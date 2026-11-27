Tovább esett a sertés ára, Bóna Szabolcs agrárminiszter most elmondta, hogyan segítenek a kétségbeesett állattartóknak
Az európai túlkínálat, a csökkenő felvásárlási árak és az afrikai sertéspestis miatt érvényes korlátozások együttesen rontották a magyar sertéstartók jövedelmezőségét – írta Facebook-bejegyzésében Bóna Szabolcs. A miniszter már júliusban beszélt arról, hogy a felvásárlási árak sok esetben az önköltséget sem fedezik. Akkor a termelők, a vágóhidak és a kereskedők együttműködését sürgette.
Egy hónap alatt 61 forinttal esett a sertés ára
A Bóna által idézett szeptemberi, kilogrammonkénti 582 forintos termelői ár októberre 521 forintra csökkent az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adatai szerint. Ez egy hónap alatt több mint 10 százalékos, éves összevetésben 23,6 százalékos visszaesés. Az árakat hasított meleg súlyra számítják, áfa és szállítási költség nélkül. A bolti árak kisebb mértékben csökkentek. Októberben a rövidkaraj 13,1, a sertéscomb 12,2 százalékkal került kevesebbe, mint egy évvel korábban.
A sertéshúskivitelből is kevesebb bevétel származott. Az első kilenc hónapban Magyarország 116,1 ezer tonna sertéshúst értékesített külföldön, 1,8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, a kivitel értéke mégis 19,7 százalékkal csökkent. Június elején 2,8 millió sertést tartottak az országban, 1,4 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A hazai vágóhidakon eközben az első fél évben 2,45 millió sertést vágtak le, 1,4 százalékkal többet, mint 2025 azonos időszakában.
December végéig kérhető törlesztési haladék
A Magyar Államkincstár október 7-én 3,7 milliárd forint állatjóléti támogatási előleget utalt át. A hízósertéstartók 1,6 milliárd, a tenyészkocatartók mintegy 2,1 milliárd forintot kaptak. A már futó Agrárgazdasági Stabilizációs Programban 2026. december 31-ig kérhetnek könnyítést a gazdálkodók. Jóváhagyás esetén 2027 végéig halaszthatják a tőketörlesztést, a kamatokat közben továbbra is fizetniük kell.
A bankok önként csatlakoznak a programhoz, a kérelmekről egyedileg döntenek. A Magosz szerint az agrárhitel-állomány mintegy kétharmadára nem terjed ki a könnyítés, és az Agrár Széchenyi-hitelek is kimaradnak. Az érdekképviselet november közepén állami garanciavállalást is sürgetett a sertés- és tejtermelőknek.
Bóna közlése szerint 2027-től 30-ról 20 százalékra csökkentenék azt a jövedelemkiesési küszöböt, amely fölött a krízisbiztosítási rendszer tagjai kompenzációra lehetnek jogosultak. A hatályos törvény még 30 százalékot meghaladó visszaesést ír elő a referenciajövedelemhez képest. A tárca emellett vizsgálja, hogyan tehetné biztonságosabbá a szállítói finanszírozást, és miként támogathatná a járványügyi védekezés költségeit.
A sertéspestis a magyar exportot is korlátozza
A járványügyi kockázat közben újabb térségeket érint. November 26-tól hét Bács-Kiskun vármegyei vadgazdálkodási egység került szigorúbb besorolás alá, miután egy vaddisznóban kimutatták az afrikai sertéspestis vírusát. Az átsorolás az érintett telepekről történő élősertés-szállítás feltételeit is szigorítja. Bóna szerint a tárca azon dolgozik, hogy több kereskedelmi partner fogadja el a területi korlátozás elvét, így a fertőzéssel nem érintett térségekből továbbra is lehessen magyar sertéshúst exportálni.
A felvásárlási árakban Fórián Zoltán, az Erste vezető agrárszakértője 2027 februárjának közepétől lát esélyt fordulatra. A Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a tartósan alacsony árak miatt visszafogott termelés addigra szűkítheti az európai kínálatot. Ez a magyar sertéstartóknak is magasabb felvásárlási árakat hozhat.