Ukrán kukorica: kiakadtak az érdekvédelmi szervezetek Magyar Péter bejelentésén – összeomlótt a magyar kukoricapiac
Magyar Péter november 24-én, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott beregszászi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a két ország agrárminiszterei folytatják az egyeztetést az ukrán kukorica ideiglenes, korlátozott behozataláról. A kormány az állattartók és a bioetanol-üzemek ellátásával indokolja a tárgyalásokat. Miként arról a Világgazdaság is beszámolt, a miniszterelnök szerint idén kétmillió tonnával kevesebb kukorica termett a szükségesnél, ezt pótolnák ukrán behozatallal. A behozható mennyiségről egyelőre nincs megállapodás.
A gabonatermesztők először a magyar kukoricát adnák el
Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke már korábban, több fórumon is jelezte, hogy az idén mintegy másfél millió tonnás magyar kukoricaterméssel kell számolni. Ez nagyjából a fele annak, amennyit a 2022-es történelmi aszály idején betakarítottak. Az alacsony termés miatt szükség van külföldi beszerzésre, de Petőházi szerint jelenleg Lengyelországból és Romániából is lehet kukoricát hozni.
A GOSZ elnöke a Magosz főtitkárával készült korábbi videójában is leszögezte, hogy elsőként a magyar készleteknek kell vevőt találniuk, hogy a termelők piaci áron adhassák el az aszály után megmaradt árujukat.
Az ukrán behozatal korlátozásának feloldása szerinte legkorábban 2027 tavaszán kerülhet napirendre, ha addigra a magyar készletek kifogynak, és a környező uniós országokból sem lehet elegendő kukoricát beszerezni. Magyarország az idei év első nyolc hónapjában már nettó importőr volt. A Világgazdaság korábbi, KSH-adatokra épülő cikke szerint 447 ezer tonna kukorica érkezett az országba, miközben 347 ezer tonnát exportáltak.
Petőházi Tamás negatív példaként, a 2022–2023-as importhullámra emlékeztetett. Szerinte akkor a behozatal a hiány pótlásán túl a magyar termést is kiszorította a piac egy részéről. A Világgazdaság 2023 januárjában a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének közlése alapján arról számolt be, hogy addigra mintegy 900 ezer tonna ukrán kukorica érkezett Magyarországra. Ezt követően döntöttek az importtilalomról.
A Magosz szerint már a bejelentés is gyengíti a gazdák alkupozícióját
Cseh Tibor, a Magosz főtitkára a Világgazdaság megkeresésére azt mondta, hogy a vevők már az első szállítmányok megérkezése előtt az olcsóbb ukrán kukorica lehetőségére hivatkozva alkudhatnak a magyar termelőkkel. A Magosz korábban februárra időzítette volna a helyzet felülvizsgálatát, most pedig a behozatali tilalom fenntartását kéri. Cseh Tibor szerint az ukrán kínálat a magyar gazdák hagyományos nyugat- és dél-európai külpiacain is erősíti a versenyt.
A Magosz szerint az olcsóbb alapanyag elsősorban az ipari feldolgozóknak kedvezne. Az állattartók takarmányköltsége is csökkenhetne, de a finanszírozási és likviditási gondjaik megmaradnának. Valójában az agárriumban kialakuló válsághelyzet már az év első felében látható volt, így ésszerűbb lett volna hathatós kormányati intézkedéseket tenni annak elkerülésére. Egyébként a Magyar Állattenyésztők Szövetsége októberben az állattartók és az ipari felhasználók együttes importigényét 1,5–2 millió tonnára becsülte.
Cseh Tibor a növényvédőszer-maradékok ellenőrzését is fontosnak tartja. A Magosz szerint Ukrajnában olyan hatóanyagokat is használnak, amelyek az EU-ban már nem engedélyezettek. Példaként a klórpirifoszt és az atrazint hatóanyagokat említette. Az uniós növényvédőszer-maradék-határértékek az importált élelmiszerekre és takarmányokra is vonatkoznak. A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet szerint az ukrán szemes kukorica behozatala jelenleg tilos, a szállítmányok meghatározott feltételekkel áthaladhatnak Magyarországon.
Itthon a hivatalos ár 87 700 forint, a piaci válóság 76-77 ezer forint
Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint november második hetében 87 700 forint volt a takarmánykukorica tonnánkénti magyar termelői átlagára, áfa és szállítási költség nélkül. Ez 22 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet és alig 5,4 százalékkal, mintegy 4500 forinttal haladta meg az előző öt év azonos hetének átlagát. A 2021–2025 közötti 46. heti AKI PÁIR-adatok egyszerű átlaga 83 180 forint volt tonnánként, áfa és szállítási költség nélkül.
A grafikonból jól látszik, hogy a jó termésátlagot elérő Romániában és Lengyelországban mintegy tízezer forinttal olcsóbb tonnánként a kukorica. Vagyis lehetne onnan is importálni. Minden esetre azt fontos hangsúlyozni, hogy az AKI adatoktól eltérnek a valós piaci információink. A fizikai piacon a műlt hét pénteken 76-77 ezer forintot fizettek a magyar kukoricáért. Ráadásul Magyar Péter miniszterelnök ukrajnai bejelentése előtt a kereskedők hitelen leálltak a felvásárlással. Termelők a Világgazdaságnak arról számoltak be, hogy a piac teljesen leállt, a kereskedők azzal indokolták a kukorica kontraktusok szüneteltetését, hogy a jövőben majd az ukrán import fogja megszabni az árakat. Vagyis a gazdaszervezetek által felvetett aggályok már teret is nyertek, a magyar kukorica árának leverése az ukrán importra hivatkozva már el is kezdődött.