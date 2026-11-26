Előre tudták, hogy baj lesz: Magyar Péter minisztere is látta ezt, de nem tettek semmit – most ráeresztenék a magyar piacra az ukrán kukoricát, amiből nem is kértek a hazai agrárszervezetek
Az ukrán kukorica ideiglenes, mennyiségileg korlátozott behozataláról egyeztet majd a magyar és az ukrán agrárminiszter – jelentette be Magyar Péter november 24-én, a Volodimir Zelenszkijjel közös beregszászi sajtótájékoztatón. A kormányfő szerint az aszály miatt kétmillió tonnával kevesebb kukorica termett Magyarországon a szükségesnél. A behozatal szigorú állami ellenőrzés mellett történne, a mennyiséget pedig a hazai állattartók és ipari feldolgozók igényéhez igazíthatnák, a kormányfő szerint kétmillió tonna kukoricáról lenne szó.
Ukrán kukorica: a kampányban még a magyar gazdák védelmét kérték számon
Magyar Péter január 20-án, a strasbourgi sajtótájékoztatóján az ukrán gabona korábbi beáramlását hozta fel példaként arra, hogy szerinte az Orbán-kormány elmulasztotta megvédeni a magyar gazdákat. Mindezt függetlenül attól, hogy a régiós államokkal együtt a magyar kormány is importtilalmat vezetett be az ukrán terményekkel szemben. Egyébként a sajtótájékoztató fő témája a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodás volt. Ez azért különösen érdekes most, mert a Mercosur-megállapodást, minden tiltakozás ellenére Ursula von dr Leyen nagyon sietősen írta alá, majd trükkösen életbe is léptette, ami azt eredményezte, hogy egyetlen hónap alatt jelentősen nőtt a dél-amerikai marhahús import. Ezt követően viszont élellmiszer-biztonsági okokra hivatkozva az egyezmény működését felfüggesztette a baromfi, tojás, marhahús termékek esetében az unió.
Az igazán súlyos kérdés ez esetben, hogy
ki viseli annak a felelősségét, hogy ideiglenesen antibiotikum túladagolt marhák húsát etették az uniós polgárokkal?
Ez a kérdés magyarországi vontakozásban is felmerülhet majd, ha később kiderül, az ukrán import kifogásolható tételeket is tartalmaz. Már csak azért is, mert a mostani kormány tökéletesen tisztában van azzal, milyen körülmények között termelnek az ukránok. Ez abból is egyértelmű, hogy a februárban bemutatott TISZA-agrárprogram összefoglalójában Bóna Szabolcs agrármniszter vállalásai között a rossz minőségű, EU-n kívülről érkező termények beáramlásának megfékezése.
A választás után Bóna Szabolcs már közvetlenül az ukrán agrártermékekről is beszélt. Amikor májusban egy baki miatt, a veszélyhelyzeti szabályozás megszűnésével átmenetileg hatályát vesztette a behozatali tilalom, az agrárminiszter annak gyors visszaállítását ígérte, jelezve, hogy az ukrán termények behozatalát élelmiszer-biztonsági kockázatként is kezeli. Május 21-én azt írta, hogy ukrán vagy más importtermék sem veszélyeztetheti a magyar gazdák megélhetését és az egészséges élelmiszer-ellátást. Másnap arra figyelmeztetett, hogy aszály idején az ukrán gabona letörheti a hazai árakat, ezért sem támogatható az import. Június 8-án az Országgyűlés bizottságában úgy érvelt, hogy hosszabb távon a minőségellenőrzés szűrhetné ki a tiltott növényvédő szerekkel előállított gabonát. Ez utóbbiból megszámlálhatatlan mennyiéget használnak az ukrán gazdák, csekély esélye van annak, hogy ezt valóban ki lehet szűrni. A tiltott növényvédőszerek ukrán használatának témájában cikkünket itt olvashatja. A GMO növények elleni ukrán látszatfellépéssel kapcsolatos cikkünket pedig itt olvashatják.
