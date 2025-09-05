Deviza
Arbitrázs
Állami Nyomda
részvény
Arbitrázs
OTP
tőzsde
AutoWallis
befektetés

Osztalékban és árfolyamnyereségben is nagyot lehet szakítani ezekkel a magyar részvényekkel

Bomba éve van az OTP-nek, busás hozamokat lehetett zsebre tenni a bankpapírral, de az elmúlt hetekben több olyan kispapír is kilőtt, amelyekkel mindenképpen érdemes foglalkozni a szakértők szerint. Miért ralizik a Nyomda, meddig menetelhet még a Waberer’s részvénye, és mi lehet az AutoWallis sikerének kulcsa?
A podcast vendége: Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír elemzési üzletágvezetője, és Somlai-Kiss Máté részvényelemző
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.09.05, 16:15

Hatalmas vevői nyomást helyezhet az OTP árfolyamára a következő hónapokban a cégvezetés által korábban már bejelentett részvény-visszavásárlási program, a számítások szerint akár napi 1,3 milliárd forintos nagyságrendben is történhetnek majd tranzakciók a bankpapír kurzusán, hogy a menedzsment eleget tudjon tenni a korábban bejelentett programjának, melyet a korábbi várakozásokkal szemben egyelőre még nem kezdett meg a nagybank – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír elemzési üzletágvezetője és Somlai-Kiss Máté részvényelemző, akikkel a pesti parkett blue chipjein túl az idén bombaformában lévő kispapírok, köztük az Állami Nyomda (ANY) és a Waberer’s, kilátásairól is beszélgettünk. 

 

Kiváló vételeket látni a magyar kisrészvények között

Somlai-Kiss Máté a beszélgetés során kiemelte:

A Waberer’s és az Állami Nyomda esetében is azt látni, hogy a stabil és impozáns osztalékfizetés mellett a vállalati eredmények is lendületesen tudnak növekedni, így a befektetők részéről támasztott kereslet megalapozott lehet.

A beszélgetés során szó esett:

  • az OTP részvényében rejlő potenciálról, a papír céláráról, valamint arról, mi lesz a bank bődületes eredménytartalékával (01:20–07:20),
  • a Richter alulteljesítéséről és a gyengélkedés okairól (07:40–10:20),
  • az Állami Nyomda szédületes ralijáról, az afrikai piacszerzésről és a menedzsment meggyőző stratégiájáról (10:40–17:10),
  • a Waberer’s körüli fejleményekről, a részvény busás potenciáljáról és a diverzifikáció fontosságáról (17:30–23:30),
  • valamint az AutoWallis-részvény célárcsökkentésének okairól (23:50–28:00).

