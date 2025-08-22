Ez a két részvény lehet az ősz sztárja - nem a bejáratott nevek közt kell keresgélni

Egyértelműen és azonnal óvatosságba csapott át az a befektetői optimizmus, amely a múlt heti Trump–Putyin-találkozó előtt még csúcsról csúcsra hajtotta az amerikai részvénypiacot. A béke felé mutató konkrét eredmények hiánya ugyan megfogta a ralit, ám azt nem lehet mondani, hogy igazán lendületes értékvesztés indult volna a tengerentúlon, hiszen alig 1,5 százalékos korrekciót látunk, az viszont egyre biztosabb, hogy a nagy, indexkövető ETF-vételek helyett immáron eljön az ideje az egyedi részvényválasztásoknak, mert nem minden cég előtt áll ugyanakkora felfutási potenciál a jelenlegi piaci környezetben és a most látott értékeltségek mellett – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Doernbrack Sven, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgató-helyettese és Kosovics László portfóliókezelési üzletágvezető, akikkel a Jackson Hole-i Powell-beszéd előtt beszélgettünk a befektetői hangulatról, forintról, Wizz Air-részvényről és az Intel potenciális fordulatáról is.
A beszélgetés során a szakértők kiemelték: az elmúlt napok tőkepiaci iránykeresése nemcsak az alaszkai találkozó által kissé lelombozott befektetői hangulatnak köszönhető, hanem annak is, hogy magyar idő szerint péntek délután lehet majd tanúja Jerome Powell Fed-elnök Jackson Hole-i beszédének a piac, amiből a remények szerint iránymutatást kaphat majd az amerikai kamatpálya alakulásáról is, ez pedig könnyedén irányba állíthatja – akár felfelé, akár lefelé.
A beszélgetés során szó esett:
