Rekordösszegű támogatást kapnak a gazdák, mégis egyre sebezhetőbb a mezőgazdaság – az OECD szerint rossz helyre megy a pénz
Minden korábbinál több pénzt fordítanak a kormányok a mezőgazdaság támogatására, a gazdálkodók azonban ettől még nem feltétlenül kerülnek nagyobb biztonságba. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által készített, Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2026 című jelentés szerint a világ 56 vizsgált országában 2025-ben meghaladta a 950 milliárd dollárt a mezőgazdaság teljes állami támogatása. Ez 121 milliárd dollárral, közel 15 százalékkal több a 2023-as értéknél. A növekedés történelmi fordulatot jelent: több évtizedes tendencia tört meg, amikor a mezőgazdasági támogatások termelési értékhez viszonyított aránya ismét emelkedni kezdett.
A támogatások összege 2023 és 2025 között éves átlagban 885 milliárd dollár volt, miközben a támogatási szint a termelési érték 17,6 százalékáról 19,1 százalékára nőtt. Az OECD jelentésében rávilágít arra, hog nem elsősorban az a kérdés, hogy elegendő pénzt költenek-e az országok a mezőgazdaságra, hanem az, hogy mire fordítják a rendelkezésre álló forrásokat.
Támogatás: a válságok kezelésére jut pénz, a megelőzésre már kevésbé
A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a mezőgazdasági támogatások jelentős része továbbra is rövid távú beavatkozásokat finanszíroz. A kormányok a természeti katasztrófák, az energiapiaci zavarok, a kereskedelmi konfliktusok és a geopolitikai feszültségek hatásait próbálják mérsékelni, miközben a gazdaságok hosszú távú ellenálló képességének erősítése háttérbe szorul. A probléma súlyát jelzi, hogy az OECD a 2025–2026-os időszakban több mint harminc rendkívüli kormányzati beavatkozást azonosított, amelyet kizárólag szélsőséges időjárási események és természeti katasztrófák indokoltak.
A geopolitikai kockázatok ráadásul egyre szorosabban kapcsolódnak az agrárpiacok működéséhez. A Hormuzi-szoros lezárása például az energia- és műtrágyapiacon keresztül a mezőgazdasági termelés költségeit is befolyásolja. A dráguló energia, a bizonytalan szállítási útvonalak és a szélsőséges időjárás együttesen olyan kockázatot jelentenek, amelyet egyetlen támogatási program sem képes tartósan megszüntetni. Az OECD ezért arra figyelmeztet, hogy a válságkezelésre épülő agrárpolitika egyre költségesebbé válhat, miközben nem feltétlenül csökkenti a következő válságokból eredő veszteségeket.
Miközben nőnek a támogatások, visszaszorulnak a fejlesztési kiadások
A szervezet adatai szerint 2023 és 2025 között évente átlagosan 118 milliárd dollárt fordítottak az országok olyan általános mezőgazdasági szolgáltatásokra, mint az infrastruktúra, a kutatás, az innováció vagy a tudásátadás. Ez jelentős összegnek tűnhet, ám a mezőgazdasági termelési értékhez viszonyított aránya két évtized alatt csaknem megfeleződött: a 2000–2002 közötti 4,6 százalékról 2,4 százalékra csökkent.
Különösen aggasztó, hogy a mezőgazdasági tudás- és innovációs rendszerekre fordított állami kiadások ma már a szektor termelési értékének mindössze mintegy 0,5 százalékát teszik ki, hozzávetőleg felét az ezredforduló körüli aránynak. Ez azért fontos, mert a mezőgazdasági termelékenység növekedése közben lassul. A gazdálkodóknak tehát egyre összetettebb kihívásokkal kell megbirkózniuk, miközben az alkalmazkodáshoz szükséges kutatási, technológiai és infrastrukturális háttér fejlesztése nem tart lépést az igényekkel. Az OECD értékelése alapján a támogatáspolitika súlypontját a hosszú távú versenyképességet javító beruházások felé kellene elmozdítani.
A fogyasztók is megfizetik a támogatások árát
Az OECD jelentése arra is rámutat, hogy a mezőgazdasági támogatások költségeit nem kizárólag az állami költségvetések viselik. Egyes agrárpolitikai intézkedések a belföldi termelői árakat a nemzetközi piaci szintek fölött tartják, aminek következtében a fogyasztók drágábban jutnak élelmiszerhez. A szervezet számításai szerint a vizsgált országok fogyasztói 2023 és 2025 között évente átlagosan 204 milliárd dolláros implicit terhet viseltek az ilyen intézkedések miatt. Ez a mezőgazdasági alapanyagok termelői árszinten számított fogyasztási értékének 4,4 százalékát jelentette.
A támogatási rendszerek csaknem fele ráadásul továbbra is olyan eszközökre épül, amelyek torzíthatják a piaci versenyt és a nemzetközi kereskedelmet. Ide tartoznak
- a piaci ártámogatások,
- bizonyos inputtámogatások,
- valamint a termelés mennyiségéhez kötött kifizetések.
Mindez különösen érzékeny kérdés az élelmiszer-inflációval küzdő országokban. A gazdálkodók jövedelmének védelme fontos agrárpolitikai cél, ám az OECD szerint a támogatások kialakításakor azt is vizsgálni kell, milyen hatást gyakorolnak a fogyasztói árakra és a piac működésére.
