Új vírus terjed az európai állattartó telepeken: már emberi haláleset is kapcsolódik a fertőzéshez
Új állategészségügyi fenyegetés jelent meg Európában: a korábban elsősorban Afrikából és Ázsiából ismert Shamonda-vírus 2026 nyara óta gyorsan terjed az európai állatállományokban. A FAO november 10-én közzétett jelentése szerint a Shamonda-vírust már több mint egy tucat európai országban azonosították, és már két különböző változata is megjelent a kontinensen. Az állategészségügyi szakemberek figyelmét különösen az keltette fel, hogy Franciaországban októberben az első dokumentált emberi fertőzésre is fény derült. A súlyosan immunhiányos beteg agyvelőgyulladásban szenvedett, majd október 8-án meghalt.
A vizsgálatok szerint a vírus nagy valószínűséggel szerepet játszott a súlyos idegrendszeri megbetegedés kialakulásában, ugyanakkor az emberi fertőzés pontos körülményei és a lakosságra jelentett kockázat továbbra sem tisztázottak.
Shamonda-vírus: már több mint tíz európai ország érintett
A Shamonda-vírust először 1965-ben, Nigériában izolálták szarvasmarhákból. Európában 2026 nyarán jelent meg, amikor Németországban és Svájcban azonosították a fertőzést. Azóta Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Írországban, Olaszországban, Liechtensteinben, Luxemburgban, Hollandiában, Portugáliában és Spanyolországban, valamint Jersey szigetén is kimutatták. Októberben két brit tejtermelő gazdaságban, Walesben és az angliai Shropshire grófságban is megjelent a kórokozó.
A FAO szerint a járványban két genetikai változat, a SHAV-EU1 és a SHAV-EU2 vesz részt. Az első emberi fertőzésért a SHAV-EU1 változat volt felelős. A kórokozó legfontosabb gazdaállatai a szarvasmarhák, de juhokban, kecskékben, lovakban és alpakákban is kimutatták. A fertőzést elsősorban a Culicoides nemzetségbe tartozó, vérszívó törpeszúnyogok terjesztik. Ezek az apró rovarok Európa jelentős részén megtalálhatók, aktivitásuk pedig a melegebb hónapokban a legnagyobb. A vírus közvetlen, állatról állatra történő terjedésére egyelőre nincs jelentős bizonyíték, ugyanakkor a vemhes állatok átadhatják a fertőzést magzatuknak. Ez különösen komoly kockázatot jelenthet a tenyészállományokban.
A tejtermelők is megérezhetik a fertőzést
A Shamonda-vírus felnőtt szarvasmarhákban rendszerint viszonylag enyhe, átmeneti tüneteket okoz. A fertőzött állatoknál
- láz,
- hasmenés,
- étvágytalanság,
- bágyadtság
- és a tejtermelés visszaesése
jelentkezhet. A gazdasági következmények azonban ennél súlyosabbak lehetnek. A tejhozam átmeneti csökkenése közvetlen bevételkiesést okozhat a gazdaságoknak, miközben az állatorvosi vizsgálatok és a szükséges járványvédelmi intézkedések további költségekkel járhatnak.
A legsúlyosabb veszélyt a szaporodásbiológiai problémák jelentik. A vemhesség alatti fertőzés vetélést, halvaszületést, fejlődési rendellenességeket és az utódok idegrendszeri károsodását okozhatja. A lovaknál idegrendszeri tünetekkel járó megbetegedéseket is megfigyeltek. A FAO ezért azt javasolja, hogy az állatorvosok a megmagyarázhatatlan vetélések, veleszületett rendellenességek, tejhozamcsökkenések és lázas megbetegedések kivizsgálásakor a Shamonda-vírus lehetőségét is vegyék figyelembe. A fertőzés ugyanis pusztán a klinikai tünetek alapján nem azonosítható biztonsággal, laboratóriumi vizsgálatokra van szükség.
Magyarország szomszédságában is megjelent a vírus
A magyar állattenyésztők számára különösen figyelemre méltó, hogy a vírus már Ausztriában és Csehországban is felbukkant. A cseh állategészségügyi hatóság közlése szerint Dél-Csehországban, a Tábor körzetében működő szarvasmarhatartó gazdaságban mutatták ki az első fertőzést, egy elvetélt magzat laboratóriumi vizsgálata során. A hatóság ezt követően a szarvasmarhák vetéléses eseteinek kivizsgálásába is beépítette a Shamonda-vírus tesztelését.
