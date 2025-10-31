Deviza
EUR/HUF387.75 -0.19% USD/HUF336.47 +0.24% GBP/HUF442.09 +0.09% CHF/HUF418.06 -0.17% PLN/HUF91.11 -0.49% RON/HUF76.25 -0.19% CZK/HUF15.93 -0.22% EUR/HUF387.75 -0.19% USD/HUF336.47 +0.24% GBP/HUF442.09 +0.09% CHF/HUF418.06 -0.17% PLN/HUF91.11 -0.49% RON/HUF76.25 -0.19% CZK/HUF15.93 -0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,319.91 +0.31% MTELEKOM1,764 -0.9% MOL2,960 -1.2% OTP32,090 +1.17% RICHTER10,370 -0.77% OPUS547 -1.8% ANY7,000 -1.69% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS5,600 +0.72% BUMIX10,114.81 +2.26% CETOP3,666.97 +0.04% CETOP NTR2,292.46 +0.04% BUX107,319.91 +0.31% MTELEKOM1,764 -0.9% MOL2,960 -1.2% OTP32,090 +1.17% RICHTER10,370 -0.77% OPUS547 -1.8% ANY7,000 -1.69% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS5,600 +0.72% BUMIX10,114.81 +2.26% CETOP3,666.97 +0.04% CETOP NTR2,292.46 +0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Arbitrázs
Arbitrázs
részvény
Meta
Abritrázs
adatközpont

A világ minden pénzét elköltik a tech gigászok - de nem mindnek jön be a számítása

Elképesztő összegeket költenek adatközpont- és mesterségesintelligencia-fejlesztésekre az amerikai technológiai szektor nagyjai, de míg egyes cégeknél könnyen követhető, hogy mi lesz a folyamat eredménye, másoknál csak a kérdőjelek sokasodnak. Hogyan teljesítettek a tech gigászok a harmadik negyedévben, miért szakadt be a Meta és miért száguld a Google?
A podcast vendége: Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.10.31, 18:38

Szinte minden amerikai technológiai óriás friss jelentése arról szólt, ki mennyit és hogyan költ majd el a következő hónapokban mesterséges intelligenciára vagy adatközpontokra, a befektetők pedig – a részvényeket látva – egyelőre azoknál a cégeknél szinte bármekkora kiadást elnéznek, ahol már látják, mire is mennek el pontosan a dollár tízmilliárdok. A Metánál viszont messze nem ez a helyzet, Mark Zuckerbergék 30 milliárdos kötvénykibocsátásból fedeznek egy adatközpont-gigaprojektet, ez pedig már úgy tűnik, a szuperintelligencia-csapat leépítésével és az egyszeri tételek miatt drasztikusan megcsappanó EPS-sel együtt már elég volt ahhoz, hogy padlóra küldje a részvényeket, legalábbis átmenetileg – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere, akivel a Tesla ígéreteiről, a Microsoft kvantumcsipjéről, és az Amazon robotizációs törekvéseiről is beszélgettünk.

Egyre feljebb srófolják a capexet a tech gigászok, de egyes részvények már érzik a ballasztot

A beszélgetés során szó esett:

  • a Google anyavállalatának erős eredményéről, a keresési üzletág egyértelmű felülteljesítéséről, és a szédületeset ralizó részvényről (01:20–11:20),
  • a Microsoft adatközpont-fejlesztési rohamáról és a kvantumcsipek körüli csendről (11:50–16:00),
  • a Meta kötvénykibocsátásból épülő szerverfarmjáról, a nagyot zakózó részvényről, és a szuperintelligencia-csapat körüli bonyodalmakról (16:40–21:20),
  • az Amazon jelentése után 13 százalékot pattanó részvényéről, a robotizáció hatásairól és a felhőüzletág bővüléséről (21:50–28:00),
  • az Apple „valaha volt legjobb negyedévéről” és az iPhone 17-es széria iránti keresletről (28:20–30:20), 
  • valamint a Tesláról, ami szokás szerint nagyon keveset tett le az asztalra, ugyanakkor ígéretekből viszont ismét nem volt híján (30:40–33:20).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

Podcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu