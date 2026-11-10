Egyre drágább a magyar termőföld, miközben eltűnnek a gazdák – van, ahol egy hektár már ötmillió forint

Tovább drágult a magyar termőföld 2025-ben, annak ellenére, hogy a földpiaci forgalom jelentősen visszaesett. A Központi Statisztikai Hivatal november 10-én közzétett jelentése szerint a mező- és erdőgazdasági területek átlagára 4,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A szántóföldek hektáronkénti átlagára elérte a 2,5 millió forintot, miközben a haszonbérleti díjak is tovább emelkedtek. A statisztika alapján a termőföld piacát sajátos kettősség jellemzi: miközben egyre kevesebb terület cserél gazdát, a földek értéke tovább növekszik. Tavaly összesen 67 ezer hektárt értékesítettek, ami 8,6 százalékos visszaesést jelent. Ez Magyarország mező- és erdőgazdasági hasznosítású területének mindössze egy százaléka. A termőföld-adásvételek összesített értéke 5,8 százalékkal csökkent.

A forgalom gyengülésével nem járt együtt a termőföld árának csökkenése Fotó: Havrán Zoltán

A lassulás már az év közepén is érzékelhető volt. A Világgazdaság az OTP Termőföld Értéktérképének júniusi bemutatásakor arról írt, hogy a gyenge agrárjövedelmezőség, az ismétlődő aszályok, az alacsony terményárak és a földvásárlási finanszírozás nehézségei egyaránt visszafogják a keresletet. Az OTP előzetes, szűrt adatai akkor mindössze 1,3 százalékos országos áremelkedést jeleztek, míg a KSH most 4,5 százalékos drágulást mutatott ki. A különbséget az eltérő adatfeldolgozás és módszertan is magyarázhatja, ezért a két eredmény közvetlenül nem azonosítható. A közös tendencia azonban egyértelmű: a forgalom gyengülése nem eredményezett általános földárcsökkenést.

Termőföld: három vármegyében már hárommillió forint felett járnak a szántóárak

A KSH adatai szerint Hajdú-Bihar, Tolna és Fejér vármegyében már 3–3,5 millió forint között alakult a szántóföldek átlagos hektárára. Ezzel szemben Nógrádban, Zalában és Borsod-Abaúj-Zemplénben 1,4–1,8 millió forintért lehetett átlagosan szántóhoz jutni. A járási különbségek még ennél is nagyobbak. A Debreceni járásban 5,2 millió, a Hajdúszoboszlóiban 4,8 millió, a Hajdúböszörményiben 4,7 millió forintot fizettek átlagosan egy hektár szántóért. A Balatonfüredi járásban ugyancsak elérte az ötmillió forintot a hektáronkénti átlagár.