Magyar Péter november 24-én, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott beregszászi sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a két ország agrárminiszterei folytatják az egyeztetést az ukrán kukorica ideiglenes, korlátozott behozataláról. A kormány az állattartók és a bioetanol-üzemek ellátásával indokolja a tárgyalásokat. Miként arról a Világgazdaság is beszámolt, a miniszterelnök szerint idén kétmillió tonnával kevesebb kukorica termett a szükségesnél, ezt pótolnák ukrán behozatallal. A behozható mennyiségről egyelőre nincs megállapodás.

Ukrán kukorica hever a földön vasúti kocsik közelében Kotomierz faluban, Lengyelországban, 2024. február 25-én. Kijev szerint Ukrajnából érkező, kukoricát szállító tehervonat nyolc vagonját nyitották fel, és tartalmukat egy vasúti sínre öntötték / Fotó: Anadolu via AFP

A gabonatermesztők először a magyar kukoricát adnák el

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke már korábban, több fórumon is jelezte, hogy az idén mintegy másfél millió tonnás magyar kukoricaterméssel kell számolni. Ez nagyjából a fele annak, amennyit a 2022-es történelmi aszály idején betakarítottak. Az alacsony termés miatt szükség van külföldi beszerzésre, de Petőházi szerint jelenleg Lengyelországból és Romániából is lehet kukoricát hozni.

A GOSZ elnöke a Magosz főtitkárával készült korábbi videójában is leszögezte, hogy elsőként a magyar készleteknek kell vevőt találniuk, hogy a termelők piaci áron adhassák el az aszály után megmaradt árujukat.

Az ukrán behozatal korlátozásának feloldása szerinte legkorábban 2027 tavaszán kerülhet napirendre, ha addigra a magyar készletek kifogynak, és a környező uniós országokból sem lehet elegendő kukoricát beszerezni. Magyarország az idei év első nyolc hónapjában már nettó importőr volt. A Világgazdaság korábbi, KSH-adatokra épülő cikke szerint 447 ezer tonna kukorica érkezett az országba, miközben 347 ezer tonnát exportáltak.

Petőházi Tamás negatív példaként, a 2022–2023-as importhullámra emlékeztetett. Szerinte akkor a behozatal a hiány pótlásán túl a magyar termést is kiszorította a piac egy részéről. A Világgazdaság 2023 januárjában a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének közlése alapján arról számolt be, hogy addigra mintegy 900 ezer tonna ukrán kukorica érkezett Magyarországra. Ezt követően döntöttek az importtilalomról.