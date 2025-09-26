Nvidia, Intel, Tesla: fordulópontnál a tech szektor, melyik részvény most a legérdekesebb?

Hatalmas rali után értek el a tech részvények a jelenlegi, borsos árazottsági szintjeikre, a forradalmi újításokon dolgozó vállalatokat azonban nem érdemes csupán egyetlen szorzón keresztül mérni. Miért lehet még mindig jó vétel az Nvidia, mekkora lendületet kaphat az Intel az amerikai kormányzati beszállástól, és mi a helyzet a Tesla részvényével a nagy szakadás után?

A podcast vendége: Rigó Gábor , a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere