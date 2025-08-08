30 ezer forint felett is bőven van potenciál az OTP részvényében

Kifejezetten erős második negyedéves számokat hoztak a magyar blue chipek az idén, az OTP gyakorlatilag minden soron megverte az előzetes piaci konszenzust, a Richter hozta a kötelezőt, a Telekom profitsoron gurított nagyot, a Mol viszont keményen leverte a lécet, így a négy nagy vállalat együttes profittömege nem is érte el azt a rekordot, amit a számok érkezte előtt az Erste elemzői vártak – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Nagy András, az Erste részvényelemzője, akivel a friss gyorsjelentéseken túl a hazai piacot csütörtökön elkapó, hatalmas optimizmusfröccsről is beszélgettünk.
A beszélgetés során a szakértő kiemelte, az elmúlt évek ralijának eredményeként a pesti parkettet már nem feltétlenül lehet egy hatalmas diszkont mellett forgó piacnak tekinteni, a BUX az év végéig a 110 ezer pontos szintet ugyanakkor az elemzői várakozások alapján még elképzelhető, hogy megérintheti.
A beszélgetés során szó esett:
