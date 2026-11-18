Nagyot esett a tojás ára, olcsóbb lett a csirkehús is – közben felpörgött a magyar export
A ketreces tartásból származó, M és L méretű tojás csomagolóhelyi átlagára darabonként 48,46 forint volt 2026 novemberének elején, 31,5 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Az AKI adatai a csirkehúsoknál is árcsökkenést mutatnak. A termékpálya korábbi szakaszaiban mért árakból ugyanakkor nem következik, hogy a boltokban is ugyanekkora volt az árcsökkenés. A tojás ára és a csirke termelői ára is visszaeséstt.
Erőteljes termelés- és exportbővülés mellett csökkentek a csirkeágazat árai Magyarországon. A tojáspiacon még nagyobb az éves áresés: a ketreces tartásból származó étkezési tojás csomagolóhelyi átlagára november elején csaknem harmadával maradt el a tavalyitól. A heti adatok ugyanakkor már kisebb emelkedést mutatnak ebben a termékkörben – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) baromfipiaci jelentéséből.
Harmadával csökkent a ketreces tojás ára
A tojáspiacon a csirkehúsénál is nagyobb éves árcsökkenést mutatnak az adatok. A tojás eseteében a kiszerelés jelentős árkülönbséggel járt. A tízdarabos dobozban értékesített M és L méretű ketreces tojás átlagára darabonként 54,63 forint, a harmincdarabos tálcásé 44,96 forint volt. Előbbi 28,5, utóbbi 32,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
A mélyalmos tartásból származó M és L méretű tojás csomagolóhelyi átlagára 61,37 forintot tett ki darabonként. Ez éves összevetésben 22,4 százalékos, heti alapon 1,2 százalékos csökkenés. Ebben a termékkörben tehát magasabb árszint mellett kisebb éves visszaesést mértek, mint a ketreces tojásnál.
A fogyasztói piacokon jóval magasabb árakkal találkozhattak a vásárlók. A november 9–15. közötti 46. héten a tojás leggyakoribb bruttó darabára a budapesti Lehel Csarnokban és a szegedi fogyasztói piacon 100 forint, az Újpesti Piacon 110, Debrecenben pedig 95 forint volt. Ezek helyi piaci megfigyelések, országos bolti átlagként nem értelmezhetők.
Európában is csökkent a tojás ára
Az uniós adatok szintén a tojásár csökknését jelzik. Az M és L méretű étkezési tojás csomagolóhelyi átlagára a 45. héten az Európai Unióban 246,08 euró volt száz kilogrammonként, 14,9 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. A magyar mutató ugyanebben az összehasonlításban 28,4 százalékkal csökkent.
A baromfihús külkereskedelmében ugyanakkor a magyarországitól eltérő folyamat látszik az unió egészében: január és július között az EU harmadik országokból származó importja 16 százalékkal, 662 ezer tonnára nőtt, miközben kivitele mindössze 2 százalékkal, 1,2 millió tonnára bővült. A behozatal meghatározó része Brazíliából, Ukrajnából, Thaiföldről és az Egyesült Királyságból érkezett.
Több baromfit vágtak, megugrott a kivitel
Magyarországon az idei első kilenc hónapban 626 ezer tonna baromfit vágtak le élősúlyban számolva, ami 14,8 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül a vágócsirke mennyisége 10,2 százalékkal, 474 ezer tonnára, a vágópulykáé 11,3 százalékkal, 60 ezer tonnára emelkedett.
A külkereskedelemben ennél is gyorsabb volt a bővülés. Az AKI által idézett KSH-adatok szerint a magyar baromfihúsexport január és szeptember között negyedével, 204 ezer tonnára nőtt. A csirkehús kivitele 20 százalékkal, 145 ezer tonnára, a pulykahúsé 15,5 százalékkal, csaknem 21 ezer tonnára emelkedett. A baromfihús legfontosabb célpiaca
- Lengyelország
- és Románia volt.
Ezzel párhuzamosan az import 21 százalékkal, mintegy 31 ezer tonnára csökkent. A csirkehús beszállítása ugyancsak 21 százalékkal, 29 ezer tonnára esett vissza, a legtöbb baromfihús továbbra is Lengyelországból érkezett.
Kevesebbet kaptak a csirkéért a termelők
A növekvő kibocsátás és kivitel mellett a vágócsirke élősúlyos termelői ára az első 45 hét átlagában kilogrammonként 418 forint volt, 6,6 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A feldolgozóknál is olcsóbbá váltak a fontosabb csirketermékek. A csirkemellfilé átlagos értékesítési ára 7 százalékkal, kilogrammonként 1874 forintra, a csontos csirkemellé 7,1 százalékkal, 1182 forintra csökkent. A csirkecomb ára 9,4 százalékkal, 833 forintra mérséklődött.
A november 2–8. közötti, 45. héten az éves áresés több terméknél meghaladta az addigi éves átlagét. A vágócsirke termelői ára 409,4 forint volt kilogrammonként, 10,5 százalékkal kevesebb a tavalyinál. A csirkemellfilé feldolgozói ára 1761,2 forintra csökkent, ami 12,9 százalékos éves visszaesés. A csontos csirkecombért 826 forintot kértek a feldolgozók, 14,7 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ezek termelői és feldolgozói árak: a bolti fogyasztói árak alakulását közvetlenül nem mutatják meg.
Ellentétes irányba mozdultak a pulykaágazat árai
A pulykatartóknál emelkedett az élő állatok ára. A vágópulyka élősúlyos termelői átlagára az első 45 hétben 10,8 százalékkal, kilogrammonként 712,6 forintra nőtt. A 45. héten 723,7 forintot ért el, ami már 23,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.
A feldolgozott termékeknél viszont csökkenést mértek. A pulykamellfilé feldolgozói értékesítési ára ugyanezen a héten 2581,2 forint volt kilogrammonként, 11,8 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál. Az élő állat drágulása és a mellfilé árának csökkenése eltérő piaci helyzetet jelez a termékpálya két pontján; a feldolgozók jövedelmezőségének megítéléséhez azonban további költség- és értékesítési adatok szükségesek.