Keményen bünteti a forint az OTP-t és a Richtert, de más oka is van a gyengélkedésnek: meddig eshet még az árfolyam?

Hatalmas menetelést valósított meg az elmúlt években a hazai részvénypiac, egy ekkora rali után pedig egyáltalán nem meglepő, sőt, akár még racionálisnak is tekinthető, hogy egy kicsit lassít és korrigál a parkett, hiszen a fák sem nőnek az égig. A BÉT ugyanakkor még mindig alulárazott, annak ellenére is, hogy az elmúlt napokban nagy mértékben fokozódó geopolitikai fejlemények egyértelműen ismét nyomás alá helyezték az árfolyamokat, és a forint szédületes erősödése sem segíti éppenséggel a magyar piacot - emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója, akivel a pesti parkett blue chipjein túl a forintról, a Fed - több kérdést, mint választ adó - kamatdöntéséről, valamint az amerikai tőzsde helyzetéről is beszélgettünk.

Nagyon erős a forint, az exportfókuszú blue chipek pedig látványosan megérzik ezt

A beszélgetés során szó esett:

a hazai piac hatalmas ralit követő korrekciójáról és arról, elértük-e már a lokális mélypontot (01:20-05:30),

a forint bődületes lendületéről, ennek tőkepiaci hatásáról, valamint arról, hol lehet az év végén a két fontos kereszt (05:50-10:40),

a Richter gyengélkedő részvényéről, az OTP váratlan megakadásáról, valamint az újdonsült geopolitikai félelmekről (11:00-19:40),

a Fed teljes bizonytalanságot keltő kamatcsökkentéséről, az amerikai részvények helyzetéről, és a dollár kilátásairól is (20:00-31:00).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.