásán is látszik. A kereskedők a hagyományos árakciók mellett egyre inkább a hűségprogramokra is támaszkodnak. Az ünnepi időszakban nagyjából a tavalyihoz hasonló akciós árakra számítunk. Az olcsóbb pezsgőknél különösen erős az árverseny a kereskedők és a márkák között. A prémium kategóriában fizetőképesebb a kereslet, de egy jól eltalált akció ott is meg tudja mozgatni a forgalmat.
Ugyanazt keresik a vásárlók az élelmiszerboltokban, mint az éttermekben és a szaküzletekben?
– A magyar pezsgőforgalom nagyobb része a kiskereskedelemben realizálódik. A vendéglátás a járvány óta sokat változott. A csökkenő vendégszám és költési hajlandóság, a szakemberhiány és az emelkedő költségek egyaránt befolyásolják, hogy a vendéglátóhelyek mit tartanak készleten és mit ajánlanak. Az éttermekben és a szaküzletekben a fogyasztók inkább a magasabb árú tételeket és a különlegességeket keresik. A kiskereskedelemben szélesebb az ár- és ízválaszték.
Többen választanak tradicionális, palackban erjesztett pezsgőt?
– Kategóriánként eltérő a kép. Januártól októberig a champagne-ból közel 10 százalékkal, a cavából dig majdnem dupla annyi pe palack fogyott, mint egy évvel korábban. A külön nyilvántartott méthode traditionnelle (hazai prémium pezsgő) kategória eladásai ugyanakkor 10,6 százalékkal csökkentek a mért piacon. A Törley Pezsgőpincészetnél ebben a kategóriában több, mint 15 százalékkal, nőtt az eladás. A legnagyobb mennyiségben ugyanakkor továbbra is a tartályos eljárással készülő pezsgők fogynak. A mért piacon ezekből több, mint 3 millió palackot adtak el tíz hónap alatt.
Mit fizet meg a vásárló egy drágább palackban?
– Az árat a minőség, az előállítás módja és a márka értéke is alakítja. A tartályban érlelt pezsgőktől a palackban érlelt tételek felé haladva általában nő az ár. A származási helynek is nagy szerepe lehet. A champagne vagy a prosecco neve önmagában is olyan ismertséget jelent, amely befolyásolja a vásárló döntését.
Valóban a szárazabb pezsgők felé fordul a magyar fogyasztó?
– Az eladások ebbe az irányba mutatnak. A brut pezsgőből 29,7 százalékkal, a szárazból 16,2 százalékkal több fogyott az év első tíz hónapjában, mint egy évvel korábban. A félszáraz pezsgők eladása 19,3 százalékkal, az édeseké 8,7 százalékkal csökkent. Az édes kategória így is a legnagyobb, közel kétmillió palackkal. A brut iránti kereslet már tavaly is erősödött. Akkor egész évben mintegy 685 ezer palack fogyott belőle, szemben a 2024-es 565 ezerrel.
Változnak a piaci szokások, úgy tűnik a fiatalok elfordulnak az alkoholtól, a borokhoz hasonló trendeket érzékel a pezsgők esetében is?
– Két eltérő termékkörként érdemes kezelni a bort és a pezsgőt. A pezsgő trendi, és megy fölfelé, a bor pedig – egyes szegmensekben különösen – szenved. Szerintem egyébként nem a bor kezd népszerűtlenné válni, hanem a nehezebb, testesebb borok. A pezsgőtől nem fordultak el a fiatalok, de az is megfigyelhető, hogy a könnyedebb Ice pezsgőnket nagyobb arányban fogyasztja a fiatal felnőtt korosztály, mint a hagyományos tradicionális pezsgőket. Az is meggyőző adat, hogy nagyon nagy arányban vannak az Ice fogyasztói között olyanok, akik korábban soha nem ittak pezsgőt: 70 százalékuk ilyen. Ráadásul az is igaz, hogy harminc év alatti fiatalok is nagy arányban ott vannak az Ice fogyasztói között.
Mekkora piacot jelentenek az alkoholmentes pezsgők?
– Januártól októberig több, mint 300 ezer palack alkoholmentes pezsgő fogyott a mért piacon, ami 8,5 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. Ez az eladott palackok kevesebb, mint 10 százalékát jelentette. Az alkoholmentesített termékek tehát alacsony bázisról szépen fejlődnek. Ugyanakkor fontos, hogy az alkoholmentesített termékek csak jelentős marketing támogatással tudnak nőni, és jóval kevésbé jövedelmezőek, mint a hagyományos alkoholos termékek.
Mekkora versenyt jelent a prosecco és a többi importált pezsgő a magyar tételeknek?
– A magyar vásárlók továbbra is kötődnek a hazai borokhoz és pezsgőkhöz, de egyre szívesebben választanak külföldi tételeket is. A felső és a prémiumáras kategóriában erősebb a verseny. A francia champagne és crémant, a spanyol cava vagy az olasz franciacorta esetében a származás és a címke presztízse is sokat nyom a latban.
A prosecco népszerűségéhez prosecco alaú koktélok elterjedése is hozzájárult. A mért piacon januártól októberig közel 668 ezer palack prosecco fogyott, 43 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A saját tapasztalataink alapján kevés vásárló választ kizárólag importált tételeket. Egy jó magyar pezsgőnek mindig van helye a hűtőben.
Mikor találkozhatnak a vásárlók az idei szüretből készült pezsgőkkel?
– A szüret mennyiségben elmaradt a várakozásainktól. A hosszan tartó nyári szárazság miatt a szőlő fejlődése és a termés alakulása is elmaradt attól, amire számítottunk. A minőségről még korai biztosat mondani, de bizakodók vagyunk. Az idei szüretből készült első, tartályban érlelt pezsgők várhatóan 2027 első felében kerülnek piacra.
Milyen alkalmakra bontanak ma pezsgőt az ünnepeken kívül?
– A saját tapasztalataink és egy néhány évvel ezelőtti kutatásunk szerint a pezsgő továbbra is erősen kötődik a nagy ünnepekhez. Emellett egyre több olyan alkalom adódik, amikor előkerül egy palack. Ilyen egy baráti összejövetel, egy fesztivál vagy egy kettesben töltött este. Egy személyes siker megünnepléséhez vagy a nyaraláshoz is egyre többen választanak pezsgőt.