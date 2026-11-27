Baj baj hátán: a tyukodi konzervgyár és a kaposvári cukorgyár ügyét is az Országgyűlés agrárbizottságának napirendjére venné az alelnök
A tyukodi üzem és akaposvári cukorgyár helyzetét a 2027-es költségvetés részletes vitája után, az egyebek napirendi pontban vetette fel Papp Zsolt, az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának fideszes alelnöke a testület november 27-i ülésén. Azt javasolta, hogy a bizottság külön tárgyaljon arról, milyen lehetőségek vannak a gyárak működésének és a hazai termények felvásárlásának fenntartására. A pénteki ülésen a kezdeményezésről nem szavaztak.
Papp Zsolt szerint, Szabolcsban az egyik legfontosabb kérdés, hogy a tyukodi üzem a következő szezonban is vásárol-e csemegekukoricát és egyéb alapanyagokat a térség gazdáitól. Ujvári Szilvia, a Tisza képviselője arra kérdezett rá, mi változott a két gyárnál az elmúlt fél évben, miért nem tettek semmit az elmúlt 16 évben. Papp Zsolt erre azt mondta, a tyukodi konzervgyár már korábban is tőkeinjekcióra és a működés átszervezésére szorult, de a fledolgozó üzemek jelentős fejelesztési támogatáshoz is juthattak. Megnéztük mely állítás fedi a valóságot, és tény, hogy 2025-ben lezárult Vidékfejlesztési Programban több mint 310 milliárd forint támogatásban részesült mintegy 1300 élelmiszer-feldolgozó üzem. A tyukodi Szatmári Konzervgyár Kft. 1 208 070 207 forint vissza nem térítendő támogatásra szerződött a Megújuló vidék, megújuló agrárium program keretében. A támogatás a mintegy 2,4 milliárd forintos beruházás költség felét fedezte. projekt célja a zöldborsó- és csemegekukorica-feldolgozó kapacitás 25 százalékos bővítése és a csomagolástechnológia korszerűsítése volt. A Kontroll a cég tájékoztatására hivatkozva további 43,6 millió forint megítélt támogatásról számolt be, amelyet a dolgozók képzésére szántak. Ennek forrását nem tudtam elsődleges dokumentumból megerősíteni.
A gyár hazai állami finanszírozáshoz is jutott. A Magyar Fejlesztési Bank közlése szerint 2021-ben egy magántőkealapon keresztül 1,5 milliárd forintot fektetett a cégbe, később pedig garanciával és hitelezéssel is segítette a működését. A vállalat emellett az MNB Növekedési Hitelprogramjából több mint 3 milliárd forint, az EXIM Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramjából pedig 3 millió euró kedvezményes hitelhez jutott a sajtóbeszámolók szerint.
Kaposváron tart a feldolgozás, de az aszály miatt kevesebb a cukorrépa
Kaposvár ügyében Ráki Zsolt, a bizottság tiszás alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a cukorgyár kapacitásának kihasználásához szerinte legalább ötezer hektárnyi termőterületre lenne szükség, az időjárás azonban bizonytalanná teszi az alapanyag-ellátást. „A kaposvári cukorgyár bezárása jelenleg nincs napirenden” – közölte november 24-én a Világgazdaság megkeresésére Markus Simak, az osztrák Agrana vállalati szóvivője. Magyarország egyetlen működő cukorgyárában zajlik az idei feldolgozási kampány. Az aszály miatt azonban hektáronként mindössze 30–35 tonna körüli cukorrépa termett, az országos termés pedig az Agrana adatai szerint megközelítőleg 330 ezer tonna volt. A gyenge termés miatt a kaposvári üzem az idei kampányban a teljes kapacitásánál kevesebbet dolgoz fel.
A terméskiesés uniós szinten is érezhető. Mint korábban megírtuk, az Európai Bizottság piaci előrejelzése szerint a kisebb vetésterület és a gyengébb hozamok miatt az EU cukortermelése 22,2 százalékkal, 12,9 millió tonnára csökkenhet a 2026/27-es szezonban. A szűkülő európai kínálat a magyar élelmiszeripar beszerzéseit is érintheti, mivel a hazai cukorigény jelentős részét import fedezi.
Tyukodon a hitelezői egyezség és a jövő évi felvásárlás is fontos kérdés
A Szatmári Konzervgyár saját tájékoztatása szerint a csődeljárás november 20-án indult a Nyíregyházi Törvényszéken. A korábban keletkezett követelések bejelentési határideje december 21. A 24.hu a Cégközlöny alapján arról számolt be, hogy a társaság maga kérte a csődeljárást, amely lehetőséget ad arra, hogy megállapodjon a hitelezőivel és folytassa a működését. A lap szerint a vállalat mintegy 350 embert foglalkoztat, a beszállítók közül pedig többen kifizetetlen számlákról és a jövő évi felvásárlás körüli bizonytalanságról számoltak be.
A tyukodi üzem a környékbeli családi gazdaságok és kistermelők fontos felvásárlója. A vállalat bemutatkozása szerint évente több mint 30 ezer tonna alapanyagot dolgoz fel, termékei 19 országban vannak jelen. Csemegekukorica mellett többek között zöldborsót, uborkát és meggyet is feldolgoz. A gazdáknak már a következő vetés megtervezéséhez tudniuk kellene, hogy az üzem milyen mennyiségre szerződik. Ahogy a FruitVeB korábban a Világgazdaságnak elmondta, az ipari zöldségtermelők jellemzően előre rögzített áron szerződnek a feldolgozókkal.