Információink szerint a jövő hét kedden ül össze az agrártárcánában egy csoport, hogy megvitassa, mely ukrán termények behozatala előtt nyithatják meg a magyar piacot. Meghívták a Magoszt az egyeztetésre?

– Nem kaptunk ilyen meghívást és tudomásom szerint más termelői érdekképviseletet sem. Ezt rendkívül sajnálatosnak tartjuk. Az ukrán kukorica behozataláról szóló bejelentés szerintünk a nagy kereskedőknek és feldolgozóknak kedvezett. A kormány azzal is érvelt, hogy ez segítséget jelent az állattartóknak, de az olcsóbb takarmány önmagában nem fogja megmenteni őket. A szükséges válságkezelő intézkedésekre továbbra is várnak.

Cseh Tibor, a Magosz főtitkára szerint, a kereskedői és ipari lobbi állhat az ukrán kukorica importtilalmának feloldásának hátterében Fotó: Tumbász Hédi

Bóna Szabolcs agrárminiszter már júniusban arról beszélt, hogy az aszály és a kisebb vetésterület miatt Magyarország kukoricából importra szorulhat. Az állattartók gondjai is ismertek voltak. Milyen intézkedéseket javasoltak a tárcának?

– A Magosz és az állattenyésztő szervezetek hónapok óta jelezték, milyen segítségre lenne szükség. Javasoltuk a hitelmoratórium meghosszabbítását és olyan állami garanciát, amely mellett a takarmányforgalmazók tovább tudnának szállítani az állattartóknak. Kértük az afrikai sertéspestis miatt felmerülő többletköltségek kompenzálását, a kocatartók támogatását és az ATEV állatihulla-elszállítási díjainak csökkentését is. Ezeknek az intézkedéseknek a többsége elmaradt.

Ha már nyáron számolni lehetett az importigénnyel, lehetett volna több kukoricát beszerezni Romániából vagy Lengyelországból?

– Ezt a lehetőséget is meg lehetett volna vizsgálni. Elsőként azonban azt kellett volna felmérni, mennyi magyar kukorica van még a piacon. Az idei, mintegy másfél millió tonnás termés mellett a korábbi évekből is maradtak készletek. Akkor lett volna indokolt megvitatni az ukrán importot, ha a hazai készletek elfogynak, és az uniós piacokról sem tudunk elegendő kukoricát beszerezni. A mostani bejelentés után attól tartunk, hogy a felvásárlók az ukrán árszinthez igazítják az ajánlataikat, és a magyar gazdák nehezebben tudják eladni a termésüket.