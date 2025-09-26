Deviza
EUR/HUF391.39 -0.12% USD/HUF334.67 -0.4% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF419.29 -0.17% PLN/HUF91.63 -0.12% RON/HUF77.04 -0.18% CZK/HUF16.09 -0.08% EUR/HUF391.39 -0.12% USD/HUF334.67 -0.4% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF419.29 -0.17% PLN/HUF91.63 -0.12% RON/HUF77.04 -0.18% CZK/HUF16.09 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,070.74 +1.08% MTELEKOM1,824 -0.11% MOL2,720 +2.79% OTP29,090 +1.27% RICHTER9,760 -0.15% OPUS542 +0.18% ANY7,220 +0.83% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS4,900 -2.04% BUMIX9,187.16 -0.44% CETOP3,429.63 -0.53% CETOP NTR2,160.45 +0.76% BUX99,070.74 +1.08% MTELEKOM1,824 -0.11% MOL2,720 +2.79% OTP29,090 +1.27% RICHTER9,760 -0.15% OPUS542 +0.18% ANY7,220 +0.83% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS4,900 -2.04% BUMIX9,187.16 -0.44% CETOP3,429.63 -0.53% CETOP NTR2,160.45 +0.76%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Arbitrázs
Arbitrázs
befektetés
Arbitrázs
Nvidia
tech szektor
részvénypiac
Tesla

Nvidia, Intel, Tesla: fordulópontnál a tech szektor, melyik részvény most a legérdekesebb?

Hatalmas rali után értek el a tech részvények a jelenlegi, borsos árazottsági szintjeikre, a forradalmi újításokon dolgozó vállalatokat azonban nem érdemes csupán egyetlen szorzón keresztül mérni. Miért lehet még mindig jó vétel az Nvidia, mekkora lendületet kaphat az Intel az amerikai kormányzati beszállástól, és mi a helyzet a Tesla részvényével a nagy szakadás után?
A podcast vendége: Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.09.26, 16:04

A Fed szeptemberi kamatvágását már bőven előre beárazta a piac, így a döntést követő kisebb, tényleg minimális piaci korrekció teljesen papírformaszerűnek tekinthető. A következőkben annak lesz jelentősége, folytatja-e a monetáris lazítást a Fed, de a gazdaság állapotáról érkező friss hírek, statisztikák is a befektetők fókuszában maradhatnak, hiszen kockázatok mindkét irányba vannak a jelenlegi szintek mellett már a piacon – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere, akivel a Fed döntésének tőkepiaci hatásain túl a tech szektor árazottságáról, az Nvidia és a Tesla részvényeiről, valamint arról is beszélgettünk, miért nem érdemes kijelentő módban beszélni a technológiai papírok buborék mivoltáról.

 

Nvidia, Intel, Tesla: melyik részvény most a legérdekesebb?

A beszélgetés során szó esett:

  • a Fed friss kamatvágásáról és arról, miért nem indult meg hatalmas ralival felfelé a részvénypiac, a számára kedvező fejlemény ellenére sem (01:20–07:50),
  • a tech szektor árazottságáról és arról, mennyire kavarhatja fel a csippiaci állóvizet az amerikai kormányzat Intel-beszállása (08:10–16:40),
  • a Tesla részvényének magára találásáról és arról, mennyire képezi le Musk cége a tech szektor buborék mivoltát (17:00–25:20).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

Podcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu