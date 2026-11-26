Elfogadhatatlannak tartom. Magyar Péter ukránbarát politikai fordulatának első áldozatai a magyar gazdák legyenek, hogy feladja a magyar érdekeket és kiszolgáltatottá tegye ezáltal Magyarországot - közölte közöttségi oldalán Nagy István korábbi agrárminiszter. Mint mondta, magyar gazdákat megvédeni kell, és nem kiszolgáltatni. Hozzátette: a magyar termőföld, a magyar gazda és a magyar élelmiszer nem lehet politikai alku tárgya, az ukrán kukoricát nem szabad beengedni az országba.

Súlyos aggályokat fogalmazott meg Nagy István volt agrárminisztre a Magyar-Zelenszkij paktumról, amellyel kapcsolatban az ukrán kukorica beengedését is felvetette Fotó: AFP

A magyar gazdák fizethetik meg Magyar Péter ukránbarát fordulatának az árát?

Magyar Péter miniszterlenök tegnap jelentette be, hogy megnyitja a magyar piacot az ukrán kukorica előtt. Nagy István szerint, ez a döntés súlyos következményekkel járhat. mint mondta, a magyar gazdák mögött egy rendkívül nehéz, aszályos útat esztendő áll: a terméskiesés, a magas termelési költségek és az értékesítési nehézségek miatt sok gazdaság került kiszolgáltatott helyzetbe. Most segítségre lenne szükségük, ehelyett újabb piaci fenyegetéssel kell szembenézniük - mutatott rá a volt agrárminiszter. Véleménye szerint, az olcsó ukrán kukorica behozatala tovább nyomhatja lefelé a hazai felvásárlási árakat, veszélyezteti a magyar gazdák jövedelmezőségét. És a következő gazdasági év finanszírozását is. Már a bejelentés híre is azzal járt, hogy a felvásárlás azonnal leállt.

És ne legyenek illúzióink: ha most megnyílik a kapu az ukrán kukorica előtt, mi lesz a következő? A búza, a napraforgó? Az Orbán-kormány által a magyar gazdák védelme érdekében bevezetett importtilalom teljes feloldása? Hogyan várhatjuk el a magyar gazdáktól, hogy versenyképesek legyenek a versenytársaiknak, de hogy minden tekintetben ugyanazoknak a szigorú termelési előírásoknak megfeleljenek?

- fogalmazta meg kérdéseit Nagy István. A magyar kormány elsődleges kötelessége a magyar gazdák érdekeinek képviselete, megélhetésük és a magyar élelmiszer- önrendelkezés védelme - mutatott rá. Márpedig - tette hozzá - a mostani léésével kockáztatja a GMO-mentes, egészséges, biztonságos élelmiszerhez való jutás garantált lehetőségét a fogyasztók.