Rekordösszegű támogatást kapnak a gazdák, mégis egyre sebezhetőbb a mezőgazdaság – az OECD szerint rossz helyre megy a pénz

Minden korábbinál több pénzt fordítanak a kormányok a mezőgazdaság támogatására, a gazdálkodók azonban ettől még nem feltétlenül kerülnek nagyobb biztonságba. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által készített, Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2026 című jelentés szerint a világ 56 vizsgált országában 2025-ben meghaladta a 950 milliárd dollárt a mezőgazdaság teljes állami támogatása. Ez 121 milliárd dollárral, közel 15 százalékkal több a 2023-as értéknél. A növekedés történelmi fordulatot jelent: több évtizedes tendencia tört meg, amikor a mezőgazdasági támogatások termelési értékhez viszonyított aránya ismét emelkedni kezdett.

Súlyos károk idején kiemelten fontos a gyors segítség, de hosszú távon a megelőzésre kellett volna koncentrálni a támogatások elosztásakor az OECD szerint Fotó: Karnok Csaba

A támogatások összege 2023 és 2025 között éves átlagban 885 milliárd dollár volt, miközben a támogatási szint a termelési érték 17,6 százalékáról 19,1 százalékára nőtt. Az OECD jelentésében rávilágít arra, hog nem elsősorban az a kérdés, hogy elegendő pénzt költenek-e az országok a mezőgazdaságra, hanem az, hogy mire fordítják a rendelkezésre álló forrásokat.

Támogatás: a válságok kezelésére jut pénz, a megelőzésre már kevésbé

A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a mezőgazdasági támogatások jelentős része továbbra is rövid távú beavatkozásokat finanszíroz. A kormányok a természeti katasztrófák, az energiapiaci zavarok, a kereskedelmi konfliktusok és a geopolitikai feszültségek hatásait próbálják mérsékelni, miközben a gazdaságok hosszú távú ellenálló képességének erősítése háttérbe szorul. A probléma súlyát jelzi, hogy az OECD a 2025–2026-os időszakban több mint harminc rendkívüli kormányzati beavatkozást azonosított, amelyet kizárólag szélsőséges időjárási események és természeti katasztrófák indokoltak.

A geopolitikai kockázatok ráadásul egyre szorosabban kapcsolódnak az agrárpiacok működéséhez. A Hormuzi-szoros lezárása például az energia- és műtrágyapiacon keresztül a mezőgazdasági termelés költségeit is befolyásolja. A dráguló energia, a bizonytalan szállítási útvonalak és a szélsőséges időjárás együttesen olyan kockázatot jelentenek, amelyet egyetlen támogatási program sem képes tartósan megszüntetni. Az OECD ezért arra figyelmeztet, hogy a válságkezelésre épülő agrárpolitika egyre költségesebbé válhat, miközben nem feltétlenül csökkenti a következő válságokból eredő veszteségeket.