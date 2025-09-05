Osztalékban és árfolyamnyereségben is nagyot lehet szakítani ezekkel a magyar részvényekkel

Hatalmas vevői nyomást helyezhet az OTP árfolyamára a következő hónapokban a cégvezetés által korábban már bejelentett részvény-visszavásárlási program, a számítások szerint akár napi 1,3 milliárd forintos nagyságrendben is történhetnek majd tranzakciók a bankpapír kurzusán, hogy a menedzsment eleget tudjon tenni a korábban bejelentett programjának, melyet a korábbi várakozásokkal szemben egyelőre még nem kezdett meg a nagybank – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír elemzési üzletágvezetője és Somlai-Kiss Máté részvényelemző, akikkel a pesti parkett blue chipjein túl az idén bombaformában lévő kispapírok, köztük az Állami Nyomda (ANY) és a Waberer’s, kilátásairól is beszélgettünk.
Somlai-Kiss Máté a beszélgetés során kiemelte:
A Waberer’s és az Állami Nyomda esetében is azt látni, hogy a stabil és impozáns osztalékfizetés mellett a vállalati eredmények is lendületesen tudnak növekedni, így a befektetők részéről támasztott kereslet megalapozott lehet.
A beszélgetés során szó esett:
A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.