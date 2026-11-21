Németországban 2016 májusában még közel 4,3 millió tejelő tehenet tartottak, 2026 májusában már csak 3,59 milliót. Tíz év alatt csaknem 700 ezer állattal, 16 százalékkal zsugorodott az állomány. A változás az összes német tartományt érintette. Bajorországban így is csaknem egymillió tejelő tehenet tartanak, vagyis ott van a német állomány több mint negyede - mutatott rá az Agrarheute.

Németországban tíz év alatt 16 százalékkal csökkent a tejelő tehenek száma. Fotó: Havran Zoltán

A tejelő tehenet tartó német gazdaságok száma még gyorsabban fogyott, mintegy 71 ezerről 46,2 ezerre csökkent. Az átlagos állomány ugyanakkor gazdaságonként 60-ról 78 tehénre nőtt. A német statisztikai hivatal szerint, a tejtermelés így egyre kevesebb, és átlagosan nagyobb gazdaságban összpontosul.

Hogyan nőhet a tejtermelés, ha kevesebb a tehén?

A válasz az egy tehénre jutó tejhozamban van. A német tejipari szövetség adatai szerint egy tehén 2015-ben átlagosan 7628 kilogramm tejet adott, 2025-ben már 9452 kilogrammot. Ez közel 24 százalékos növekedés, amely ellensúlyozta az állomány fogyását.

Németország tehéntejtermelése 2016-ban mintegy 32,7 millió tonna volt, 2025-ben pedig megközelítette a 34 millió tonnát. A feldolgozókhoz kerülő tej mennyisége is emelkedett, bár jóval kisebb mértékben, 31,3 millió tonnáról 31,64 millió tonnára.

Magyarországon 250 ezerről 267 ezerre nőtt a tej- és kettős hasznú tehenek száma

A KSH decemberi adatai szerint Magyarországon 2015-ben mintegy 250 ezer tej- és kettős hasznosítású tehenet tartottak. A létszám 2020 végén 226 ezer körül járt, 2024-re viszont 267 ezerre emelkedett, és 2025 végén is ezen a szinten maradt. A két végpont között mintegy 7 százalékos a növekedés. Az évtizedes összevetést árnyalja, hogy 2020-tól a KSH állományi adatai a gazdaságküszöböt elérő gazdaságokra vonatkoznak.

A magyar tejtermelés ennél gyorsabban nőtt. A 2015-ös 1,89 milliárd liter után 2025-ben előzetesen 2,14 milliárd liter tehéntejet termeltek a hazai gazdaságok, több mint 13 százalékkal többet. Az egy tehénre jutó éves tejhozam eközben 7501 literről 8005 literre emelkedett. A hozam javulása a legutóbbi teljes évben is látszott. A tej- és kettős hasznosítású tehenek év végi létszáma 2024-ről 2025-re lényegében változatlan maradt, miközben a tejtermelés 5 százalékkal nőtt. A Világgazdaság korábbi elemzésében rámutatott arra, hogy csökken a tehénállomány, javul a termelékenység, de a tej alacsony ára sok gazdaságnak már súlyos gondokat okoz.