Világgazdaság a jövő évi költségvetés bemutatása után már beszámolt arról, hogy 2027-ben elmarad a 27 százalékos áfa csökkentésea a friss zöldségeket és gyümölcsök esetébe. Pedig a Tisza Párt a választási kampányban azt ígérte, hogy a kormányváltás után azonnal 5 százalékra mérsékli a kulcsot. A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet most újabb állásfoglalást tett közzé egyértelműsítve, hogy az intézkedésnek milyen költségvetési vonzata és társadalmi haszna lenne.

A FruitVeb szerint az áfacsökkentés jelentősen visszaszorítaná a feketekereskedelmet, az áfacsalást Fotó: Lang Róbert

Áfacsökkentés: így jön ki a 45,2 milliárd forintos bevételkiesés

A FruitVeB elemzsében évi nettó 700 milliárd forintos frisszöldség- és gyümölcsforgalommal számol. Ezen az összeg képzi az adóalapot, vagyis azt az összeget, amely után beszedheti az állam a 27 százalékos áfát. Az adóalapon a kulcs 22 százalékpontos mérséklése önmagában 154 milliárd forinttal csökkentené az éves áfabevételt. A szervezet modelljében ebből 108,8 milliárd forintot ellensúlyoznának a közvetlen hatások. A nagykereskedelmi áfacsalás és a számla nélküli értékesítés visszaszorulásától 88,8 milliárdot várnak, további 20 milliárdot pedig abból, hogy a háztartások elköltik a vásárláskor megtakarított pénzt, és ezzel más vásárlások után fizetnek áfát. A közvetlen egyenlegromlás így a FruitVeB feltételezései mellett évi 45,2 milliárd forint lenne.

Mennyivel lenne olcsóbb a zöldség és a gyümölcs?

Változatlan nettó ár mellett a 27-ről 5 százalékra csökkentett áfa 17,3 százalékkal mérsékelné a bruttó árat. Egy most 1270 forintért kínált termék így 1050 forintba kerülne. A FruitVeB 15–20 százalékos fogyasztóiár-csökkenést valószínűsít. Hogy ebből mennyit éreznének a vásárlók, a kereskedők és a beszállítók árképzésétől is függ. A Világgazdaság korábbi elemzése szerint a boltok az adóelőny egy részét megtarthatják.

A termelők szerint a magas áfa a szabályosan működő gazdaságokat sújtja

A FruitVeB szerint a 27 százalékos kulcs mellett nagyobb az áfacsalásból megszerezhető haszon, az adót megfizető termelők és kereskedők pedig nehezebben versenyeznek a feketepiaci áruval. A szomszédos országok alacsonyabb áfája a határon túli bevásárlást is vonzóbbá teheti. A szervezet európai áfakörképe szerint Romániában például 11 százalékos kulcs vonatkozik a friss zöldségekre és gyümölcsökre.