Szédületes csúcsokat üt az arany, és erre minden oka megvan - de innen már nagyot lehet esni

Együtt szárnyal az arany és az ezüst, csúcsról csúcsra ugranak a nemesfémek, míg a részvénypiacok mélyrepülésbe kapcsoltak az elmúlt napokban. Miért veszik az aranyat még a jelenlegi szintek mellett is a befektetők, mennyire kell félni az amerikai kisbankok körüli pániktól, és milyen hatása lesz a geopolitikai enyhülésnek a tőkepiacokra?

A podcast vendége: Zakár Tivadar , a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója