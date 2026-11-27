A Magyar Péter miniszterlenök által említett, mintegy kétmillió tonnás kukoricahiány egészen mást jelent egy sertéstartónak, mint egy kukoricafeldolgozó üzemnek. Az állatok takarmányában a kukorica jelentős része más gabonával is kiváltható, a kifejezetten kukoricára épülő gyárakban erre jóval kisebb a lehetőség – mutatott rá Koncz Máté, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke az ATV műsorában, ezzel egyúttal azt is jelezve, milyen lobbiérdekek is állhatnak a mostani hírek hátterében.

Koncz Máté, a MOSZ elnőke (bal oldalon) szerint az ukrán kukorica behozatal csak árt a magyar gazdáknak (archiv kép) Fotó: Havran Zoltán

Kinek az érdeke az ukrán kukorica behozatala?

Koncz Máté szerint Magyarországon három nagy, kifejezetten kukoricát feldolgozó üzem működik, döntően külföldi befektetői érdekeltségben. Az importtal ezek az üzemek olcsóbban juthatnának alapanyaghoz. A MOSZ elnöke úgy látja, hogy az árak leszorítása a növénytermesztők jövedelméből csoportosítana át a nagy feldolgozókhoz. A Magosz főtitkára, Cseh Tibor András ugyancsak a nagy kereskedőket és feldolgozókat nevezte a tervezett nyitás fő nyerteseinek.

Magyar Péter november 24-én, a Volodimir Zelenszkijjel tartott beregszászi sajtótájékoztatón beszélt az ukrán kukorica ideiglenes, mennyiségileg korlátozott behozataláról. A kormányfő a hazai állattartók és az ipari felhasználók igényét egyaránt említette. Bóna Szabolcs agrárminiszter később közölte, hogy a behozatal a két ország szaktárcájának egyeztetése után, ellenőrzés és kvótarendszer mellett indulhatna el.

A sertéstartók legnagyobb gondja az alacsony felvásárlási ár

Koncz Máté az ATV-ben a hazai kukorica jellemző árát tonnánként 80 ezer forint körülire tette, az országrészek közötti különbségeket is jelezve. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint november második hetében a takarmánykukorica országos termelői átlagára tonnánként 87 700 forint volt áfa és szállítási költség nélkül. Ez 22 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Eközben októberben a termelők hasított súlyban kilogrammonként 521 forintot kaptak a vágósertésért, közel negyedével kevesebbet, mint egy évvel korábban. A sertéságazat helyzetéről szóló cikkünk szerint a felvásárlási árakat az európai túlkínálat is nyomja, az afrikai sertéspestis miatti korlátozások pedig tovább szűkítik a gazdaságok mozgásterét.