Magyarországon egyelőre nincs nyilvánosan megerősített fertőzés, a jelenleg ismert helyzet alapján pedig a vírus miatt külön állatkereskedelmi korlátozást sem vezettek be. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hazai állományok hosszabb távon védettek lennének. A betegség terjedésében ugyanis nem feltétlenül a fertőzött állatok mozgatása jelenti a legnagyobb veszélyt. A vírust hordozó törpeszúnyogok természetes terjedése, illetve a széllel történő nagyobb távolságú mozgásuk is hozzájárulhat az új területek fertőződéséhez. Ennek pontos jelentőségét a Shamonda-vírus esetében még vizsgálják.
A magyar tejtermelő gazdaságok számára a legfontosabb feladat ezért a szokatlan tejhozamcsökkenések, a vetélések és az újszülött állatok fejlődési rendellenességeinek fokozott figyelemmel kísérése. Különösen azokban a gazdaságokban lehet indokolt az óvatosság, ahol jelentős a vérszívó rovarok jelenléte. A WHO állategészségügyi értékelése szerint jelenleg nem áll rendelkezésre specifikus vírusellenes kezelés vagy vakcina, így a megelőzés elsősorban a rovarcsípéseknek való kitettség mérséklésére, az állományok megfigyelésére és az általános telepi járványvédelemre épül.
Az emberre is átterjedhet – de mekkora a veszély?
A franciaországi eset új kérdéseket vetett fel a kórokozó emberi egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A WHO november 2-i jelentése szerint az érintett, súlyosan immunhiányos férfi agyvelőgyulladásban szenvedett, és október 8-án elhunyt. A laboratóriumi vizsgálatok több szervében is kimutatták a vírus jelenlétét.
A fertőzés legvalószínűbb útja egy fertőzött rovar csípése lehetett, ám ezt egyelőre nem sikerült bizonyítani. A szakemberek más lehetséges fertőzési útvonalakat is vizsgálnak, beleértve azt, hogy a kórokozó kiválasztódhat-e a fertőzött szarvasmarhák tejével. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a tej útján történő emberi fertőződés igazolt lenne: a WHO jelenleg valószínűtlennek tartja az élelmiszer-eredetű átvitelt.
Az egészségügyi szervezetek hangsúlyozzák, hogy egyetlen dokumentált emberi esetből nem lehet következtetni arra, milyen gyakran fertőződhetnek meg az emberek, illetve mennyire súlyos megbetegedést okozhat a vírus egészséges személyekben. A francia hatóságok eddig nem találtak bizonyítékot emberről emberre történő terjedésre, és a lakosság egészét érintő konkrét közegészségügyi veszélyt sem azonosítottak. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) közös kockázatértékelést készít, amelynek közzétételét november 30-ra tervezik.
A klímaváltozás is kedvezhet az új állatbetegségeknek
A Shamonda-vírus európai megjelenése ismét ráirányítja a figyelmet a rovarok által terjesztett állatbetegségek növekvő jelentőségére. A fertőzést terjesztő Culicoides fajok aktivitását jelentős mértékben befolyásolja a hőmérséklet, ezért a hosszabb, melegebb időszakok kedvezhetnek az ilyen kórokozók terjedésének.
A Shamonda-vírus közeli rokonságban áll a Schmallenberg-vírussal, amely korábban már komoly szaporodásbiológiai problémákat okozott az európai kérődzőállományokban. Ez különösen indokolttá teszi a most megjelent változatok folyamatos vizsgálatát. A FAO szerint az európai hatóságoknak erősíteniük kell az állatbetegségek laboratóriumi diagnosztikáját, a vérszívó rovarok megfigyelését és az állategészségügyi információcserét. A szervezet a termelési veszteségek, a tej- és húságazati következmények, valamint az esetleges kereskedelmi hatások vizsgálatát is fontosnak tartja.
A járvány jelenlegi szakaszában még nem lehet megállapítani, mekkora gazdasági veszteséget okozhat a Shamonda-vírus Európában. Az azonban már látható, hogy a kórokozó nem csupán állategészségügyi kérdés: a tejtermelés, az állatok szaporodóképessége és a tenyészállományok biztonsága révén az agrárgazdaság számára is újabb kockázati tényezővé válhat. Magyarországon egyelőre a megelőzés és a korai felismerés a legfontosabb. A szomszédos országokban igazolt fertőzések miatt ugyanakkor a hazai állattartók számára is indokolt a járványügyi helyzet folyamatos követése.