Az Európai Unióban is jelentős a támogatások súlya
A jelentés külön fejezetben vizsgálja az Európai Unió agrárpolitikáját. A részletes uniós értékelés szerint az EU-ban a termelői támogatások a mezőgazdasági üzemek bruttó bevételének átlagosan 17,4 százalékát tették ki 2023 és 2025 között, meghaladva az OECD átlagát. Az európai agrártámogatási rendszer ugyanakkor az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult. A piaci ártámogatások aránya a termelők támogatásán belül a 2000–2002 közötti 46 százalékról 28 százalékra mérséklődött. A közvetlen kifizetések és az egyéb költségvetési támogatások szerepe ezzel párhuzamosan megerősödött.
A szervezet azonban az EU esetében is problémának tartja, hogy az infrastruktúrára, a kutatásra és az innovációra fordított források nem növekednek kellő ütemben.
A mezőgazdaságnak nyújtott általános szolgáltatások támogatása 2023–2025-ben a termelési érték mindössze 2,9 százalékát tette ki, ami az OECD-átlag alatt maradt. Az infrastruktúrára fordított kiadások termelési értékhez viszonyított aránya pedig több mint a felére csökkent két évtized alatt. Az OECD értékelése így különös jelentőséget kap a 2028 és 2034 közötti közös agrárpolitika finanszírozásáról zajló vitákban. Az uniós támogatási rendszer jövőjéről ugyanis nemcsak azt kell eldönteni, mekkora forrás álljon rendelkezésre, hanem azt is, milyen arányban szolgálják a támogatások a gazdálkodók jövedelembiztonságát, illetve a hosszú távú alkalmazkodóképesség fejlesztését.
Magyarország: az öntözés és a vízmegtartás került előtérbe
A jelentés Magyarországgal külön is foglalkozik az Európai Uniót vizsgáló fejezetben. Az OECD megállapítja, hogy
a magyar KAP stratégiai terv 2025-ös módosításai többek között a vízmegtartás, az öntözési beruházások, a szaktanácsadás és a szakképzési infrastruktúra fejlesztését célozták.
A hazai mezőgazdaság szempontjából ezek különösen fontos változások, hiszen az ismétlődő aszályok és a szélsőséges időjárás egyre nagyobb kockázatot jelentenek a szántóföldi növénytermesztés számára.
Az OECD azt is kiemeli, hogy Magyarországon a fiatal gazdálkodók kiegészítő jövedelemtámogatására bejelentett terület jóval meghaladta az eredetileg tervezettet. A 119 ezer hektáros előirányzattal szemben 268 ezer hektárra érkezett igénylés. A szélesebb jogosulti kör támogatása érdekében ugyanakkor az induló fiatal gazdálkodóknak szánt egyes kifizetéseket csökkentették. Az agroökológiai program iránti érdeklődés szintén meghaladta az előzetes várakozásokat, miközben az ipari olajnövényekhez és a hízott bikákhoz kapcsolódó termeléshez kötött támogatások igénybevétele elmaradt a tervezettől, ezért ezekből a keretekből forrásokat csoportosítottak át.
A magyar stratégiai tervben a 2023–2027-es időszakra csaknem 995 millió eurót irányoztak elő termeléshez kötött jövedelemtámogatásokra. Ez a teljes tervezett keret 9,9 százalékának felel meg. Az ágazati beavatkozásokra további 207,7 millió eurót, vagyis 2,1 százalékot különítettek el. Ezek a többéves időszakra vonatkozó tervezett összegek, nem a már teljesített kifizetések.
A szervezet beszámol arról is, hogy Magyarország a 2024-es súlyos aszály után 16,2 millió euró rendkívüli uniós támogatást kapott a kukoricatermelők veszteségeinek enyhítésére. Az OECD emellett ismerteti a magyar agrárhitelezés kedvezményes konstrukcióit is, köztük a Magyar Fejlesztési Bank 2025 novembere és 2026 decembere között elérhető kamattámogatott hitelprogramját. A magyar helyzet jól szemlélteti az OECD által azonosított alapvető dilemmát. Az aszálykárok utólagos kompenzálása rövid távon nélkülözhetetlen lehet a gazdaságok működőképességének megőrzéséhez, önmagában azonban nem csökkenti a következő száraz időszakban várható termésveszteségeket. És mindez idén sajnos tökéletesen be is bizonyosodott.
Nem több támogatásra, hanem hatékonyabb agrárpolitikára van szükség
Az OECD nem a mezőgazdaság állami támogatásának általános visszafogását sürgeti, hanem a támogatási rendszer szerkezetének átalakítását. A szervezet szerint a termelést és a kereskedelmet torzító intézkedések helyett nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a célzott kockázatkezelési eszközökre, a kutatás-fejlesztésre, az innovációra és a hosszú távú beruházásokra. Az agrárpolitika eredményességét pedig nem pusztán a kifizetett támogatások összege alapján kellene megítélni, hanem annak figyelembevételével is, hogy a források mennyiben javítják a termelékenységet, a gazdaságok ellenálló képességét és a környezeti fenntarthatóságot.