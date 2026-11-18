A ketreces tartásból származó, M és L méretű tojás csomagolóhelyi átlagára darabonként 48,46 forint volt 2026 novemberének elején, 31,5 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Az AKI adatai a csirkehúsoknál is árcsökkenést mutatnak. A termékpálya korábbi szakaszaiban mért árakból ugyanakkor nem következik, hogy a boltokban is ugyanekkora volt az árcsökkenés. A tojás ára és a csirke termelői ára is visszaeséstt.

A ketreces tojás ára a csomagolóhelyeken átlagban 31,5 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál Fotó: Lorko David

Erőteljes termelés- és exportbővülés mellett csökkentek a csirkeágazat árai Magyarországon. A tojáspiacon még nagyobb az éves áresés: a ketreces tartásból származó étkezési tojás csomagolóhelyi átlagára november elején csaknem harmadával maradt el a tavalyitól. A heti adatok ugyanakkor már kisebb emelkedést mutatnak ebben a termékkörben – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) baromfipiaci jelentéséből.

Harmadával csökkent a ketreces tojás ára

A tojáspiacon a csirkehúsénál is nagyobb éves árcsökkenést mutatnak az adatok. A tojás eseteében a kiszerelés jelentős árkülönbséggel járt. A tízdarabos dobozban értékesített M és L méretű ketreces tojás átlagára darabonként 54,63 forint, a harmincdarabos tálcásé 44,96 forint volt. Előbbi 28,5, utóbbi 32,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

A mélyalmos tartásból származó M és L méretű tojás csomagolóhelyi átlagára 61,37 forintot tett ki darabonként. Ez éves összevetésben 22,4 százalékos, heti alapon 1,2 százalékos csökkenés. Ebben a termékkörben tehát magasabb árszint mellett kisebb éves visszaesést mértek, mint a ketreces tojásnál.

A fogyasztói piacokon jóval magasabb árakkal találkozhattak a vásárlók. A november 9–15. közötti 46. héten a tojás leggyakoribb bruttó darabára a budapesti Lehel Csarnokban és a szegedi fogyasztói piacon 100 forint, az Újpesti Piacon 110, Debrecenben pedig 95 forint volt. Ezek helyi piaci megfigyelések, országos bolti átlagként nem értelmezhetők.

Európában is csökkent a tojás ára

Az uniós adatok szintén a tojásár csökknését jelzik. Az M és L méretű étkezési tojás csomagolóhelyi átlagára a 45. héten az Európai Unióban 246,08 euró volt száz kilogrammonként, 14,9 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. A magyar mutató ugyanebben az összehasonlításban 28,4 százalékkal csökkent.