Deviza
Szédületes csúcsokat üt az arany, és erre minden oka megvan - de innen már nagyot lehet esni

Együtt szárnyal az arany és az ezüst, csúcsról csúcsra ugranak a nemesfémek, míg a részvénypiacok mélyrepülésbe kapcsoltak az elmúlt napokban. Miért veszik az aranyat még a jelenlegi szintek mellett is a befektetők, mennyire kell félni az amerikai kisbankok körüli pániktól, és milyen hatása lesz a geopolitikai enyhülésnek a tőkepiacokra?
A podcast vendége: Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.10.17, 19:36

Hatalmas ralin van túl az arany, a nemesfémek iránti kereslet pedig már az ezüstöt is magával rántotta, amelynek árfolyama jelenleg már szinte csillagászati magasságokat ért el. A kereslet a jegybankok és a lakosság részéről is erős és folyamatos, de azt a 4400 dolláros árfolyamot, amelyet jelenleg látni, még egy évvel ezelőtt is szinte elképzelhetetlennek tartotta a piac – emelte ki Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója, akivel a nemesfémek szárnyalásán túl a részvénypiaci pánikról, az amerikai kormányzati leállásról és a regionális bankok körüli bonyodalmakról is beszélgettünk az Arbitrázs legújabb adásában.

 

A beszélgetés során szó esett:

  • a hét geopolitikai fejleményeinek tőkepiaci vonatkozásáról (1:20–5:30),
  • az arany szárnyalásáról és az ezüst csillogásáról a kereskedelmi háború árnyékában (5:50–10:00),
  • a részvénypiac mélyrepüléséről, a VIX index megugrásáról és az amerikai kormányzati leállás jelentőségéről (10:30–22:00),
  • és arról is, hogy a jelenlegi helyzetben melyik eszközosztály felé érdemes most fordulniuk a befektetőknek (22:20–24:00).

