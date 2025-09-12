Deviza
Korszakosat újított az Apple az élő fordítással, és ennek minden befektető örülhet

Idén is bomba vétel volt az arany, és továbbra sem lehet azt mondani, hogy már le kéne írni a nemesfémet a továbbiakban. Miért van tőkepiaci jelentősége az Apple friss termékbemutatójának, mi kéne a magyar részvényeknek a további emelkedéshez és miért nem gond az amerikai tech szektor árazottsága?
A podcast vendége: Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.09.12, 16:00

A részvénypiacok mellett az aranynak is kiváló éve van, a piacoknak pedig a Fed egyre közelgő kamatvágása akár még újabb lendületet is adhat az újabb csúcsok meghódításához – arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy a befektetők ennek a várakozásnak egy jelentős részét már beárazhatták az árfolyamokba, hisz a történelmi tanulságok szerint a részvények sok esetben nem a kamatvágást követően, hanem arra való várakozásként emelkednek igazán nagyot – mondta az Arbitrázs legújabb adásában Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője, akivel az arany menetelésén túl a forint erejéről, az Apple új termékeinek piaci hatásáról, valamint a hazai részvények lendületvesztéséről is beszélgettünk.

Hatalmasat gurított az Apple

A beszélgetés során szó esett:

  • az arany ralijáról, a menet Fed-kamatpálya által alaposan befolyásolt jövőjéről, valamint a potenciális célárakról (00:50–09:20),
  • a forint erejéről és arról, mennyire van benne az árfolyamban az MNB stabil kamatpályája (09:40–11:00),
  • a hazai részvénypiac lendületének megakadásáról, a BÉT lehetséges katalizátorairól, és a Richter gyengélkedéséről (11:20–15:40),
  • valamint az Apple új termékeiről, és arról, mennyire tekinthetők jó vételnek jelenleg a technológiai gigászok részvényei (16:00–24:10).

