Csúcson az arany, a részvények és a bitcoin: együtt ralizik minden eszköz - meglesz ennek a böjtje?

Kilenc napja állt le az amerikai kormányzat, a befektetőket azonban sem az ebből fakadó bizonytalanság, sem a kimaradó makroadatok nem hatják meg, sorra ütik a rekordokat a különböző eszközök. Mekkora gondot okozhat az együttes menetelés, mi köze van az Otthon Startnak a magyar részvényekhez, és mennyire vonzó most a hazai állampapírpiac? Péller András, a VG újságírója volt az Arbitrázs vendége.

A podcast vendége: Péller András , a VG újságírója