Egyre drágább a magyar termőföld, miközben eltűnnek a gazdák – van, ahol egy hektár már ötmillió forint
Tovább drágult a magyar termőföld 2025-ben, annak ellenére, hogy a földpiaci forgalom jelentősen visszaesett. A Központi Statisztikai Hivatal november 10-én közzétett jelentése szerint a mező- és erdőgazdasági területek átlagára 4,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A szántóföldek hektáronkénti átlagára elérte a 2,5 millió forintot, miközben a haszonbérleti díjak is tovább emelkedtek. A statisztika alapján a termőföld piacát sajátos kettősség jellemzi: miközben egyre kevesebb terület cserél gazdát, a földek értéke tovább növekszik. Tavaly összesen 67 ezer hektárt értékesítettek, ami 8,6 százalékos visszaesést jelent. Ez Magyarország mező- és erdőgazdasági hasznosítású területének mindössze egy százaléka. A termőföld-adásvételek összesített értéke 5,8 százalékkal csökkent.
A lassulás már az év közepén is érzékelhető volt. A Világgazdaság az OTP Termőföld Értéktérképének júniusi bemutatásakor arról írt, hogy a gyenge agrárjövedelmezőség, az ismétlődő aszályok, az alacsony terményárak és a földvásárlási finanszírozás nehézségei egyaránt visszafogják a keresletet. Az OTP előzetes, szűrt adatai akkor mindössze 1,3 százalékos országos áremelkedést jeleztek, míg a KSH most 4,5 százalékos drágulást mutatott ki. A különbséget az eltérő adatfeldolgozás és módszertan is magyarázhatja, ezért a két eredmény közvetlenül nem azonosítható. A közös tendencia azonban egyértelmű: a forgalom gyengülése nem eredményezett általános földárcsökkenést.
Termőföld: három vármegyében már hárommillió forint felett járnak a szántóárak
A KSH adatai szerint Hajdú-Bihar, Tolna és Fejér vármegyében már 3–3,5 millió forint között alakult a szántóföldek átlagos hektárára. Ezzel szemben Nógrádban, Zalában és Borsod-Abaúj-Zemplénben 1,4–1,8 millió forintért lehetett átlagosan szántóhoz jutni. A járási különbségek még ennél is nagyobbak. A Debreceni járásban 5,2 millió, a Hajdúszoboszlóiban 4,8 millió, a Hajdúböszörményiben 4,7 millió forintot fizettek átlagosan egy hektár szántóért. A Balatonfüredi járásban ugyancsak elérte az ötmillió forintot a hektáronkénti átlagár.
A drágulás ütemében is jelentős eltérések mutatkoztak. Hevesben és Szabolcs-Szatmár-Beregben egyaránt 13 százalékkal, Fejérben 12 százalékkal emelkedtek a szántóárak. Pest vármegyében viszont 3,8 százalékos, Győr-Moson-Sopronban 3,5 százalékos, Komárom-Esztergomban pedig 2,3 százalékos árcsökkenést mért a hivatal. Különösen figyelemre méltó, hogy a legjobb, hektáronként 28 aranykoronánál magasabb átlagos földminőségű mikrokörzetekben 2,2 százalékkal csökkent a szántók átlagára. Ez is jelzi, hogy a termőföld értékét nem kizárólag a termőképesség határozza meg: a földrajzi elhelyezkedés, a helyi kereslet és az adott évben értékesített területek összetétele szintén lényeges tényező.
Már a földbérlet is egyre nagyobb teher a gazdálkodóknak
A földárakkal párhuzamosan a haszonbérleti díjak is emelkedtek. Egy hektár szántó éves átlagos bérleti díja 2025-ben 91 100 forint volt, ami 4,9 százalékkal magasabb a 2024-es szintnél. A legdrágább
- Hajdú-Bihar vármegye volt, ahol hektáronként 119 200 forintot kellett fizetni évente
- Tolnában 111 700,
- Békésben 105 900 forintot tett ki a bérleti díj.
A másik végletet Nógrád jelentette 62 100 forinttal, majd Pest és Veszprém következett 66 400, illetve 67 300 forinttal. A földbérleti díjak emelkedése különösen érzékenyen érinti a növénytermesztőket, hiszen a KSH 2023-as gazdaságszerkezeti adatai szerint a szántóterületek 52 százalékát nem a tulajdonos, hanem bérlő hasznosítja. A magas bérleti díj így közvetlenül beépül a termelési költségekbe, függetlenül attól, hogy a gazdálkodó adott évben milyen hozamot és terményárat tud elérni.
Az éves bérleti díj országosan a szántók átlagos vételárának 3,7 százalékát tette ki. Ez a földtulajdonos szempontjából a bérbeadás egyszerű, bruttó jövedelmezőségi mutatója, amely nem tartalmazza az adókat, az esetleges költségeket és a föld értékének változását. A földbérletek növekedése ráadásul egy olyan időszakban folytatódik, amikor a gazdálkodók jövedelmezőségét a termelési kockázatok és a ráfordítások drágulása is terheli. A KSH szerint a mezőgazdasági folyó termelőfelhasználás árszínvonala 2025-ben 4,3 százalékkal emelkedett.
Egyre kevesebb gazdaság művel egyre nagyobb területet
A KSH jelentésének talán legfontosabb megállapítása azonban nem is a földárakhoz, hanem a birtokszerkezet átalakulásához kapcsolódik. Az Agrárium 2026 gazdaságszerkezeti felmérésének előzetes adatai szerint 2023 és 2026 között 17 százalékkal csökkent a Magyarországon működő agrárgazdaságok száma. Ezzel párhuzamosan a gazdaságok által használt átlagos mezőgazdasági terület 18 százalékkal nőtt, megközelítve a 33 hektárt.
A birtokkoncentráció minden művelési ágban megfigyelhető, de különösen erős a szőlő- és gyümölcstermesztésben. A szőlőterületek átlagos üzemmérete 41 százalékkal, a gyümölcsösöké 26 százalékkal emelkedett három év alatt. Ez arra utal, hogy a magyar mezőgazdaságban folytatódik a termelés koncentrációja: egyre kevesebb gazdaság használ egyre nagyobb területet. Fontos ugyanakkor, hogy a KSH adatai a földhasználat koncentrációját mutatják, ami nem feltétlenül jelent ugyanilyen mértékű tulajdonkoncentrációt.
A folyamat gazdasági szempontból kettős hatású lehet. A nagyobb üzemméret kedvezhet a gépek hatékonyabb kihasználásának és a termelési költségek csökkentésének, ugyanakkor a földárak és bérleti díjak emelkedése megnehezítheti a kisebb, illetve a gazdálkodásba újonnan belépő termelők helyzetét. Ráadásul a földpiacon rendkívül szűk a tényleges kínálat. Ha évente a mezőgazdasági területeknek mindössze egy százaléka cserél gazdát, a rendelkezésre álló földek megszerzéséért folytatott verseny különösen erős lehet.