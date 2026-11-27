Ukrán kukorica: a nagy feldolgozók járnának jól, a magyar gazdák alkupozíciója már a hír hatására is romlott
A Magyar Péter miniszterlenök által említett, mintegy kétmillió tonnás kukoricahiány egészen mást jelent egy sertéstartónak, mint egy kukoricafeldolgozó üzemnek. Az állatok takarmányában a kukorica jelentős része más gabonával is kiváltható, a kifejezetten kukoricára épülő gyárakban erre jóval kisebb a lehetőség – mutatott rá Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke az ATV műsorában, ezzel egyúttal azt is jelezve, milyen lobbiérdekek is állhatnak a mostani hírek hátterében.
Kinek az érdeke az ukrán kukorica behozatala?
Koncz Máté szerint Magyarországon három nagy, kifejezetten kukoricát feldolgozó üzem működik, döntően külföldi befektetői érdekeltségben. Az importtal ezek az üzemek olcsóbban juthatnának alapanyaghoz. A MOSZ elnöke úgy látja, hogy az árak leszorítása a növénytermesztők jövedelméből csoportosítana át a nagy feldolgozókhoz. A Magosz főtitkára, Cseh Tibor András ugyancsak a nagy kereskedőket és feldolgozókat nevezte a tervezett nyitás fő nyerteseinek.
Magyar Péter november 24-én, a Volodimir Zelenszkijjel tartott beregszászi sajtótájékoztatón beszélt az ukrán kukorica ideiglenes, mennyiségileg korlátozott behozataláról. A kormányfő a hazai állattartók és az ipari felhasználók igényét egyaránt említette. Bóna Szabolcs agrárminiszter később közölte, hogy a behozatal a két ország szaktárcájának egyeztetése után, ellenőrzés és kvótarendszer mellett indulhatna el.
A sertéstartók legnagyobb gondja az alacsony felvásárlási ár
Koncz Máté az ATV-ben a hazai kukorica jellemző árát tonnánként 80 ezer forint körülire tette, az országrészek közötti különbségeket is jelezve. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint november második hetében a takarmánykukorica országos termelői átlagára tonnánként 87 700 forint volt áfa és szállítási költség nélkül. Ez 22 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Eközben októberben a termelők hasított súlyban kilogrammonként 521 forintot kaptak a vágósertésért, közel negyedével kevesebbet, mint egy évvel korábban. A sertéságazat helyzetéről szóló cikkünk szerint a felvásárlási árakat az európai túlkínálat is nyomja, az afrikai sertéspestis miatti korlátozások pedig tovább szűkítik a gazdaságok mozgásterét.
A MOSZ elnöke úgy becsülte, hogy az ukrán kukorica 10–15 százalékkal lehetne olcsóbb a magyarnál. A tényleges árelőny a fuvar és az átrakás költségétől is függne. Mivel a kukorica csak az egyik összetevője a keveréktakarmánynak, az alapanyag ára ennél mérsékeltebb csökkenést mutatna, a bolti húsárakban pedig nyilván semmit sem éreznének ebből a vásárlók, hiszen a sertéstartók jelenleg is veszteséggel értékesítenek.
Menet közben nem elegáns változtatni a szábályokon
Koncz Máté rámutatott arra is, hogy a vetés és a betakarítás, illetve az értékesítés egy teljes évet ölel föl, tekintve, hogy a következő ilyen döntést majd egy évvel később lehet meghozni. A gazdálkodók tehát meghozták a saját döntéseiket az idei évre, mégpedig a rendelkezésre álló körülményekre tekintettel, amelynek része az, hogy Ukrajnából nem érkezhet kukorica. Erre tekintettel volt, az is aki úgy döntött, hogy elad és az is aki úgy döntött, hogy vásárol, vagy, hogy még tartja a készleteit. Menet közben átrendezni a szabályokat és ezzel bizonytalanságot hozni nem szerencsés.
Mint mondta az állattartó problámáit a behozatal az ukrán kukorica behozatala nem oldaná meg, ellenben további veszteségekbe tolná bele az egyébként is kilátástalan helyzetben lévő növénytermesztőket. Meglátása szerint amennyiben a kormány felelősen gondolkodik, úgy tényleg nem változtatja meg a szabályokat menet közben. Ennek a kérdésnek a felszínen tartása sok esetben tényleg a bizonytalanság elhintésére jó, az árak letörésére - tette hozzá.
Az pedig, hogy valaki a növénytermesztők árait úgy akarja letörni, lenyomni, hogy egyébként is hatalmas veszteségeket szenvedtek el az idei évben, sőt az elmúlt években is, ez nem biztos, hogy elegáns
– világított rá a MOSZ elnöke.
Április előtt érdemi mennyiség sem érkezne, a vevők már most kivárhatnak
Koncz Máté arra is rámutatott, hogy a vasúti szállítókapacitás szűkössége miatt 2027 áprilisa előtt akkor sem érkezhetne érdemi mennyiség, ha a kormány már most engedélyezné az importot. Az árakra viszont már egy ilyen döntés híre is hat. A gazdák az idény elején az érvényes importtilalom ismeretében döntöttek az eladásról vagy a készletezésről, ahogy a felhasználók is ezekkel a feltételekkel kötötték meg a beszerzéseiket. Koncz szerint ezt az alkupozíciót rendezi át az idény közbeni változtatás.
A Magoszhoz érkezett gazdálkodói jelzések szerint egyes kereskedők és feldolgozók már a miniszterelnöki bejelentés előtti napokban közölték, hogy kivárnak, amíg a hazai ajánlatok az ukrán árszinthez igazodnak. A Magosz először a magyar készleteket mérné fel, majd azt nézné meg, mennyi kukorica szerezhető be más uniós országokból. A szervezet az importtilalom fenntartását kéri, és az árhatások mellett növényegészségügyi és élelmiszer-biztonsági aggályokat is megfogalmazott. Az állattartók ellátását állami garanciával segítené, hogy a takarmányforgalmazók a fizetési nehézségekkel küzdő gazdaságoknak is tovább szállíthassanak.
Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő a Világgazdaságnak adott interjúban szintén a nagy kukoricafeldolgozókat és gabonakereskedőket nevezte az olcsóbb ukrán alapanyag lehetséges nyerteseinek. Szerinte az aszály miatt szükséges többletet más uniós tagállamokból is be lehetett volna szerezni, a magyar piac megnyitása pedig gyengítené azoknak a régiós országoknak a pozícióját, amelyek korábban együtt léptek fel az ukrán agrárimport korlátozásáért.