A nyerstej uniós átlagára augusztus óta emelkedik, a tejbeszállítás pedig szeptember óta csökken – mondta Christophe Hansen uniós agrárbiztos a tagállamok mezőgazdasági minisztereinek november 23-i brüsszeli ülésén. Az Agence Europe tudósítása szerint Hansen úgy látja, hogy

az európai és a világpiaci kereslet,

valamint az erős uniós export

segíti a kínálat és a kereslet egyensúlyának helyreállását.

Októberben kilogrammonként 144,49 forint volt a nyerstej országos termelői átlagára Magyarországon Fotó: Havran Zoltán

Az Európai Bizottság tejpiaci adatai szerint októberben kilogrammonként 45,1 eurócent volt a súlyozott uniós átlagár. Itthon két hónap alatt csaknem 16 forinttal nőtt a nyerstej ára Magyarországon augusztusban kilogrammonként 128,57 forintot fizettek átlagosan a termelőknek, szeptemberben 136,97 forintot, októberben pedig már 144,49 forintot. Az Agrárközgazdasági Intézet októberi adatai szerint a szeptemberhez mért 5,5 százalékos emelkedéshez az alapár növekedése, valamint a tej magasabb zsír- és fehérjetartalma is hozzájárult. Az októberi termelői átlagár így is 27,3 százalékkal maradt el a tavaly októberitől.

Emelkedett a tej ára, de még messze a tavalyi szint alatt van

A hazai felvásárlás októberben 1,1 százalékkal nőtt szeptemberhez képest, éves alapon viszont 7,4 százalékkal csökkent. Eközben a magyar nyerstej kivitele 21,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget. A kivitel átlagára kilogrammonként 150,07 forint volt, 3,9 százalékkal magasabb a hazai termelői átlagárnál. A magyar tehenészetek az árak korábbi zuhanása mellett a hőstressz és az aszály következményeivel is küzdenek, ahogy arról korábban a Világgazdaság beszámolt.

A felvásárlási ár emelkedése a feldolgozóknál növeli az alapanyagköltséget. Az, hogy ebből mennyi jelenik meg a bolti árakban, termékenként eltérhet. Fórián Zoltán, az Erste Bank vezető agrárszakértője a Világgazdaságnak adott élelmiszerpiaci előrejelzésében arról beszélt, hogy 2027-ben a tejtermékek az elsők között drágulhatnak. A vaj piacán ugyanakkor a túlkínálat fékezheti az áremelkedést.

Brüsszelben külön fórumot kap a tejpiac

Hansen több tagállami miniszter kérésére 2027 elejére hívja össze az uniós tejfórumot Brüsszelben. A találkozón a tejpiac működését vitatják meg. A magyar termelők számára a következő hónapok kérdése, hogy kitart-e a felvásárlási ár emelkedése, és tovább csökken-e az egy évvel korábbi árszinthez mért lemaradás.