Arany, 4iG és a forint: szédületes évük van a befektetőknek, de lehet ezt még fokozni? 

Elképesztő futamon van túl az idén az aranyon kívül a magyar részvénypiac is, de a forintnak is kiválóan sikerült a 2025-ös esztendő. Korrekciót vagy 120 ezres BUX-ot kapunk majd karácsonyra, meddig menetelhet még az arany, ki lesz a Fed következő elnöke, és mit jelent mindez a részvénypiacok számára? Doernbrack Sven, az SPB Befektetési Zrt. vezérigazgató-helyettese és Kosovics László portfóliókezelési üzletágvezető voltak az Arbitrázs vendégei.

