Ukrán baromfi: már a termelés 83 százaléka uniós exportengedélyes üzemekből jön – de van egy bökkenő
Az ukrán baromfiipar jelentős része már felkészült arra, hogy termékeit az Európai Unió piacán értékesítse. Az EU-ba történő kivitelre engedélyezett ukrán vállalatok állítják elő az ország baromfihústermelésének 83 százalékát, valamint az étkezésitojás-termelés 75 százalékát – közölte Szerhij Karpenko, az Ukrán Baromfitenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója az Interfax-Ukraine hírügynökséggel.
A Latifundist beszámolója szerint 2026 eleje óta további 22 létesítmény került fel az uniós piacra exportálni jogosult vállalkozások listájára. Jelenleg 15 baromfihús-előállító és -daraboló létesítmény, 29 tojástermelő üzem, valamint öt tojásfeldolgozó vállalkozás rendelkezik ilyen jogosultsággal. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az ukrán termelés ekkora hányada ténylegesen az EU-ba kerül. Az adatok az exportengedéllyel rendelkező kapacitások súlyát mutatják, nem pedig az európai piacra szállított mennyiséget.
Lendületben az ukrán baromfiipar
Az ukrán termelés a háborús körülmények ellenére is növekszik. Az év első hét hónapjában a baromfihús-termelés 8,4 százalékkal, az ipari termelés pedig 9,5 százalékkal bővült, ami közel 70 ezer tonnás többletet jelentett. A nagyüzemi tojástermelés ennél is gyorsabban, 23,4 százalékkal emelkedett, ami 807 millió darabos növekedésnek felel meg. A tojástermékek előállítása eközben 33 százalékkal bővült.
Az év első nyolc hónapjában Ukrajna 330,2 ezer tonna baromfihúst exportált, 12,5 százalékkal többet az előző évinél. Az exportbevétel ugyanakkor 2,6 százalékkal, 697,9 millió dollárra csökkent. A legfontosabb vásárlók között
- Hollandia,
- Nagy-Britannia,
- Szlovákia
- és az Egyesült Arab Emírségek
szerepeltek. A tojáskivitel ugyanezen időszak alatt 18,3 százalékkal, 1,64 milliárd darabra nőtt, miközben értéke 37 százalékkal, 164 millió dollárra emelkedett. A legnagyobb piacok Spanyolország, Nagy-Britannia, Lengyelország és Csehország voltak.
Uniós engedély van, de azonos termelési feltételek nincsenek
Az ukrán export bővülése különösen érzékeny kérdés az európai baromfitartóknak. Az uniós termelők ugyanis szigorú állatjóléti, környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági előírások mellett gazdálkodnak, amelyek teljesítése jelentős beruházásokat és működési költségeket követelhet meg. Az EU-ba exportáló ukrán üzemeknek teljesíteniük kell a vonatkozó uniós élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi importfeltételeket. Az exportengedély azonban önmagában nem igazolja, hogy az állattartás valamennyi körülménye megfelel az uniós gazdaságokra vonatkozó követelményeknek.
Különösen éles a különbség a tojástermelésben. Az EU-ban 2012 óta tilos a hagyományos, fel nem javított ketrecek használata. A Bizottság tojótyúktartásra vonatkozó szabályai szerint a feljavított ketrecekben legalább 750 négyzetcentiméter területet kell biztosítani tyúkonként, emellett meghatározott berendezésekről és tartási feltételekről is gondoskodni kell.
Ukrajna ugyan megkezdte az uniós állatjóléti szabályok átvételét, de a tényleges végrehajtás továbbra is kérdéses.
Az Európai Bizottság 2026-os országjelentése szerint januárban hatályba lépett az a korábban elfogadott ukrán szabályozás, amely egyebek mellett megtiltotta a hagyományos ketrecek használatát a tojótyúktartásban. Brüsszel ugyanakkor megállapította, hogy a szabályozás gyakorlati végrehajtása még kezdeti szakaszban tart, a hatósági ellenőrzések pedig nem működnek teljeskörűen.
