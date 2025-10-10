Csúcson az arany, a részvények és a bitcoin: együtt ralizik minden eszköz - meglesz ennek a böjtje?

Hatalmas formában vannak a tőkepiacok, az amerikai részvények mellett a bitcoin és az arany is történelmi csúcsait karistolja, a befektetői vételi lendületnek pedig sem az amerikai kormányzat immáron több mint egy hete tartó leállása, sem a világ legnagyobb gazdaságának recsegésével kapcsolatos félelmek nem szabnak határt. Érdekes együttállás ez, aminek a hátterében az angolban debasement trade-ként emlegetett befektetői pozicionálás is állhat – hangzott el az Arbitrázs legújabb adásában, melyben Péller András kollégámmal beszélgettünk az Otthon Start hazai részvénypiacra gyakorolt hatásáról, a forint ralijának kifulladásáról, valamint az arany és a digitális arany, a bitcoin együttes száguldásáról.
A beszélgetés során szó esett:
A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.