Deviza
EUR/HUF384.47 0% USD/HUF330.8 0% GBP/HUF435.35 +0.04% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF90.93 0% RON/HUF75.62 0% CZK/HUF15.9 0% EUR/HUF384.47 0% USD/HUF330.8 0% GBP/HUF435.35 +0.04% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF90.93 0% RON/HUF75.62 0% CZK/HUF15.9 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Arbitrázs
Arbitrázs
befektetés
arany
forint
Arbitrázs
részvénypiac

Arany, 4iG és a forint: szédületes évük van a befektetőknek, de lehet ezt még fokozni?

Elképesztő futamon van túl az idén az aranyon kívül a magyar részvénypiac is, de a forintnak is kiválóan sikerült a 2025-ös esztendő. Korrekciót vagy 120 ezres BUX-ot kapunk majd karácsonyra, meddig menetelhet még az arany, ki lesz a Fed következő elnöke, és mit jelent mindez a részvénypiacok számára? Doernbrack Sven, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgató-helyettese és Kosovics László portfóliókezelési üzletágvezető voltak az Arbitrázs vendégei.
A podcast vendége: Doernbrack Sven, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgató-helyettese, és Kosovics László portfóliókezelési üzletágvezető
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.11.15, 13:00

Egyértelműen túlértékelt a forint mind az euró, mind a dollár ellenében, a hazai deviza felülteljesítése pedig főként az európai viszonylatban is kimagasló kamattámasznak köszönhető. Az MNB-től várt kamatpálya ugyanakkor arra enged következtetni, hogy ezen támaszát még jó ideig nem veszti majd el a devizánk, hiszen a kamatcsökkentések belátható időn belüli elindítását az inflációs nyomás nem teszi lehetővé – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Doernbrack Sven, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgató-helyettese és Kosovics László portfóliókezelési üzletágvezető, akikkel az aranyon túl a részvénypiacokról, a forintról és a Fed jövőjéről is beszélgettünk.

 

Arany, 4iG és a forint: szédületes évük van a befektetőknek, de lehet ezt még fokozni? 

A beszélgetés során szó esett:

  • a forint szédületes idei esztendejéről, a devizánk kilátásairól és az MNB kamatvágásának lehetséges időpontjáról (01:20–06:00),
  • a Fed kamatpolitikájáról, az amerikai jegybank következő elnökéről, valamint az idén rémes formában lévő dollár kilátásairól (06:20–10:20),
  • az arany szédületes esztendejéről, a 61 százalékos futam folytatásáról és azokról, akik az ásót szolgáltatták az aranylázhoz (10:40–14:30),
  • a magyar tőzsde magára találásáról, a 4iG és a blue chipek kilátásairól és arról, korrekciót vagy 120 ezres BUX-ot kapunk majd karácsonyra (14:50–18:40),
  • valamint az amerikai tőzsde és a vállalati kötvények vonzerejéről és a rekordhosszú kormányzati leállás utózöngéiről is (19:00–24:00).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

Podcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu