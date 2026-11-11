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Háromszorosára nőhet az európai tejtermelés vesztesége: új veszély fenyegeti a magyar tehenészeteket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A klímaváltozás miatt 2050-re csaknem megháromszorozódhat az európai tejtermelés hőstresszből származó vesztesége – figyelmeztet a Rabobank friss tanulmánya. Miközben a kontinens hagyományos tejtermelő központjainak versenyképessége is romolhat, a magyar tejágazat már most súlyos árveszteségekkel, takarmányhiánnyal és növekvő költségekkel küzd.
Dénes Zoltán
2026.11.11, 08:44
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Az európai tejtermelés földrajzi és gazdasági feltételei alapvetően megváltozhatnak a következő évtizedekben. A holland Rabobank november 4-én közzétett elemzése szerint az emelkedő hőmérséklet és a gyakoribb hőhullámok miatt egyre nagyobb veszélybe kerülhet azoknak az európai régióknak a versenyképessége, amelyek eddig a kedvező éghajlati adottságaiknak köszönhetően a kontinens tejtermelésének meghatározó központjai voltak.

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 A hőstressz miatt csökkenhet a tehenek tejhozama, miközben a tejfeldolgozóknak a bizonytalanabb alapanyag-ellátáshoz kell alkalmazkodniuk Fotó: Havran Zoltán

A bank szakértői arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás nem feltétlenül szorítja ki a tejtermelést ezekből a térségekből, de jelentősen növelheti az előállítás költségeit. A tejtermelőknek ugyanis egyre többet kell fordítaniuk az állatok hűtésére, a megfelelő takarmányellátás biztosítására és a termelési technológiák átalakítására. A legnagyobb kockázatot azonban az jelenti, hogy a hőstressz miatt csökkenhet a tehenek tejhozama, miközben a tejfeldolgozóknak a bizonytalanabb alapanyag-ellátáshoz kell alkalmazkodniuk.

A Rabobank számításai szerint a vizsgált európai régiókban a jelenlegi éghajlati viszonyok mellett évente mintegy 4,5 millió tonna tejtermelés eshet ki a hőstressz következtében. Ez a mennyiség 2050 körül, erőteljes globális felmelegedés esetén 12,2 millió tonnára emelkedhet. A különbség évi 7,7 millió tonna, vagyis a potenciális veszteség 171 százalékkal növekedhet. Ez önmagában is érzékelteti, milyen jelentős gazdasági kockázatot hordoz a klímaváltozás az európai tejágazat számára.

Fontos ugyanakkor, hogy a Rabobank hangsúlyozza: ezek nem a tényleges jövőbeni tejtermelésre vonatkozó előrejelzések. A számítások azt mutatják be, milyen hatásokkal járhatna a melegebb éghajlat, ha a tehénállomány nagysága, az állatok termelékenysége, a fajták összetétele és a hőstressz kezelésére alkalmazott módszerek változatlanok maradnának.

 

A hatások ráadásul jelentős földrajzi eltéréseket mutathatnak. Az észak-atlanti térségek továbbra is viszonylag kedvező helyzetben maradhatnak, miközben Észak-Olaszországban, Dél-Németországban, Franciaországban és Spanyolországban a tejtermelés meghatározó központjai is egyre súlyosabb hőstresszel szembesülhetnek. Mindez nem csupán állategészségügyi, hanem komoly versenyképességi kérdés is. A kieső tejmennyiség ugyanis a feldolgozóüzemek kapacitáskihasználását is rontja, ami tovább növelheti az egy liter tejre jutó költségeket. Ha viszont a termelők beruházásokkal próbálják megelőzni a veszteségeket, az jelentős többletfinanszírozást igényel.

Magyarországon már most egymást erősítik a kedvezőtlen hatások

A Rabobank figyelmeztetése különösen időszerű a magyar tejtermelők számára, akiknek a hőstressz és az aszály jelentette kihívások mellett jelenleg súlyos piaci válsággal is meg kell küzdeniük. A Világgazdaság november 9-i tejpiaci elemzése szerint 

Magyarországon az uniós átlagnál lényegesen nagyobb mértékben estek vissza a tejárak. 

Miközben az Európai Unióban az augusztusi nyerstejár 19,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől, a magyar gazdálkodók ennél is súlyosabb veszteségeket szenvedtek el.

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a hazai nyerstej termelői átlagára augusztusban kilogrammonként 128,57 forint volt. Ez ugyan 1,7 százalékos havi emelkedést jelentett, de éves összevetésben még mindig 35,3 százalékos visszaesésnek felelt meg. A kedvezőtlen piaci folyamatokat tovább súlyosbítja, hogy a termelők költségei a tejárakhoz hasonló mértékben nem csökkentek, az aszály miatt romló takarmányellátás pedig újabb kiadásokat okozhat. A helyzet szemptemberre sem változott érdemben, az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára ekkor kilogrammonként 136,97 forint volt. Ez a 2026. augusztusihoz képest 6,5 százalékos drágulást jelentett, míg az előző év azonos hónapjához viszonyítva 31,5 százalékkal esett vissza az ára.

