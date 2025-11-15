Arany, 4iG és a forint: szédületes évük van a befektetőknek, de lehet ezt még fokozni?
Egyértelműen túlértékelt a forint mind az euró, mind a dollár ellenében, a hazai deviza felülteljesítése pedig főként az európai viszonylatban is kimagasló kamattámasznak köszönhető. Az MNB-től várt kamatpálya ugyanakkor arra enged következtetni, hogy ezen támaszát még jó ideig nem veszti majd el a devizánk, hiszen a kamatcsökkentések belátható időn belüli elindítását az inflációs nyomás nem teszi lehetővé – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Doernbrack Sven, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgató-helyettese és Kosovics László portfóliókezelési üzletágvezető, akikkel az aranyon túl a részvénypiacokról, a forintról és a Fed jövőjéről is beszélgettünk.
A beszélgetés során szó esett:
- a forint szédületes idei esztendejéről, a devizánk kilátásairól és az MNB kamatvágásának lehetséges időpontjáról (01:20–06:00),
- a Fed kamatpolitikájáról, az amerikai jegybank következő elnökéről, valamint az idén rémes formában lévő dollár kilátásairól (06:20–10:20),
- az arany szédületes esztendejéről, a 61 százalékos futam folytatásáról és azokról, akik az ásót szolgáltatták az aranylázhoz (10:40–14:30),
- a magyar tőzsde magára találásáról, a 4iG és a blue chipek kilátásairól és arról, korrekciót vagy 120 ezres BUX-ot kapunk majd karácsonyra (14:50–18:40),
- valamint az amerikai tőzsde és a vállalati kötvények vonzerejéről és a rekordhosszú kormányzati leállás utózöngéiről is (19:00–24:00).
