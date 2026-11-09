A magyar tej ára csökkent a legerőteljesebben az unióban, súlyos veszteségekkel küzdenek a gazdák

Az európai tejpiacon megjelentek a stabilizálódás első jelei, de a termelők számára egyelőre korai lenne a válság végét ünnepelni. Az Európai Bizottság tejpiaci adatlapja szerint augusztusban az uniós nyerstej átlagos termelői ára kilogrammonként 42,8 eurócent volt, ami júliushoz képest 2,3 százalékos emelkedést jelent. A javulás ugyanakkor rendkívül alacsony bázisról indult: a tejért még mindig 19,7 százalékkal kevesebbet fizettek, mint egy évvel korábban, és az ár az előző öt év átlagától is 8,3 százalékkal elmaradt. A tagállamok előzetes becslései szerint szeptemberben folytatódhatott a tej árának emelkedése, az uniós átlagár 43,11 eurócentre nőhetett kilogrammonként. Ez további 0,9 százalékos javulást jelentene, ami arra utal, hogy a tejpiaci árak elmozdulhattak a mélypontról.

z Európai Bizottság adatai szerint, augusztusban Magyarországon 29 százalékkal volt alacsonyabb a tej termelői ára, mint egy évvel korábban Fotó: Havran Zoltán

A kedvezőbb havi adatok azonban nem változtatnak azon, hogy az európai tejtermelők jelentős része továbbra is a tavalyinál lényegesen alacsonyabb bevételből kénytelen gazdálkodni.

Magyarországon csökken a legnagyobb mértékben a tej ára

Az uniós összehasonlítás különösen kedvezőtlen képet mutat a magyar tejágazatról. Az Európai Bizottság adatai alapján augusztusban Magyarországon 29 százalékkal volt alacsonyabb a nyerstej termelői ára, mint egy évvel korábban. Ennél nagyobb visszaesést egyetlen másik tagállamnál sem emel ki az összesítés:

Csehországban és Litvániában 26,

Szlovákiában 25,

Hollandiában és Németországban 24 százalékos

volt az éves árcsökkenés. Az uniós országok közül egyedül Cipruson haladta meg az augusztusi nyerstejár az egy évvel korábbit. A magyarországi folyamatokról a Világgazdaság már korábban részletesen beszámolt. A hazai tejárak összeomlását bemutató elemzésünkben arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a magyar tejtermelők nemcsak az európai áresésből részesedtek, hanem az uniós mezőny egyik legkedvezőtlenebb felvásárlási árszintjével is szembesültek.

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint augusztusban a hazai nyerstej országos termelői átlagára mindössze 128,57 forint volt kilogrammonként. Ez ugyan 1,7 százalékkal meghaladta a júliusi szintet, éves összevetésben azonban 35,3 százalékos zuhanást jelentett. A korábban közölt, összehasonlítható uniós tagállami adatok szerint Ausztriában csaknem harmadával magasabb árat kaptak a tejtermelők, mint Magyarországon. A lengyel és a szlovák felvásárlási árak is meghaladták a magyarországi szintet. Mindez jelentős versenyhátrányt jelent a hazai gazdaságoknak, különösen akkor, amikor a takarmányozás, az energiafelhasználás és a munkaerő költségei továbbra is jelentős terhet jelentenek.