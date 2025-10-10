Deviza
EUR/HUF390.62 -0.12% USD/HUF337.72 -0.14% GBP/HUF448.23 -0.36% CHF/HUF419.11 -0.08% PLN/HUF91.67 -0.24% RON/HUF76.7 -0.05% CZK/HUF16.08 +0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,774.14 +0.38% MTELEKOM1,806 +1.88% MOL2,758 +0.15% OTP29,560 -0.37% RICHTER10,550 +1.33% OPUS554 +2.71% ANY7,320 +1.09% AUTOWALLIS157 +1.27% WABERERS4,880 -0.41% BUMIX9,523.66 -0.12% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,196.01 +0.34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Csúcson az arany, a részvények és a bitcoin: együtt ralizik minden eszköz - meglesz ennek a böjtje?

Kilenc napja állt le az amerikai kormányzat, a befektetőket azonban sem az ebből fakadó bizonytalanság, sem a kimaradó makroadatok nem hatják meg, sorra ütik a rekordokat a különböző eszközök. Mekkora gondot okozhat az együttes menetelés, mi köze van az Otthon Startnak a magyar részvényekhez, és mennyire vonzó most a hazai állampapírpiac? Péller András, a VG újságírója volt az Arbitrázs vendége.
A podcast vendége: Péller András, a VG újságírója
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.10.10, 15:02

Hatalmas formában vannak a tőkepiacok, az amerikai részvények mellett a bitcoin és az arany is történelmi csúcsait karistolja, a befektetői vételi lendületnek pedig sem az amerikai kormányzat immáron több mint egy hete tartó leállása, sem a világ legnagyobb gazdaságának recsegésével kapcsolatos félelmek nem szabnak határt. Érdekes együttállás ez, aminek a hátterében az angolban debasement trade-ként emlegetett befektetői pozicionálás is állhat – hangzott el az Arbitrázs legújabb adásában, melyben Péller András kollégámmal beszélgettünk az Otthon Start hazai részvénypiacra gyakorolt hatásáról, a forint ralijának kifulladásáról, valamint az arany és a digitális arany, a bitcoin együttes száguldásáról.

 

Részvények, arany, bitcoin: minden eszköz egyszerre van csúcson – meglesz még ennek a böjtje?

A beszélgetés során szó esett:

  • a kormányzati leállás ellenére is csúcsra futó részvénypiacokról, a bitcoin ralijáról és a dollártól való befektetői elfordulásról (1:20–12:00),
  • a rohamosan közelgő amerikai gyorsjelentési szezonról, a Pepsi eredményének a gazdaságról festett képéről és a forint helyzetéről (12:30–17:50),
  • a hazai részvénypiac lendületének hiányáról és arról, milyen mértékben vonhatja el a tőkét a tőzsdéről a ingatlanpiac, valamint a friss állampapír-kínálat (18:30–).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu