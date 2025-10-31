A világ minden pénzét elköltik a tech gigászok - de nem mindnek jön be a számítása

Szinte minden amerikai technológiai óriás friss jelentése arról szólt, ki mennyit és hogyan költ majd el a következő hónapokban mesterséges intelligenciára vagy adatközpontokra, a befektetők pedig – a részvényeket látva – egyelőre azoknál a cégeknél szinte bármekkora kiadást elnéznek, ahol már látják, mire is mennek el pontosan a dollár tízmilliárdok. A Metánál viszont messze nem ez a helyzet, Mark Zuckerbergék 30 milliárdos kötvénykibocsátásból fedeznek egy adatközpont-gigaprojektet, ez pedig már úgy tűnik, a szuperintelligencia-csapat leépítésével és az egyszeri tételek miatt drasztikusan megcsappanó EPS-sel együtt már elég volt ahhoz, hogy padlóra küldje a részvényeket, legalábbis átmenetileg – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere, akivel a Tesla ígéreteiről, a Microsoft kvantumcsipjéről, és az Amazon robotizációs törekvéseiről is beszélgettünk.

Egyre feljebb srófolják a capexet a tech gigászok, de egyes részvények már érzik a ballasztot

A beszélgetés során szó esett:

a Google anyavállalatának erős eredményéről, a keresési üzletág egyértelmű felülteljesítéséről, és a szédületeset ralizó részvényről (01:20–11:20),

a Microsoft adatközpont-fejlesztési rohamáról és a kvantumcsipek körüli csendről (11:50–16:00),

a Meta kötvénykibocsátásból épülő szerverfarmjáról, a nagyot zakózó részvényről, és a szuperintelligencia-csapat körüli bonyodalmakról (16:40–21:20),

az Amazon jelentése után 13 százalékot pattanó részvényéről, a robotizáció hatásairól és a felhőüzletág bővüléséről (21:50–28:00),

az Apple „valaha volt legjobb negyedévéről” és az iPhone 17-es széria iránti keresletről (28:20–30:20),

valamint a Tesláról, ami szokás szerint nagyon keveset tett le az asztalra, ugyanakkor ígéretekből viszont ismét nem volt híján (30:40–33:20).

