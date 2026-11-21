Hétszézezerrel kevesebb a tejelő tehén Németországban, mégis több tejet termelnek
Németországban 2016 májusában még közel 4,3 millió tejelő tehenet tartottak, 2026 májusában már csak 3,59 milliót. Tíz év alatt csaknem 700 ezer állattal, 16 százalékkal zsugorodott az állomány. A változás az összes német tartományt érintette. Bajorországban így is csaknem egymillió tejelő tehenet tartanak, vagyis ott van a német állomány több mint negyede - mutatott rá az Agrarheute.
A tejelő tehenet tartó német gazdaságok száma még gyorsabban fogyott, mintegy 71 ezerről 46,2 ezerre csökkent. Az átlagos állomány ugyanakkor gazdaságonként 60-ról 78 tehénre nőtt. A német statisztikai hivatal szerint, a tejtermelés így egyre kevesebb, és átlagosan nagyobb gazdaságban összpontosul.
Hogyan nőhet a tejtermelés, ha kevesebb a tehén?
A válasz az egy tehénre jutó tejhozamban van. A német tejipari szövetség adatai szerint egy tehén 2015-ben átlagosan 7628 kilogramm tejet adott, 2025-ben már 9452 kilogrammot. Ez közel 24 százalékos növekedés, amely ellensúlyozta az állomány fogyását.
Németország tehéntejtermelése 2016-ban mintegy 32,7 millió tonna volt, 2025-ben pedig megközelítette a 34 millió tonnát. A feldolgozókhoz kerülő tej mennyisége is emelkedett, bár jóval kisebb mértékben, 31,3 millió tonnáról 31,64 millió tonnára.
Magyarországon 250 ezerről 267 ezerre nőtt a tej- és kettős hasznú tehenek száma
A KSH decemberi adatai szerint Magyarországon 2015-ben mintegy 250 ezer tej- és kettős hasznosítású tehenet tartottak. A létszám 2020 végén 226 ezer körül járt, 2024-re viszont 267 ezerre emelkedett, és 2025 végén is ezen a szinten maradt. A két végpont között mintegy 7 százalékos a növekedés. Az évtizedes összevetést árnyalja, hogy 2020-tól a KSH állományi adatai a gazdaságküszöböt elérő gazdaságokra vonatkoznak.
A magyar tejtermelés ennél gyorsabban nőtt. A 2015-ös 1,89 milliárd liter után 2025-ben előzetesen 2,14 milliárd liter tehéntejet termeltek a hazai gazdaságok, több mint 13 százalékkal többet. Az egy tehénre jutó éves tejhozam eközben 7501 literről 8005 literre emelkedett. A hozam javulása a legutóbbi teljes évben is látszott. A tej- és kettős hasznosítású tehenek év végi létszáma 2024-ről 2025-re lényegében változatlan maradt, miközben a tejtermelés 5 százalékkal nőtt. A Világgazdaság korábbi elemzésében rámutatott arra, hogy csökken a tehénállomány, javul a termelékenység, de a tej alacsony ára sok gazdaságnak már súlyos gondokat okoz.
Az EU-ban több tej jutott a feldolgozókhoz, Magyarországon alig nőtt a beszállítás
Az Eurostat szeptemberi adataira épülő előzetes szakmai összesítés szerint 2026 első kilenc hónapjában az uniós tejfeldolgozók 115,3 millió tonna tehéntejet vettek át a tavalyi 112,2 millió tonna után. A növekedés 2,7 százalék volt. Magyarországon januártól augusztusig mindössze 0,1 százalékkal több tej jutott a feldolgozókhoz, miközben az Európai Bizottság ugyanerre a nyolc hónapra 3 százalékos uniós bővülést jelzett. A beszállítás a feldolgozók által átvett mennyiséget méri, a teljes tejtermelésbe a gazdaságokban felhasznált vagy közvetlenül eladott tej is beleszámít.