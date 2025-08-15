Deviza
EUR/HUF394.63 -0.2% USD/HUF337.5 -0.54% GBP/HUF457.67 -0.32% CHF/HUF418.76 -0.34% PLN/HUF92.72 -0.04% RON/HUF77.96 -0.21% CZK/HUF16.12 -0.13% EUR/HUF394.63 -0.2% USD/HUF337.5 -0.54% GBP/HUF457.67 -0.32% CHF/HUF418.76 -0.34% PLN/HUF92.72 -0.04% RON/HUF77.96 -0.21% CZK/HUF16.12 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,134.76 +0.39% MTELEKOM1,914 +0.52% MOL2,984 -0.54% OTP30,580 +0.85% RICHTER10,560 +0.28% OPUS587 0% ANY8,100 +1.23% AUTOWALLIS164 +0.3% WABERERS5,300 -0.75% BUMIX9,268.95 +0.36% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,230.54 +0.5% BUX105,134.76 +0.39% MTELEKOM1,914 +0.52% MOL2,984 -0.54% OTP30,580 +0.85% RICHTER10,560 +0.28% OPUS587 0% ANY8,100 +1.23% AUTOWALLIS164 +0.3% WABERERS5,300 -0.75% BUMIX9,268.95 +0.36% CETOP3,561.29 -0.94% CETOP NTR2,230.54 +0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ÜZLETRE HANGOLUNK
Arbitrázs
Trump-Putyin-találkozó
részvény
Arbitrázs
monetáris politika
kamatpálya
tőzsde
Fed
részvénypiac

Részvénypiac: kongatja a vészharangot a szakértő, most kell óvatosnak lenni

Nagy lendülettel mentek bele a tőzsdék a Trump–Putyin-találkozó előtti kereskedésbe világszerte, a BÉT mellett az amerikai és a nyugat-európai piacokon is jó hangulat uralkodik. Mennyire megalapozott a Fedtől az idei évre várt három kamatvágás, mire érdemes számítani az esti csúcstalálkozó előtt, és mennyire jogos a részvénypiaci túlvettségtől való befektetői félelem?
A podcast vendége: Kiss Mónika, a Prestige Financial Zrt. vezető stratégiai tanácsadója
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.08.15, 15:03

Intenzíven árazza a piac a szeptemberi 25 bázispontos kamatvágást Amerikában, a határidős opciók alakulása alapján 75 ponttal csökkenhetnek még az idén a kamatok a világ legnagyobb gazdaságában. Fontos alkotóeleme most már a történetnek az amerikai pénzügyminiszter is, Scott Bessent ugyanis rendhagyó módon az elmúlt napokban nem csak a Fednek üzente meg félreérthetetlen monetáris politikai elvárásait – nevezetesen 150-175 pontnyi enyhítést –, de a japán központi bankkal is közölte, hogy szerinte mi lenne az ideális kamatdöntés. Ezek után Powellék szeptemberi döntése egyértelműen rendhagyó piaci környezetben fog megtörténni – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Kiss Mónika, a Prestige Financial Zrt. vezető stratégiai tanácsadója, akivel a Fed kamatpályáján túl az amerikai részvénypiaci értékeltségekről, a dollár szenvedéséről és a péntek esti Trump-–Putyin-találkozó várható tőkepiaci hatásairól is beszélgettünk.  

 

Hatalmas lendületben a részvénypiacok, de itt az ideje hátra lépni egyet

A beszélgetés során a szakértő elmondta, a befektetőknek nagyon nehéz dolguk van az idén az egyre csak sokasodó amerikai kormányzati és szakpolitikai irányváltások és kommunikációs fordulatok lekövetésével, ezért már-már úgy tűnik, mintha a nem kívánt kommenteket és adatokat egyszerűen figyelmen kívül hagynák, és csak vennék tovább a részvényeket.

Az elmúlt hetek adatai már azt mutatják, hogy az intézményi befektetők elkezdtek profitot realizálni, ezzel szemben pedig megjelentek azok a jelek is, amelyek azt mutatják, kicsit már túlérett lehet ez a rali. Ilyen a mémrészvények reneszánsza, de a lakossági kisbefektetők jelenlétének extrém növekedése is ide sorolható.

A beszélgetésben szó esett:

  • az amerikai gazdaság helyzetéről és a Fedtől várt kamatpályáról (00:50–6:00),
  • a tengerentúli részvénypiac túlfűtöttségéről, a szeptember-hatásról és a kisrészvények potenciáljáról (6:20–12:00),
  • a dollár vesszőfutásáról és arról, mennyire ideális ez a folyamat az amerikai gazdaság és államadósság számára (12:20–19:00),
  • valamint a Trump-Putyin-találkozó várt tőkepiaci hatásairól (19:30–22:30).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11709 cikk

Podcastok Vidcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu