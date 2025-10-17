Szédületes csúcsokat üt az arany, és erre minden oka megvan - de innen már nagyot lehet esni
Hatalmas ralin van túl az arany, a nemesfémek iránti kereslet pedig már az ezüstöt is magával rántotta, amelynek árfolyama jelenleg már szinte csillagászati magasságokat ért el. A kereslet a jegybankok és a lakosság részéről is erős és folyamatos, de azt a 4400 dolláros árfolyamot, amelyet jelenleg látni, még egy évvel ezelőtt is szinte elképzelhetetlennek tartotta a piac – emelte ki Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója, akivel a nemesfémek szárnyalásán túl a részvénypiaci pánikról, az amerikai kormányzati leállásról és a regionális bankok körüli bonyodalmakról is beszélgettünk az Arbitrázs legújabb adásában.
Szédületes csúcsokat üt az arany, csillagászati magasságokban az ezüst
A beszélgetés során szó esett:
- a hét geopolitikai fejleményeinek tőkepiaci vonatkozásáról (1:20–5:30),
- az arany szárnyalásáról és az ezüst csillogásáról a kereskedelmi háború árnyékában (5:50–10:00),
- a részvénypiac mélyrepüléséről, a VIX index megugrásáról és az amerikai kormányzati leállás jelentőségéről (10:30–22:00),
- és arról is, hogy a jelenlegi helyzetben melyik eszközosztály felé érdemes most fordulniuk a befektetőknek (22:20–24:00).
