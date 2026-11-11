Új vírus terjed az európai állattartó telepeken: már emberi haláleset is kapcsolódik a fertőzéshez

Új állategészségügyi fenyegetés jelent meg Európában: a korábban elsősorban Afrikából és Ázsiából ismert Shamonda-vírus 2026 nyara óta gyorsan terjed az európai állatállományokban. A FAO november 10-én közzétett jelentése szerint a Shamonda-vírust már több mint egy tucat európai országban azonosították, és már két különböző változata is megjelent a kontinensen. Az állategészségügyi szakemberek figyelmét különösen az keltette fel, hogy Franciaországban októberben az első dokumentált emberi fertőzésre is fény derült. A súlyosan immunhiányos beteg agyvelőgyulladásban szenvedett, majd október 8-án meghalt.

A Shamonda-vírust már több mint egy tucat európai országban azonosították, és már két különböző változata is megjelent a kontinensen Fotó: Zsolt Pipó Mogyorósi

A vizsgálatok szerint a vírus nagy valószínűséggel szerepet játszott a súlyos idegrendszeri megbetegedés kialakulásában, ugyanakkor az emberi fertőzés pontos körülményei és a lakosságra jelentett kockázat továbbra sem tisztázottak.

Shamonda-vírus: már több mint tíz európai ország érintett

A Shamonda-vírust először 1965-ben, Nigériában izolálták szarvasmarhákból. Európában 2026 nyarán jelent meg, amikor Németországban és Svájcban azonosították a fertőzést. Azóta Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Írországban, Olaszországban, Liechtensteinben, Luxemburgban, Hollandiában, Portugáliában és Spanyolországban, valamint Jersey szigetén is kimutatták. Októberben két brit tejtermelő gazdaságban, Walesben és az angliai Shropshire grófságban is megjelent a kórokozó.

A FAO szerint a járványban két genetikai változat, a SHAV-EU1 és a SHAV-EU2 vesz részt. Az első emberi fertőzésért a SHAV-EU1 változat volt felelős. A kórokozó legfontosabb gazdaállatai a szarvasmarhák, de juhokban, kecskékben, lovakban és alpakákban is kimutatták. A fertőzést elsősorban a Culicoides nemzetségbe tartozó, vérszívó törpeszúnyogok terjesztik. Ezek az apró rovarok Európa jelentős részén megtalálhatók, aktivitásuk pedig a melegebb hónapokban a legnagyobb. A vírus közvetlen, állatról állatra történő terjedésére egyelőre nincs jelentős bizonyíték, ugyanakkor a vemhes állatok átadhatják a fertőzést magzatuknak. Ez különösen komoly kockázatot jelenthet a tenyészállományokban.