Hiányoznak többek között a megfelelő képzési rendszerek, nyilvántartások, ellenőrzőlisták és egységes hatósági eljárásrendek. Az uniós jelentés szerint az ukrán élelmiszer- és takarmánybiztonsági hatósági ellenőrzések összhangja az uniós követelményekkel szintén csak részleges. Mindez nem bizonyítja, hogy az uniós engedéllyel rendelkező ukrán üzemek megsértik a szabályokat. Arra azonban rámutat, hogy az exportengedélyezés és az ország teljes állatjóléti ellenőrzési rendszerének uniós szintű működése között ég és föld a kölönbség.
Már Brüsszelben is elismerték a problémát
Az ügy az Európai Parlamentben is napirendre került. Sander Smit és Jessika van Leeuwen európai parlamenti képviselők az ukrán ketreces tojásimport miatt fordultak az Európai Bizottsághoz. A 2026. május 29-én közzétett bizottsági válaszban Várhelyi Olivér biztos megerősítette, hogy az EU és Ukrajna felülvizsgált szabadkereskedelmi megállapodása alapján Kijevnek 2028 végéig át kell vennie bizonyos uniós termelési követelményeket, köztük a tojótyúkok állatjóléti szabályait.
Az uniós végrehajtó testület azt is jelezte, hogy a jövőbeni állatjóléti jogszabályokban a Kereskedelmi Világszervezet szabályaival összeegyeztethető, egyenértékű importkövetelményeket kíván bevezetni. A Bizottság 2026 júliusában ismertetett állattenyésztési stratégiája szerint még az év végéig javaslatot kívánnak tenni a tojótyúkokra és brojlercsirkékre vonatkozó szabályozás módosítására. A tervek a ketreces tartás fokozatos megszüntetésére és az importtermékekre vonatkozó egyenértékű követelményekre is kiterjednek. Vagyis maga Brüsszel is szükségesnek tartja, hogy az állatjóléti szabályok területén szűküljenek az uniós és a harmadik országbeli termelők közötti különbségek.
A magyar termelők is érzik az uniós importnyomást
Közvetve a magyar termelők is érezhetik az ukrán uniós export nyomását, hiszen az a hagyományos magyar exportpiacokra érkezik. Magyarország ugyanakkor közvetve nem importál jelentős mennyiséget az ukránt baromfitermékekből. A Világgazdaság októberi elemzésében már bemutattuk, hogy 2026 első fél évében az Európai Unió tojás- és tojástermék-importja 82 százalékkal, 144 ezer tonnára emelkedett. A behozatal több mint háromnegyede Ukrajnából és Törökországból érkezett.
A baromfihúspiacon szintén erősödött a verseny: az év első öt hónapjában csaknem 97 ezer tonna ukrán baromfihús került az EU-ba, 13,9 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
A fokozódó importverseny egy olyan időszakban éri a magyar ágazatot, amikor az értékesítési árak is csökkennek. Az AKI adatai szerint a magyar vágócsirke termelői ára szeptember végén 9,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy az áresést kizárólag az ukrán import okozta volna.
A Világgazdaság egy korábbi cikkében arra is rámutattunk, hogy az európai baromfipiac egyik meghatározó szereplőjévé vált ukrán MHP jelentős európai hátterű finanszírozáshoz jutott, miközben az ukrán és az uniós termelőkre vonatkozó előírások között továbbra is vannak különbségek. Korábban arról is beszámoltunk, hogy Nagy-Britanniában szalmonellával kapcsolatos probléma miatt ukrán eredetű tojásokat hívtak vissza. Ausztriában pedig a jelöléssel és a származás igazolásával kapcsolatos hiányosságok miatt vontak ki ukrán tojásokat a forgalomból.