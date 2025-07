Csúcson a tőzsdék, de ez a magyar részvény igazán nagyot mehet még

Ismét javában zajlik a vámháború, Amerika kereskedelmi partnerei folyamatosan keresik, milyen egyezséget tudnak felajánlani Donald Trump kormányának a vámok elkerülése érdekében. Aki jó ajánlatot tesz, az hosszabb távon is jól járhat – akinek viszont nem sikerült kellően erős ajánlatot tennie Amerika számára, mint például Európának, annak bőven lehetnek még gondjai a jövőben kereskedelmi fronton – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Doernbrack Sven, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgató-helyettese és Kosovics László, az SPB portfóliókezelési üzletágvezetője, akikkel a vámháborús kilátásokon túl a részvénypiaci rekordokról, a forint talán már indokolatlannak is tekinthető erejéről és az arany vonzerejéről is beszélgettünk.

A magyar részvényekben még mindig lehet lendület

A szakértők a magyar piac kapcsán kiemelték:

Az OTP továbbra is nagyon vonzó, ahogy a Mol is, a Richter kapcsán inkább kivár a piac, nekünk pedig továbbra is nagy kedvencünk a 4iG. Várjuk, hogy beérjenek azok a tárgyalások, amiket hétről hétre látunk, és csak kapkodjuk a fejünket, hogy éppen milyen újdonságról érkeznek a hírek a cég háza táján.

A beszélgetés során szó esett:

a vámháború jelenlegi állásáról, a Kína által ezen a fronton elért sikerről, valamint arról, tud-e valamit tenni az EU az amerikai vámok ellen (01:40–9:20),

a tőzsdék történelmi csúcsairól, az államkötvénypiac megcsappanó vonzerejéről és az amerikai gyorsjelentési szezon eddig ismert számairól (9:40–16:10),

a dollár idei hányattatott sorsáról, a Fed-elnök, Jerome Powell sorsáról és az amerikai gazdaság lendületéről (17:00–22:00),

a forint talán már túlzottan is erős szintjeiről és a magyar gazdaság kilátásairól (22:20–24:40),

a magyar részvénypiac brutális lendületéről, a 4iG-ban rejlő potenciálról és az arany vonzerejéről (25:10–28:40).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.