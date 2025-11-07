Deviza
EUR/HUF385.36 -0.19% USD/HUF333 -0.4% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF413.74 -0.25% PLN/HUF90.74 -0.13% RON/HUF75.77 -0.2% CZK/HUF15.83 -0.23% EUR/HUF385.36 -0.19% USD/HUF333 -0.4% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF413.74 -0.25% PLN/HUF90.74 -0.13% RON/HUF75.77 -0.2% CZK/HUF15.83 -0.23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,059.99 +0.12% MTELEKOM1,774 -0.9% MOL2,916 +0.41% OTP32,240 -0.62% RICHTER9,950 +0.5% OPUS538 -0.74% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,500 +1.82% BUMIX10,450.18 +2.36% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,301.83 -0.35% BUX107,059.99 +0.12% MTELEKOM1,774 -0.9% MOL2,916 +0.41% OTP32,240 -0.62% RICHTER9,950 +0.5% OPUS538 -0.74% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,500 +1.82% BUMIX10,450.18 +2.36% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,301.83 -0.35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
VG Podcast általános
Arbitrázs
részvény
tőzsde
Concorde Értékpapír
Richter
gyorsjelentés

Kíméletlen ítéletet mondott a Richterről az eddig nagyon optimista elemző: a célárat is csökkentenie kellett - komoly döntés előtt állhat a cégvezetés

Az OTP, a Mol és a Richter is túl van harmadik negyedéves gyorsjelentésén, erősen eltérő számokról jelentettek a magyar blue chipek. Miért változott hatalmasat a szakértők véleménye a Richterről, mekkora kárja keletkezett a Molnak a százhalombattai tűzből, és meddig menetelhet még az OTP részvénye?
A podcast vendége: Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője, és Gajda Mihály részvényelemző
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.11.07, 15:09

Az OTP mindenben hozta a papírformát, a Mol felemás számokat tett közzé, a Richter pedig kifejezetten rossz befektetői reakciót kiváltó gyorsjelentést tett közzé a harmadik negyedévre vonatkozóan, erre pedig az elemzők is nyomban reagáltak: Bukta Gábor az OTP-re adott célárát 31 ezer forint környékéről 34 500 forintig emelte, a Richterét pedig megmetszette, az eddig a piacon a legmagasabbként forgó 14 ezer forintos lécet 13 ezerig tette lejjebb, és több fronton is aggodalmának adott hangot. A Mol kapcsán egyelőre nem változtatott a Concorde a céláron, de a péntek esti, amerikai tárgyalások irányából érkező híreknek még jelentős hatása lehet, akár a kilátások közvetlen alakulására is. 

 

A Richter célárát megvágta, az OTP-jét megemelte Bukta Gábor

A beszélgetés során szó esett:

  • és a Richter erős forint által erősen megtépett eredményéről, a Vraylar és Orbán Gábor amerikai útjának kilátásairól, valamint a jelentős célárcsökkentésről (01:30-09:20).
  • a Mol várakozásokon felüli, mégis csalódást keltő eredményeiről, a finomítói marzsokról, valamint a részvényről (09:40-),
  • az OTP friss eredményeiről és céláráról, a bank akvizíciós törekvéseiről, valamint az Otthon Start program eredményre gyakorolt hatásáról (),

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

Podcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu