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Új vírus terjed az európai állattartó telepeken: már emberi haláleset is kapcsolódik a fertőzéshez

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Európa egyre több országában mutatják ki a Shamonda-vírust, amely elsősorban a szarvasmarha-állományokat veszélyezteti, de más haszonállatokban is megbetegedéseket okozhat. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) fokozott járványügyi felkészültséget sürget, miután Franciaországban az első igazolt emberi fertőzést is azonosították. Bár Magyarországon egyelőre nem jelentettek Shamonda-vírus okozta fertőzést, a kórokozó terjedése a hazai tejtermelők és állattenyésztők számára is figyelmeztető jel.
Dénes Zoltán
2026.11.11, 12:38
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Új állategészségügyi fenyegetés jelent meg Európában: a korábban elsősorban Afrikából és Ázsiából ismert Shamonda-vírus 2026 nyara óta gyorsan terjed az európai állatállományokban. A FAO november 10-én közzétett jelentése szerint a Shamonda-vírust már több mint egy tucat európai országban azonosították, és már két különböző változata is megjelent a kontinensen. Az állategészségügyi szakemberek figyelmét különösen az keltette fel, hogy Franciaországban októberben az első dokumentált emberi fertőzésre is fény derült. A súlyosan immunhiányos beteg agyvelőgyulladásban szenvedett, majd október 8-án meghalt. 

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A Shamonda-vírust már több mint egy tucat európai országban azonosították, és már két különböző változata is megjelent a kontinensen Fotó: Zsolt Pipó Mogyorósi

A vizsgálatok szerint a vírus nagy valószínűséggel szerepet játszott a súlyos idegrendszeri megbetegedés kialakulásában, ugyanakkor az emberi fertőzés pontos körülményei és a lakosságra jelentett kockázat továbbra sem tisztázottak.

Shamonda-vírus: már több mint tíz európai ország érintett

A Shamonda-vírust először 1965-ben, Nigériában izolálták szarvasmarhákból. Európában 2026 nyarán jelent meg, amikor Németországban és Svájcban azonosították a fertőzést. Azóta Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Írországban, Olaszországban, Liechtensteinben, Luxemburgban, Hollandiában, Portugáliában és Spanyolországban, valamint Jersey szigetén is kimutatták. Októberben két brit tejtermelő gazdaságban, Walesben és az angliai Shropshire grófságban is megjelent a kórokozó.

A FAO szerint a járványban két genetikai változat, a SHAV-EU1 és a SHAV-EU2 vesz részt. Az első emberi fertőzésért a SHAV-EU1 változat volt felelős. A kórokozó legfontosabb gazdaállatai a szarvasmarhák, de juhokban, kecskékben, lovakban és alpakákban is kimutatták. A fertőzést elsősorban a Culicoides nemzetségbe tartozó, vérszívó törpeszúnyogok terjesztik. Ezek az apró rovarok Európa jelentős részén megtalálhatók, aktivitásuk pedig a melegebb hónapokban a legnagyobb. A vírus közvetlen, állatról állatra történő terjedésére egyelőre nincs jelentős bizonyíték, ugyanakkor a vemhes állatok átadhatják a fertőzést magzatuknak. Ez különösen komoly kockázatot jelenthet a tenyészállományokban.

A tejtermelők is megérezhetik a fertőzést

A Shamonda-vírus felnőtt szarvasmarhákban rendszerint viszonylag enyhe, átmeneti tüneteket okoz. A fertőzött állatoknál 

  • láz, 
  • hasmenés, 
  • étvágytalanság, 
  • bágyadtság
  •  és a tejtermelés visszaesése 

jelentkezhet. A gazdasági következmények azonban ennél súlyosabbak lehetnek. A tejhozam átmeneti csökkenése közvetlen bevételkiesést okozhat a gazdaságoknak, miközben az állatorvosi vizsgálatok és a szükséges járványvédelmi intézkedések további költségekkel járhatnak.

A legsúlyosabb veszélyt a szaporodásbiológiai problémák jelentik. A vemhesség alatti fertőzés vetélést, halvaszületést, fejlődési rendellenességeket és az utódok idegrendszeri károsodását okozhatja. A lovaknál idegrendszeri tünetekkel járó megbetegedéseket is megfigyeltek. A FAO ezért azt javasolja, hogy az állatorvosok a megmagyarázhatatlan vetélések, veleszületett rendellenességek, tejhozamcsökkenések és lázas megbetegedések kivizsgálásakor a Shamonda-vírus lehetőségét is vegyék figyelembe. A fertőzés ugyanis pusztán a klinikai tünetek alapján nem azonosítható biztonsággal, laboratóriumi vizsgálatokra van szükség.

Magyarország szomszédságában is megjelent a vírus

A magyar állattenyésztők számára különösen figyelemre méltó, hogy a vírus már Ausztriában és Csehországban is felbukkant. A cseh állategészségügyi hatóság közlése szerint Dél-Csehországban, a Tábor körzetében működő szarvasmarhatartó gazdaságban mutatták ki az első fertőzést, egy elvetélt magzat laboratóriumi vizsgálata során. A hatóság ezt követően a szarvasmarhák vetéléses eseteinek kivizsgálásába is beépítette a Shamonda-vírus tesztelését.

Magyarországon egyelőre nincs nyilvánosan megerősített fertőzés, a jelenleg ismert helyzet alapján pedig a vírus miatt külön állatkereskedelmi korlátozást sem vezettek be. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hazai állományok hosszabb távon védettek lennének. A betegség terjedésében ugyanis nem feltétlenül a fertőzött állatok mozgatása jelenti a legnagyobb veszélyt. A vírust hordozó törpeszúnyogok természetes terjedése, illetve a széllel történő nagyobb távolságú mozgásuk is hozzájárulhat az új területek fertőződéséhez. Ennek pontos jelentőségét a Shamonda-vírus esetében még vizsgálják.

A magyar tejtermelő gazdaságok számára a legfontosabb feladat ezért a szokatlan tejhozamcsökkenések, a vetélések és az újszülött állatok fejlődési rendellenességeinek fokozott figyelemmel kísérése. Különösen azokban a gazdaságokban lehet indokolt az óvatosság, ahol jelentős a vérszívó rovarok jelenléte. A WHO állategészségügyi értékelése szerint jelenleg nem áll rendelkezésre specifikus vírusellenes kezelés vagy vakcina, így a megelőzés elsősorban a rovarcsípéseknek való kitettség mérséklésére, az állományok megfigyelésére és az általános telepi járványvédelemre épül.

Az emberre is átterjedhet – de mekkora a veszély?

A franciaországi eset új kérdéseket vetett fel a kórokozó emberi egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A WHO november 2-i jelentése szerint az érintett, súlyosan immunhiányos férfi agyvelőgyulladásban szenvedett, és október 8-án elhunyt. A laboratóriumi vizsgálatok több szervében is kimutatták a vírus jelenlétét.

A fertőzés legvalószínűbb útja egy fertőzött rovar csípése lehetett, ám ezt egyelőre nem sikerült bizonyítani. A szakemberek más lehetséges fertőzési útvonalakat is vizsgálnak, beleértve azt, hogy a kórokozó kiválasztódhat-e a fertőzött szarvasmarhák tejével. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tej útján történő emberi fertőződés igazolt lenne: a WHO jelenleg valószínűtlennek tartja az élelmiszer-eredetű átvitelt.

Az egészségügyi szervezetek hangsúlyozzák, hogy egyetlen dokumentált emberi esetből nem lehet következtetni arra, milyen gyakran fertőződhetnek meg az emberek, illetve mennyire súlyos megbetegedést okozhat a vírus egészséges személyekben. A francia hatóságok eddig nem találtak bizonyítékot emberről emberre történő terjedésre, és a lakosság egészét érintő konkrét közegészségügyi veszélyt sem azonosítottak. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) közös kockázatértékelést készít, amelynek közzétételét november 30-ra tervezik.

A klímaváltozás is kedvezhet az új állatbetegségeknek

A Shamonda-vírus európai megjelenése ismét ráirányítja a figyelmet a rovarok által terjesztett állatbetegségek növekvő jelentőségére. A fertőzést terjesztő Culicoides fajok aktivitását jelentős mértékben befolyásolja a hőmérséklet, ezért a hosszabb, melegebb időszakok kedvezhetnek az ilyen kórokozók terjedésének.

A Shamonda-vírus közeli rokonságban áll a Schmallenberg-vírussal, amely korábban már komoly szaporodásbiológiai problémákat okozott az európai kérődzőállományokban. Ez különösen indokolttá teszi a most megjelent változatok folyamatos vizsgálatát. A FAO szerint az európai hatóságoknak erősíteniük kell az állatbetegségek laboratóriumi diagnosztikáját, a vérszívó rovarok megfigyelését és az állategészségügyi információcserét. A szervezet a termelési veszteségek, a tej- és húságazati következmények, valamint az esetleges kereskedelmi hatások vizsgálatát is fontosnak tartja.

A járvány jelenlegi szakaszában még nem lehet megállapítani, mekkora gazdasági veszteséget okozhat a Shamonda-vírus Európában. Az azonban már látható, hogy a kórokozó nem csupán állategészségügyi kérdés: a tejtermelés, az állatok szaporodóképessége és a tenyészállományok biztonsága révén az agrárgazdaság számára is újabb kockázati tényezővé válhat. Magyarországon egyelőre a megelőzés és a korai felismerés a legfontosabb. A szomszédos országokban igazolt fertőzések miatt ugyanakkor a hazai állattartók számára is indokolt a járványügyi helyzet folyamatos követése.

 

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