Az MBH Bank és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács októberi helyzetértékelése alapján az ellenőrzött magyar tehénállomány 2026 első háromnegyed évében 4,2 százalékkal csökkent. Ezzel párhuzamosan az egy tehénre jutó tejtermelés közel 8 százalékkal emelkedett. A javuló termelékenység azonban nem tudta ellensúlyozni a felvásárlási árak zuhanását: az egy tehénre jutó tejárbevétel mintegy 20 százalékkal mérséklődött.

A Rabobank elemzése szerint mindez hosszabb távon azért különösen aggasztó, mert a termelőknek éppen egy olyan időszakban kellene jelentős összegeket fordítaniuk a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra, amikor a gazdálkodás jövedelmezősége ezt egyre kevésbé teszi lehetővé.

A hőség mellett a takarmányhiány is fenyeget

A tejtermelésre a klímaváltozás két egymást erősítő csatornán keresztül hat. Egyrészt a magas hőmérséklet közvetlenül rontja az állatok termelési teljesítményét, másrészt az aszály csökkentheti a takarmánynövények hozamát és minőségét. A hőstressznek kitett tehenek kevesebb takarmányt fogyaszthatnak, miközben szervezetüknek több energiára van szüksége a testhőmérséklet szabályozásához, ami: 

  • csökkentheti a tejtermelést, 
  • kedvezőtlenül befolyásolhatja az állatok szaporodásbiológiai mutatóit, 
  • és növelheti az egészségügyi kockázatokat.

Magyarországon az idei aszály következményei már megjelentek az állattenyésztés takarmányellátásában. Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója korábban arra figyelmeztetett, hogy a magyar tejtermelő gazdaságok számára kritikus időszak következhet. A szakember szerint sok tehenészet még a korábbi időszakban felhalmozott takarmánykészletekre támaszkodik, ezért az aszály teljes gazdasági hatása késleltetve jelentkezhet.

Ez azt jelenti, hogy a tejtermelőknek egyszerre kell szembenézniük a gyenge piaci árakkal, a takarmányköltségek növekedésével és a szélsőséges időjárás miatt szükségessé váló beruházásokkal. A Rabobank által felvázolt folyamatok alapján a következő évtizedekben a versenyképességet egyre inkább az határozhatja meg, hogy a gazdaságok milyen hatékonyan képesek kezelni ezeket a kockázatokat.

Európa tejtermelése már 2035-ig jelentősen átalakulhat

A mostani tanulmány nem az első figyelmeztetés a Rabobank részéről az európai tejágazat szerkezeti problémáira. A pénzintézet elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy 

az Európai Unió tejkínálata 2035-ig mintegy 5 százalékkal csökkenhet. 

A várható visszaesés mögött a szigorodó környezetvédelmi és állatjóléti követelmények, az állattartás növekvő költségei, a gazdatársadalom elöregedése, a munkaerőhiány és az éghajlatváltozás egyaránt szerepet játszhatnak.

Hasonló folyamatokat vetített előre az Európai Bizottság szakértői műhelymunkájához kapcsolódó elemzés is. A Világgazdaság októberi cikke szerint egy kedvezőtlen forgatókönyv alapján 2025 és 2035 között 4,8 százalékkal mérséklődhet az uniós tejkínálat, miközben a tejhasznú tehénállomány akár 18 százalékkal is zsugorodhat. A hosszabb távú kínálatcsökkenés ugyanakkor nem feltétlenül jelent tartósan alacsonyabb tejtermelői jövedelmeket. Ha a kereslet viszonylag stabil marad, a szűkülő kínálat idővel áremelkedést eredményezhet. A kérdés az, hogy a gazdaságok mekkora része képes finanszírozni működését és a szükséges fejlesztéseket addig, amíg a piaci egyensúly helyreáll.

Nemcsak a gazdáknak, a tejfeldolgozóknak is alkalmazkodniuk kell

A Rabobank szerint a változó éghajlati feltételekhez való alkalmazkodás nem oldható meg kizárólag az állattartó telepeken végrehajtott fejlesztésekkel. A gazdaságok számára egyre fontosabbá válhatnak a korszerű istállóhűtési és szellőztetési rendszerek, a megbízható vízellátás, az időjáráshoz igazított takarmányozás és az állomány egészségét védő technológiai megoldások. A tejfeldolgozóknak pedig fel kell készülniük arra, hogy bizonyos térségekben ingadozóbbá válhat az alapanyag-ellátás. Ez a feldolgozóüzemek kapacitáskihasználását, a szállítási költségeket és az új beruházások helyszínválasztását is befolyásolhatja.

A bank elemzői szerint a vállalatoknak ezért rugalmasabb beszerzési rendszereket kell kialakítaniuk, támogatniuk kell a beszállító gazdaságok fejlesztéseit, és szükség esetén szélesebb földrajzi térségből kell biztosítaniuk a feldolgozáshoz szükséges tejmennyiséget. Mindez nagy kihívást jelenthet az Európai Unióban, ahol a Rabobank értékelése szerint a tejtermelés költségei már jelenleg is versenyhátrányt okoznak több más globális termelő térséggel szemben.

 

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