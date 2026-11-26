Több mint három évvel ezelőtt, 2023 tavaszán jelentette be az akkori magyar kormány, hogy Lengyelországgal, Szlovákiával és Romániával közösen behozatali tilalmat rendelnek el számos ukrán mezőgazdasági termékre (pl. a gabonára, az olajos magvakra, a baromfihúsra vagy a tojásra) - emlékeztetett közleményében a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz). Mint írták, az importtilalom bevezetésére azért volt szükség, mert a kelet-európai piacot tömegesen árasztotta el az Ukrajnából származó és az EU-s előírásoknak nem megfelelő ukrán gabona és egyéb mezőgazdasági termék.

Ukrán kukoricát rakodnak egy gabonatelepen Fotó: Imaginechina via AFP

A gazdák érdekvédelmi szervezete szerint, Magyar Péter közlése a tilalom feloldásáról, most azért is érte váratlanul a hazai termelőket, mivel még idén májusban is a tilalom fenntartása mellett döntött az új kormányzat, miután egy félresikerült jogszabály-módosítás miatt a hazai piac néhány napra megnyílt az ukrán termékek előtt. A magosz úgy véli, hogy a tilalom mostani feladása valószínűleg összefügghet azzal az uniós nyomásgyakorlással, amely kezdettől fogva kritizálta a hazai piacvédelmet és az importtilalom bevezetését. Mindenesetre Lengyelország és a többi kelet-európai ország továbbra is kitart a tilalom fenntartása mellett, csupán Magyarország engedett az eddigi álláspontjából.

Az ukrán kukorica miatt, a termésvesztés ellenére is eshet a kukorica ára

Amellett nyilván nem lehet szó nélkül elmenni, hogy az idei aszály miatt jelentősen csökkent a hazai kukorica mennyisége, de az ukrán import tömeges megjelenése - a szűkös hazai kínálat ellenére - földbe döngöli a felvásárlási árakat - mutatatott rá a Magosz, jelezve, hogy várhatóan ugyanaz fog lejátszódni, mint a 2022-23-as időszakban, amikor az ukrán behozatal (a hiány pótlásán túl) a magyar termést is kiszorította a piacról.

A termelőknek arra kell felkészülniük, hogy az ukrán import hosszú távon jelen lesz a piacainkon, sőt várhatóan komoly lobbi indul az egyéb termékek (napraforgó, repce, baromfihús, tojás, liszt) beengedésére is. Ha pedig egyszer a kaput kinyitják, azt már a brüsszeli nyomásgyakorlás miatt sem lehet majd újból bezárni - tette hozzá közleményében a Magosz. Rámutattak: az importtilalom feladásának ellenben nagy nyertesei lesznek a döntően külföldi kézben lévő feldolgozóipari nagyvállalatok, melyek az elmúlt hetekben komoly lobbitevékenységet folytattak az importtilalom feladása érdekében. Az állattenyésztők takarmányozási költségei is csökkenhetnek valamelyest ezáltal, de a finanszírozási és likviditási problémáik - kormányzati mentőöv hiányában - továbbra is fennmaradnak.