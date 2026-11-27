A tyukodi üzem és akaposvári cukorgyár helyzetét a 2027-es költségvetés részletes vitája után, az egyebek napirendi pontban vetette fel Papp Zsolt, az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának fideszes alelnöke a testület november 27-i ülésén. Azt javasolta, hogy a bizottság külön tárgyaljon arról, milyen lehetőségek vannak a gyárak működésének és a hazai termények felvásárlásának fenntartására. A pénteki ülésen a kezdeményezésről nem szavaztak.

A tyukodi Szatmári Konzervgyár fontos felvásárlója a környékbeli gazdák csemegekukoricájának és zöldborsójának Fotó: Karnok Csaba

Papp Zsolt szerint, Szabolcsban az egyik legfontosabb kérdés, hogy a tyukodi üzem a következő szezonban is vásárol-e csemegekukoricát és egyéb alapanyagokat a térség gazdáitól. Ujvári Szilvia, a Tisza képviselője arra kérdezett rá, mi változott a két gyárnál az elmúlt fél évben, miért nem tettek semmit az elmúlt 16 évben. Papp Zsolt erre azt mondta, a tyukodi konzervgyár már korábban is tőkeinjekcióra és a működés átszervezésére szorult, de a fledolgozó üzemek jelentős fejelesztési támogatáshoz is juthattak. Megnéztük mely állítás fedi a valóságot, és tény, hogy 2025-ben lezárult Vidékfejlesztési Programban több mint 310 milliárd forint támogatásban részesült mintegy 1300 élelmiszer-feldolgozó üzem. A tyukodi Szatmári Konzervgyár Kft. 1 208 070 207 forint vissza nem térítendő támogatásra szerződött a Megújuló vidék, megújuló agrárium program keretében. A támogatás a mintegy 2,4 milliárd forintos beruházás költség felét fedezte. projekt célja a zöldborsó- és csemegekukorica-feldolgozó kapacitás 25 százalékos bővítése és a csomagolástechnológia korszerűsítése volt. A Kontroll a cég tájékoztatására hivatkozva további 43,6 millió forint megítélt támogatásról számolt be, amelyet a dolgozók képzésére szántak. Ennek forrását nem tudtam elsődleges dokumentumból megerősíteni.

A gyár hazai állami finanszírozáshoz is jutott. A Magyar Fejlesztési Bank közlése szerint 2021-ben egy magántőkealapon keresztül 1,5 milliárd forintot fektetett a cégbe, később pedig garanciával és hitelezéssel is segítette a működését. A vállalat emellett az MNB Növekedési Hitelprogramjából több mint 3 milliárd forint, az EXIM Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramjából pedig 3 millió euró kedvezményes hitelhez jutott a sajtóbeszámolók szerint.