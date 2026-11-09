A magyar tej ára csökkent a legerőteljesebben az unióban, súlyos veszteségekkel küzdenek a gazdák
Az európai tejpiacon megjelentek a stabilizálódás első jelei, de a termelők számára egyelőre korai lenne a válság végét ünnepelni. Az Európai Bizottság tejpiaci adatlapja szerint augusztusban az uniós nyerstej átlagos termelői ára kilogrammonként 42,8 eurócent volt, ami júliushoz képest 2,3 százalékos emelkedést jelent. A javulás ugyanakkor rendkívül alacsony bázisról indult: a tejért még mindig 19,7 százalékkal kevesebbet fizettek, mint egy évvel korábban, és az ár az előző öt év átlagától is 8,3 százalékkal elmaradt. A tagállamok előzetes becslései szerint szeptemberben folytatódhatott a tej árának emelkedése, az uniós átlagár 43,11 eurócentre nőhetett kilogrammonként. Ez további 0,9 százalékos javulást jelentene, ami arra utal, hogy a tejpiaci árak elmozdulhattak a mélypontról.
A kedvezőbb havi adatok azonban nem változtatnak azon, hogy az európai tejtermelők jelentős része továbbra is a tavalyinál lényegesen alacsonyabb bevételből kénytelen gazdálkodni.
Magyarországon csökken a legnagyobb mértékben a tej ára
Az uniós összehasonlítás különösen kedvezőtlen képet mutat a magyar tejágazatról. Az Európai Bizottság adatai alapján augusztusban Magyarországon 29 százalékkal volt alacsonyabb a nyerstej termelői ára, mint egy évvel korábban. Ennél nagyobb visszaesést egyetlen másik tagállamnál sem emel ki az összesítés:
- Csehországban és Litvániában 26,
- Szlovákiában 25,
- Hollandiában és Németországban 24 százalékos
volt az éves árcsökkenés. Az uniós országok közül egyedül Cipruson haladta meg az augusztusi nyerstejár az egy évvel korábbit. A magyarországi folyamatokról a Világgazdaság már korábban részletesen beszámolt. A hazai tejárak összeomlását bemutató elemzésünkben arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a magyar tejtermelők nemcsak az európai áresésből részesedtek, hanem az uniós mezőny egyik legkedvezőtlenebb felvásárlási árszintjével is szembesültek.
Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint augusztusban a hazai nyerstej országos termelői átlagára mindössze 128,57 forint volt kilogrammonként. Ez ugyan 1,7 százalékkal meghaladta a júliusi szintet, éves összevetésben azonban 35,3 százalékos zuhanást jelentett. A korábban közölt, összehasonlítható uniós tagállami adatok szerint Ausztriában csaknem harmadával magasabb árat kaptak a tejtermelők, mint Magyarországon. A lengyel és a szlovák felvásárlási árak is meghaladták a magyarországi szintet. Mindez jelentős versenyhátrányt jelent a hazai gazdaságoknak, különösen akkor, amikor a takarmányozás, az energiafelhasználás és a munkaerő költségei továbbra is jelentős terhet jelentenek.
Európában nő a tejtermelés, ami tovább fékezheti az áremelkedést
A tejpiaci helyzet egyik legfontosabb ellentmondása, hogy miközben a termelői árak jelentősen csökkentek, az uniós tejkínálat tovább bővült. Az Európai Bizottság adatai szerint 2026 első nyolc hónapjában az uniós tejfelvásárlás 3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét. Augusztusban már mindössze 0,6 százalékos volt az éves növekedés, ami a kínálat bővülésének lassulására utal. A feldolgozott tejtermékek előállítása ugyanakkor több fontos termékcsoportban is emelkedett. Az év első nyolc hónapjában:
- a sovány tejpor termelése 9 százalékkal,
- a vajé 7,7 százalékkal,
- a sajté 3,6 százalékkal,
- a fermentált tejtermékeké 5,1 százalékkal nőtt.
A bővülő termelés azt jelzi, hogy az európai feldolgozóipar továbbra is jelentős mennyiségű alapanyagot dolgoz fel, ami a kereslet megfelelő erősödése nélkül korlátozhatja a termelői árak emelkedését. A külpiacokon ugyanakkor kedvezőbb folyamatok is látszanak. Az EU tejtermékexportja az év első hét hónapjában tejegyenértékben 11,9 százalékkal nőtt, az export értéke viszont 1,5 százalékkal csökkent. A mennyiség tehát gyorsan bővült, az értékesítésből származó bevétel azonban nem követte ezt a növekedést.
Különösen látványos volt a vajkivitel 38 százalékos és a sovány tejpor exportjának 14 százalékos emelkedése. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a külpiacok képesek felszívni a növekvő európai termelés egy részét, de ez egyelőre nem eredményezett általános árfordulatot.
Kevesebb tehén, nagyobb termelékenység, csökkenő bevétel
A magyar tejágazatban eközben már megindult az állomány csökkenése. Az MBH Bank és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács októberi helyzetértékelése szerint az ellenőrzött tehénállomány 2026 első háromnegyed évében 4,2 százalékkal mérséklődött. Az egy tehénre jutó tejtermelés ugyanakkor közel 8 százalékkal emelkedett, vagyis a gazdaságok termelékenysége javult. Ez azonban nem tudta ellensúlyozni a felvásárlási árak zuhanását. Az egy tehénre jutó tejárbevétel mintegy 20 százalékkal csökkent, miközben számos gazdaságban a termelői ár már nem fedezte az önköltséget.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az aszály következtében megdrágult takarmányozás hatásai késleltetve jelentkezhetnek a termelők költségeiben. Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak adott korábbi nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy kritikus időszak következhet a magyar tejtermelésben. A kisebb gazdaságok közül már többen felhagytak a termeléssel, miközben az import tejtermékek egyre nagyobb részesedést szereznek a magyar piacon. A szakember szerint a sajtok, a vaj és a joghurt esetében is 70 százalék körüli az import aránya. Ez különösen érzékenyen érinti a hazai tejfeldolgozókat, amelyeknek az olcsóbb külföldi késztermékekkel kell versenyezniük.