Ukrán kukorica: „Teljesen befagyott a piac” – a gazdákat nem hívták meg az egyeztetésre
Információink szerint a jövő hét kedden ül össze az agrártárcánában egy csoport, hogy megvitassa, mely ukrán termények behozatala előtt nyithatják meg a magyar piacot. Meghívták a Magoszt az egyeztetésre?
– Nem kaptunk ilyen meghívást és tudomásom szerint más termelői érdekképviseletet sem. Ezt rendkívül sajnálatosnak tartjuk. Az ukrán kukorica behozataláról szóló bejelentés szerintünk a nagy kereskedőknek és feldolgozóknak kedvezett. A kormány azzal is érvelt, hogy ez segítséget jelent az állattartóknak, de az olcsóbb takarmány önmagában nem fogja megmenteni őket. A szükséges válságkezelő intézkedésekre továbbra is várnak.
Bóna Szabolcs agrárminiszter már júniusban arról beszélt, hogy az aszály és a kisebb vetésterület miatt Magyarország kukoricából importra szorulhat. Az állattartók gondjai is ismertek voltak. Milyen intézkedéseket javasoltak a tárcának?
– A Magosz és az állattenyésztő szervezetek hónapok óta jelezték, milyen segítségre lenne szükség. Javasoltuk a hitelmoratórium meghosszabbítását és olyan állami garanciát, amely mellett a takarmányforgalmazók tovább tudnának szállítani az állattartóknak. Kértük az afrikai sertéspestis miatt felmerülő többletköltségek kompenzálását, a kocatartók támogatását és az ATEV állatihulla-elszállítási díjainak csökkentését is. Ezeknek az intézkedéseknek a többsége elmaradt.
Ha már nyáron számolni lehetett az importigénnyel, lehetett volna több kukoricát beszerezni Romániából vagy Lengyelországból?
– Ezt a lehetőséget is meg lehetett volna vizsgálni. Elsőként azonban azt kellett volna felmérni, mennyi magyar kukorica van még a piacon. Az idei, mintegy másfél millió tonnás termés mellett a korábbi évekből is maradtak készletek. Akkor lett volna indokolt megvitatni az ukrán importot, ha a hazai készletek elfogynak, és az uniós piacokról sem tudunk elegendő kukoricát beszerezni. A mostani bejelentés után attól tartunk, hogy a felvásárlók az ukrán árszinthez igazítják az ajánlataikat, és a magyar gazdák nehezebben tudják eladni a termésüket.
Mit tapasztaltak a gazdák a felvásárlóknál a bejelentés körüli napokban?
– Teljesen befagyott a piac. A gazdáktól azt a visszajelzést kaptuk, hogy egyes kereskedők és feldolgozók már a bejelentés előtti napokban közölték velük, hogy addig kivárnak, amíg a magyar termelők az ukrán árszinthez nem igazítják az áraikat. Sokan az aszály miatt eleve kevés kukoricát takarítottak be, most pedig arra kényszerülhetnek, hogy azt is jóval olcsóbban adják el.
Milyen következménye lehet ennek a következő években?
– Attól tartunk, hogy az ukrán kukorica tartósan itt marad a magyar piacon, és idővel más ukrán termények behozatala előtt is megnyílhat az út. A Dunántúlon és Észak-Magyarországon is vannak olyan területek, ahol továbbra is lehetne kukoricát termelni. Kérdés, hogy ilyen árak és romló jövedelmezőség mellett ki vállalja majd a vetést. Szerintünk a bejelentés a nagy kereskedők és feldolgozók érdekeit szolgálja. Az Európai Bizottság szerepét is lehetségesnek tartjuk, tekintettel a 2023 óta fennálló vitára az importtilalomról, de ez a mi feltételezésünk.
Milyen élelmiszer-biztonsági kockázatokat jelent az import?
– Információink szerint Ukrajnában több mint húsz olyan növényvédőszer-hatóanyag van forgalomban, amelynek használatát az Európai Unióban már betiltották. Élelmiszer-biztonsági szempontból ezért tartjuk fontosnak, hogy a behozott terményeknél ellenőrizzék a növényvédőszer-maradékokat. Közben a termelési költségekben is jelentős a különbség. Úgy tudjuk, az ukrán gazdaságok óránként két-három eurós munkabérrel számolnak, ami jóval alacsonyabb a magyarországinál. Az üzemanyagköltségeknél is előnyben vannak. Ilyen feltételek mellett a magyar gazdáknak nagyon nehéz árban versenyezniük az ukrán termelőkkel.
Mekkora esélyt lát arra, hogy szükség esetén visszaállítsák az importtilalmat?
– Attól tartok, hogy ha egyszer feloldják a tilalmat, az uniós szabályok és az Európai Unió nyomása miatt nagyon nehéz lesz visszaállítani. A behozatal indulhat átmeneti kvótával, de attól tartok, hogy az ukrán termények tartósan jelen lesznek, és hosszú távon is meghatározzák a magyar piaci árakat.