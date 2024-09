Nehéz hajrá jön a tőzsdéken, de az OTP és a Mol igazán jó vétel lehetnek – ezt a sztárrészvényt viszont érdemes elkerülni

Világszerte megindul a következő napokban a monetáris politikai lazítás, újabb rekordokat azonban ennek ellenére sem érdemes várni a tőzsdéken – mondta a Világgazdaság Arbitrázs című podcast-sorozatában Búró Szilárd, az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetője.

A szakértő kiemelte: egyre inkább úgy tűnik, hogy a defenzív befektetések irányába érdemes kitettséget építeni az év hátralévő részére,

Nvidia részvényt pedig nem lesz érdemes a karácsonyfa alá tenni.

Búró Szilárd rámutatott, aki most épít portfóliót, a hazai állampapír-kínálattal nem nagyon nyúlhat mellé, érdemes lehet viszont ezek mellett a Mol és az OTP részvényeiből is bevásárolni – a nagybank ugyanis minden bizonnyal továbbra is futószalagon szállítja majd a kiváló eredményeket, a Mol pedig a jelenlegi szintjei mellett már túladottnak tekinthető, főleg az elmúlt napokban napvilágot látott jó hírek, köztük a Barátság kőolajvezeték körüli viták lezárása, és az ismét emelkedő olajár nyomán.

A beszélgetésben szó esik:

az amerikai gazdaság egészségéről és a Fed várható kamatvágási dömpingjéről (0:45-5:30),

az eurozóna kilátásairól (5:50-8:01),

az MNB stabilizációt célzó kamatpályájáról és a forint lendületéről (8:40-12:36),

az amerikai tőzsdék várható alulteljesítéséről (12:50-15:54),

a hazai blue chipekben rejlő potenciálról (16:30-20:59),

és arról is, hogy Búró Szilárd hogyan állítana össze jelenleg egy befektetési portfóliót (21:30-22:37).

