Nvidia, Intel, Tesla: fordulópontnál a tech szektor, melyik részvény most a legérdekesebb?

A Fed szeptemberi kamatvágását már bőven előre beárazta a piac, így a döntést követő kisebb, tényleg minimális piaci korrekció teljesen papírformaszerűnek tekinthető. A következőkben annak lesz jelentősége, folytatja-e a monetáris lazítást a Fed, de a gazdaság állapotáról érkező friss hírek, statisztikák is a befektetők fókuszában maradhatnak, hiszen kockázatok mindkét irányba vannak a jelenlegi szintek mellett már a piacon – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere, akivel a Fed döntésének tőkepiaci hatásain túl a tech szektor árazottságáról, az Nvidia és a Tesla részvényeiről, valamint arról is beszélgettünk, miért nem érdemes kijelentő módban beszélni a technológiai papírok buborék mivoltáról.
A beszélgetés során szó esett:
