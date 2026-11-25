Hét bács-kiskuni vadgazdálkodási egységet sorol át az Európai Bizottság az I. korlátozási zónából a szigorúbb II. zónába. A döntést egy novemberben igazolt vaddisznó-fertőzés indokolja. Az állatban a korábban már a II. zónába sorolt területen mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát, az addigi I. zóna határának közelében. A 2026/2635-ös végrehajtási rendeletet november 25-én hirdették ki az EU Hivatalos Lapjában, és másnap lép hatályba.

Egy vaddisznóban igazolt afrikai sertéspestis fertőzés miatt, hét bács-kiskuni vadgazdálkodási egységet sorol át az EU a szigorúbb II. zónába Fotó: Láng Róbert

Sertéspestis: mely területeken szigorítanak?

A november eleji uniós jegyzék és az új rendelet melléklete alapján a 607370, 607850, 607860, 607950, 608650, 608750 és 609350 kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes területe kerül át az I. zónából a II.-ba. A körzethatárok vadgazdálkodási egységekhez igazodnak, így egy településen belül is eltérhet a besorolás. Baja esetében például az önkormányzat novemberi tájékoztatója a város területének 67 százalékát sorolta a 607950-es egységhez.

Mit jelent a II. zóna a sertéstartóknak?

Az I. zóna a fertőzésnek kitett területeket jelöli, a II. zóna pedig a vaddisznókban igazolt fertőzés miatt kijelölt körzeteket. A II. zónába sorolt gazdaságokból az élő sertések kiszállítását a hatóság meghatározott feltételekkel engedélyezheti. A Nébih szállítási útmutatója külön kezeli a vágóhídra és a továbbtartásra szánt állatok szállítását. A gazdáknak a kiindulási és a fogadó telep besorolását is figyelembe kell venniük.

A Duna mentén észak felé terjed a fertőzés

A Nébih november 10-i közlése szerint a vírus a Duna mentén északi irányban terjedt a legintenzívebben. A hatóság akkor két, Szeremle közigazgatási területén elejtett vaddisznóban igazolta a fertőzést, amivel négyre nőtt az addig megerősített bács-kiskuni esetek száma. Az uniós rendelet indoklása vármegyei szinten jelöli meg az átsorolást kiváltó eset helyét.

Az október 24-i uniós zónamódosítás még nem érintette Magyarországot. A járvány gazdasági tétjét az augusztusi hazai telepi kitörések is mutatják. Ahogy a Világgazdaság a kölkedi és a lakócsai esetről beszámolt, Baranyában egy 27 állatot tartó gazdaságban, Somogyban pedig egy mintegy 1850 sertéses telepen igazolták a fertőzést. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a sertéstartóknak viszont az állományveszteség és a szállítási korlátozások is jelentős kárt okozhatnak.