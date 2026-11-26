A brüsszeli Luxembourg téren gyülekeztek csütörtökön az európai gazdaszervezetek küldöttei. A felvonulást délután fél háromra hirdették meg az Európai Parlament elől. A menet az uniós negyeden halad át, a Rue de la Loi kijelölt demonstrációs helyszínére pedig figyelemfelhívó akciót és beszédeket hirdettek. A Copa–Cogeca a vallon gazdaszövetséggel közösen szervezte a megmozdulást, a flamand Boerenbond támogatásával.

Elindult a brüsszeli agrártüntetés menete Brüsszelben Fotó: Copa-Cogeca

A brüsszeli metróban is megjelenik a gazdák üzenete

A gazdák és a szövetkezetek vezetői délelőtt a Copa és a Cogeca brüsszeli székházában találkoztak. A szervezet azzal érvelt, hogy Európa ellátásbiztonsága is múlik azon, képes-e megőrizni saját mezőgazdasági termelését. A közös agrárpolitikát (KAP) ezért Európa biztonságának egyik alapjaként mutatják be. A két éve tartó mozgósítás üzenetét ezen a héten a brüsszeli utcákon és a metróban is megjelenítik.

Costa terve alapján is zsugorodna az agrárkeret

Az uniós állam- és kormányfők a november 26–27-i rendkívüli csúcson António Costa, az Európai Tanács elnöke november 21-én bemutatott javaslatát tárgyalják. A Copa–Cogeca számítása szerint a KAP kerete a jelenlegi időszakhoz képest még akkor is közel 15 százalékkal csökkenne nominálisan, ha a vitatott vidékfejlesztési források teljes egészében mezőgazdasági célokra jutnának. Az érdekképviselet a korábbi tervek alapján több mint 20 százalékos forráscsökkenésre figyelmeztetett.

Costa javaslata ugyanabból az alapból finanszírozná az agrár- és a kohéziós politikát. A gazdaszervezetek attól tartanak, hogy az összevonással nagyobb súlyt kapnának a tagállami döntések a pénzek elosztásában, és nőnének az országok közötti különbségek a gazdák támogatásában. Ezért kérnek elkülönített agrárkeretet és garanciát a közös uniós szabályok megőrzésére.

A Magosz is csatlakozott a brüsszeli gazdatüntetéshez

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége előre bejelentette a részvételét, és a magyar termelőket is csatlakozásra hívta. A tárgyalásoknak a hazai beruházásokra is lehet hatásuk. A Világgazdaság korábbi cikkében mutatott rá hogy a következő ciklus uniós kerete és a magyar társfinanszírozás együtt szabja meg, mennyi pénz juthat például öntözésfejlesztésre, gépbeszerzésre vagy állattartó telepek korszerűsítésére.