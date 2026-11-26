Az ukrán kukorica ideiglenes, mennyiségileg korlátozott behozataláról egyeztet majd a magyar és az ukrán agrárminiszter – jelentette be Magyar Péter november 24-én, a Volodimir Zelenszkijjel közös beregszászi sajtótájékoztatón. A kormányfő szerint az aszály miatt kétmillió tonnával kevesebb kukorica termett Magyarországon a szükségesnél. A behozatal szigorú állami ellenőrzés mellett történne, a mennyiséget pedig a hazai állattartók és ipari feldolgozók igényéhez igazíthatnák, a kormányfő szerint kétmillió tonna kukoricáról lenne szó.

Válságkezelés helyett a kormány most megmentőként tekint az élelmiszerbiztonsági-kockázatot jelentő ukrán kukorica importjára (a kép illusztráció) Fotó: CFOTO via AFP

Ukrán kukorica: a kampányban még a magyar gazdák védelmét kérték számon

Magyar Péter január 20-án, a strasbourgi sajtótájékoztatóján az ukrán gabona korábbi beáramlását hozta fel példaként arra, hogy szerinte az Orbán-kormány elmulasztotta megvédeni a magyar gazdákat. Mindezt függetlenül attól, hogy a régiós államokkal együtt a magyar kormány is importtilalmat vezetett be az ukrán terményekkel szemben. Egyébként a sajtótájékoztató fő témája a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodás volt. Ez azért különösen érdekes most, mert a Mercosur-megállapodást, minden tiltakozás ellenére Ursula von dr Leyen nagyon sietősen írta alá, majd trükkösen életbe is léptette, ami azt eredményezte, hogy egyetlen hónap alatt jelentősen nőtt a dél-amerikai marhahús import. Ezt követően viszont élellmiszer-biztonsági okokra hivatkozva az egyezmény működését felfüggesztette a baromfi, tojás, marhahús termékek esetében az unió.

Az igazán súlyos kérdés ez esetben, hogy

ki viseli annak a felelősségét, hogy ideiglenesen antibiotikum túladagolt marhák húsát etették az uniós polgárokkal?

Ez a kérdés magyarországi vontakozásban is felmerülhet majd, ha később kiderül, az ukrán import kifogásolható tételeket is tartalmaz. Már csak azért is, mert a mostani kormány tökéletesen tisztában van azzal, milyen körülmények között termelnek az ukránok. Ez abból is egyértelmű, hogy a februárban bemutatott TISZA-agrárprogram összefoglalójában Bóna Szabolcs agrármniszter vállalásai között a rossz minőségű, EU-n kívülről érkező termények beáramlásának megfékezése.