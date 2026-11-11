Háromszorosára nőhet az európai tejtermelés vesztesége: új veszély fenyegeti a magyar tehenészeteket

Az európai tejtermelés földrajzi és gazdasági feltételei alapvetően megváltozhatnak a következő évtizedekben. A holland Rabobank november 4-én közzétett elemzése szerint az emelkedő hőmérséklet és a gyakoribb hőhullámok miatt egyre nagyobb veszélybe kerülhet azoknak az európai régióknak a versenyképessége, amelyek eddig a kedvező éghajlati adottságaiknak köszönhetően a kontinens tejtermelésének meghatározó központjai voltak.

A hőstressz miatt csökkenhet a tehenek tejhozama, miközben a tejfeldolgozóknak a bizonytalanabb alapanyag-ellátáshoz kell alkalmazkodniuk Fotó: Havran Zoltán

A bank szakértői arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás nem feltétlenül szorítja ki a tejtermelést ezekből a térségekből, de jelentősen növelheti az előállítás költségeit. A tejtermelőknek ugyanis egyre többet kell fordítaniuk az állatok hűtésére, a megfelelő takarmányellátás biztosítására és a termelési technológiák átalakítására. A legnagyobb kockázatot azonban az jelenti, hogy a hőstressz miatt csökkenhet a tehenek tejhozama, miközben a tejfeldolgozóknak a bizonytalanabb alapanyag-ellátáshoz kell alkalmazkodniuk.

A Rabobank számításai szerint a vizsgált európai régiókban a jelenlegi éghajlati viszonyok mellett évente mintegy 4,5 millió tonna tejtermelés eshet ki a hőstressz következtében. Ez a mennyiség 2050 körül, erőteljes globális felmelegedés esetén 12,2 millió tonnára emelkedhet. A különbség évi 7,7 millió tonna, vagyis a potenciális veszteség 171 százalékkal növekedhet. Ez önmagában is érzékelteti, milyen jelentős gazdasági kockázatot hordoz a klímaváltozás az európai tejágazat számára.

Fontos ugyanakkor, hogy a Rabobank hangsúlyozza: ezek nem a tényleges jövőbeni tejtermelésre vonatkozó előrejelzések. A számítások azt mutatják be, milyen hatásokkal járhatna a melegebb éghajlat, ha a tehénállomány nagysága, az állatok termelékenysége, a fajták összetétele és a hőstressz kezelésére alkalmazott módszerek változatlanok maradnának.

A hatások ráadásul jelentős földrajzi eltéréseket mutathatnak. Az észak-atlanti térségek továbbra is viszonylag kedvező helyzetben maradhatnak, miközben Észak-Olaszországban, Dél-Németországban, Franciaországban és Spanyolországban a tejtermelés meghatározó központjai is egyre súlyosabb hőstresszel szembesülhetnek. Mindez nem csupán állategészségügyi, hanem komoly versenyképességi kérdés is. A kieső tejmennyiség ugyanis a feldolgozóüzemek kapacitáskihasználását is rontja, ami tovább növelheti az egy liter tejre jutó költségeket. Ha viszont a termelők beruházásokkal próbálják megelőzni a veszteségeket, az jelentős többletfinanszírozást igényel.