Az európai túlkínálat, a csökkenő felvásárlási árak és az afrikai sertéspestis miatt érvényes korlátozások együttesen rontották a magyar sertéstartók jövedelmezőségét – írta Facebook-bejegyzésében Bóna Szabolcs. A miniszter már júliusban beszélt arról, hogy a felvásárlási árak sok esetben az önköltséget sem fedezik. Akkor a termelők, a vágóhidak és a kereskedők együttműködését sürgette.

önköltségi ár alatt mozog a magyar sertés ára, Bóna Szabolcs agárminiszter elmagyarázta mennyi segítséget kapott az ágazat Fotó: Bozsó Katalin

Egy hónap alatt 61 forinttal esett a sertés ára

A Bóna által idézett szeptemberi, kilogrammonkénti 582 forintos termelői ár októberre 521 forintra csökkent az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adatai szerint. Ez egy hónap alatt több mint 10 százalékos, éves összevetésben 23,6 százalékos visszaesés. Az árakat hasított meleg súlyra számítják, áfa és szállítási költség nélkül. A bolti árak kisebb mértékben csökkentek. Októberben a rövidkaraj 13,1, a sertéscomb 12,2 százalékkal került kevesebbe, mint egy évvel korábban.

A sertéshúskivitelből is kevesebb bevétel származott. Az első kilenc hónapban Magyarország 116,1 ezer tonna sertéshúst értékesített külföldön, 1,8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, a kivitel értéke mégis 19,7 százalékkal csökkent. Június elején 2,8 millió sertést tartottak az országban, 1,4 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A hazai vágóhidakon eközben az első fél évben 2,45 millió sertést vágtak le, 1,4 százalékkal többet, mint 2025 azonos időszakában.

December végéig kérhető törlesztési haladék

A Magyar Államkincstár október 7-én 3,7 milliárd forint állatjóléti támogatási előleget utalt át. A hízósertéstartók 1,6 milliárd, a tenyészkocatartók mintegy 2,1 milliárd forintot kaptak. A már futó Agrárgazdasági Stabilizációs Programban 2026. december 31-ig kérhetnek könnyítést a gazdálkodók. Jóváhagyás esetén 2027 végéig halaszthatják a tőketörlesztést, a kamatokat közben továbbra is fizetniük kell.

A bankok önként csatlakoznak a programhoz, a kérelmekről egyedileg döntenek. A Magosz szerint az agrárhitel-állomány mintegy kétharmadára nem terjed ki a könnyítés, és az Agrár Széchenyi-hitelek is kimaradnak. Az érdekképviselet november közepén állami garanciavállalást is sürgetett a sertés- és tejtermelőknek.