Bóna júniusban már a parlamentben figyelmeztetett a hiányra
Június 1-jén Bóna az Országgyűlésben arról beszélt, hogy a kukorica vetésterülete az akkori adatok szerint mindössze 670 ezer hektár volt. A miniszter már ekkor számolt azzal, hogy aszály esetén a hazai termés elmaradhat a takarmány- és a feldolgozóipar együttes igényétől, Magyarország pedig nettó importőrré válhat. Ugyanebben a válaszban az előző havi teljes gabonaimportból 43 ezer tonna Szlovákiából és 33 ezer tonna Romániából érkezett tételt említett. Ezek az adatok a teljes gabonabehozatalra vonatkoztak, de már jelezték, mely beszerzési útvonalakon volt érdemi forgalom.
Őszre a hiány nagyságrendje is egyértelművé vált. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke októberben a Világgazdaságnak mintegy másfél millió tonnás magyar termésről beszélt, miközben a hazai felhasználást 3,2–3,4 millió tonnára tette. A VG november 25-i cikke szerint az év első nyolc hónapjában már 447 ezer tonna kukorica érkezett az országba, miközben 347 ezer tonnát exportáltak. A nettó importőri helyzet tehát addigra már a külkereskedelmi adatokban is megjelent.
Októberben még csak tranzitról beszéltek, novemberben már hazai felhasználás merült fel
Magyar Péter október 16-án, a brüsszeli EU-csúcsról hazafelé az RTL-nek arról beszélt, hogy Zelenszkij leplombált vasúti szerelvényeken juttatná el az ukrán kukoricát Nyugat-Európába Magyarországon keresztül. A kormányfő akkor az áthaladáshoz adta elvi támogatását. Október 19-én a parlamentben már a magyar állattartók takarmányellátásával indokolta, hogy az országnak kukoricabehozatalra van szüksége. Beregszászon pedig már konkrétan az ukrán kukorica magyarországi felhasználásáról jelentett be tárgyalásokat. A május 22-i kormányrendelet az ellenőrzött tranzitot lehetővé teszi, a belföldi behozatalra viszont a kukoricánál és a közönséges búzánál is tilalmat ír elő. A beregszászi bejelentés csak a kukoricára vonatkozott.
A sertéstartók válságára már az év első felében fel lehetett volna készülni
A takarmányhiány olyan ágazatot ért el, amelynek a mozgástere már korábban beszűkült. A Világgazdaság októberben a sertésárak negyedével történt zuhanásáról és az állomány további zsugorodásának kockázatáról írt. Bóna november 23-án az uniós agrárminiszterek tanácsülése után arról beszélt, hogy az állattartókat egyszerre sújtják a magas energiaköltségek és a sok esetben önköltség alatti felvásárlási árak. Az ülésen állategység-alapú támogatás lehetőségét kérte az állattartóknak.
Az agrárminiszter júniusi figyelmeztetése után ugyanakkor egyértelmű, hogy már nyáron fel lehetett volna mérni, mennyi kukorica köthető le lengyel, szlovák és román forrásból, milyen áron, milyen szállítási ütemben és milyen minőségben. Ezzel párhuzamosan célzott, átmeneti válságtámogatást lehetett volna előkészíteni a sertéstartóknak, hogy a veszteséges működés mellett is legyen pénzük takarmányt vásárolni. A regionális ajánlatok és a hazai készletek ismeretében azt is pontosabban meg lehetett volna állapítani, mekkora hiány marad, és mikor indokolt más beszerzési forrást bevonni. Ehelyett érkezett a hirtelen bejelentés Magyar Péter részéről, aki tettét azzal indokolta, hogy ezt kérik az agrárszervezetek.
Nem kérnek az ukrán kukoricából az agárszervezetek
Petőházi Tamás szerint Lengyelországból és Romániából továbbra is lehet kukoricát beszerezni. A GOSZ elnöke az ukrán behozatalról legkorábban 2027 tavaszán tárgyalna, ha addigra a hazai készletek elfogynak, és az uniós és ezen belül is a régiós források sem elegendők. Cseh Tibor, a Magosz főtitkára a Világgazdaságnak november 25-én arra figyelmeztetett, hogy a vevők már az első ukrán szállítmányok érkezése előtt is az olcsóbb behozatal lehetőségére hivatkozva alkudhatnak a magyar termelőkkel. A kormánynak ezért most azt kell megmutatnia, mekkora hiány marad a hazai és az uniós készletek figyelembevétele után, milyen ellenőrzésen menne át az ukrán kukorica, és hogyan jutnak takarmányhoz azok a sertéstartók, amelyeknek már most veszteséges a működésük.