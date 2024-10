Szárnyal az ezermilliárd dolláros mémpapír, ismét hisznek Muskban a Tesla befektetői

Kifejezetten erősen kezdték az amerikai tőzsde tech-gigászai a jelentési szezont, a Tesla után a Google atyja, az Alphabet is pozitív meglepetés okozott a piacoknak – mondta Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere a Világgazdaság tőkepiaci podcastsorozata, az Arbitrázs legújabb adásában.

Musk és a Tesla csillaga együtt emelkedik, de az ígéreteket be is kell tartani / Fotó: AFP

Középpontban a Tesla és a Google

Rigó Gábor a beszélgetés során kiemelte: a Google atyjának friss számaira egyre nagyobb hatást fejtenek ki a mesterséges intelligencia-beli fejlesztések és szolgáltatások, a cégvezetés ígéretei szerint pedig ezen a vonalon továbbra is hatalmas beruházásokra készülnek, már az idei negyedik negyedév során is – nem véletlenül.

MI- és felhőfronton ugyanis a Microsoft és az Amazon, keresési vonalon pedig a Meta léphet hamarosan a Google sarkára.

A Tesla számait követő kirobbanó árfolyammozgással kapcsolatban Rigó Gábor elmondta: látszik, hogy Musk cége valamilyen szintén még mindig nem tudta lerázni magáról a mémpapír jelzőt, a befektetők most is elsősorban Musk vízióira reagáltak a részvényvásárlással, nem feltétlenül a cég számaira – a Tesla ugyanis autógyártóként továbbra is nehezen értelmezhető, eladásai messze elmaradnak a versenytársaktól, értékeltsége pedig valósággal köröket ver rájuk.

A beszélgetésben szó esett:

a Google atyjának kirobbanó harmadik negyedévéről és az egyre csak felzárkózó versenytársakról (0:30-8:30),

a Tesla kilátásairól, értékeltségéről és a termékszegmensének bővüléséről (09:01-18:00),

a Pfizer és az Eli Lily egymással ellentétes gyorsjelentéseiről (18:20-21:30),

és a McDonald's-nál egyre csak gyűrűző gondokról és az E. coli botrányáról (22:00-24:00).

Az Arbitrázs legfrissebb adását alább hallgathatják meg:

