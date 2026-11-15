Ukrán baromfi: már a termelés 83 százaléka uniós exportengedélyes üzemekből jön – de van egy bökkenő

Az ukrán baromfiipar jelentős része már felkészült arra, hogy termékeit az Európai Unió piacán értékesítse. Az EU-ba történő kivitelre engedélyezett ukrán vállalatok állítják elő az ország baromfihústermelésének 83 százalékát, valamint az étkezésitojás-termelés 75 százalékát – közölte Szerhij Karpenko, az Ukrán Baromfitenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója az Interfax-Ukraine hírügynökséggel.

Ukrán baromfi és tojás: hatalmasat nőtt az export, de az uniós szabályok betartása még kérdéses Fotó: Vipavlenkoff

A Latifundist beszámolója szerint 2026 eleje óta további 22 létesítmény került fel az uniós piacra exportálni jogosult vállalkozások listájára. Jelenleg 15 baromfihús-előállító és -daraboló létesítmény, 29 tojástermelő üzem, valamint öt tojásfeldolgozó vállalkozás rendelkezik ilyen jogosultsággal. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az ukrán termelés ekkora hányada ténylegesen az EU-ba kerül. Az adatok az exportengedéllyel rendelkező kapacitások súlyát mutatják, nem pedig az európai piacra szállított mennyiséget.

Lendületben az ukrán baromfiipar

Az ukrán termelés a háborús körülmények ellenére is növekszik. Az év első hét hónapjában a baromfihús-termelés 8,4 százalékkal, az ipari termelés pedig 9,5 százalékkal bővült, ami közel 70 ezer tonnás többletet jelentett. A nagyüzemi tojástermelés ennél is gyorsabban, 23,4 százalékkal emelkedett, ami 807 millió darabos növekedésnek felel meg. A tojástermékek előállítása eközben 33 százalékkal bővült.

Az év első nyolc hónapjában Ukrajna 330,2 ezer tonna baromfihúst exportált, 12,5 százalékkal többet az előző évinél. Az exportbevétel ugyanakkor 2,6 százalékkal, 697,9 millió dollárra csökkent. A legfontosabb vásárlók között

Hollandia,

Nagy-Britannia,

Szlovákia

és az Egyesült Arab Emírségek

szerepeltek. A tojáskivitel ugyanezen időszak alatt 18,3 százalékkal, 1,64 milliárd darabra nőtt, miközben értéke 37 százalékkal, 164 millió dollárra emelkedett. A legnagyobb piacok Spanyolország, Nagy-Britannia, Lengyelország és Csehország voltak.

Uniós engedély van, de azonos termelési feltételek nincsenek

Az ukrán export bővülése különösen érzékeny kérdés az európai baromfitartóknak. Az uniós termelők ugyanis szigorú állatjóléti, környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági előírások mellett gazdálkodnak, amelyek teljesítése jelentős beruházásokat és működési költségeket követelhet meg. Az EU-ba exportáló ukrán üzemeknek teljesíteniük kell a vonatkozó uniós élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi importfeltételeket. Az exportengedély azonban önmagában nem igazolja, hogy az állattartás valamennyi körülménye megfelel az uniós gazdaságokra vonatkozó követelményeknek.