Hihetetlen, hogy a Subaru mint márka milyen változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedekben. A ralipályákon száguldó kék-arany Imprezákért és az utcai modellekért is egy teljes generáció rajongott, méghozzá annyira, hogy ezek a típusok az autós kultúra fontos részévé váltak. Az iparágban azonban már nagyon más szelek fújnak, és a Subaru is zászlajára tűzte a környezetvédelmet, egészen pontosan azt mondják, hogy szembe kell nézni a globális felmelegedés és az éghajlatváltozás kihívásaival. Erre pedig – a legtöbb autógyártóval egyetértésben – szerintük is a legjobb válasz egy elektromos autó.

Egyetlen más Subarura sem hajaz a beltér Fotó: Stefler Balázs

Az persze más kérdés, hogy mennyire lehet majd rajongás tárgya az új Solterra, amelyet a Toyotával közösen fejlesztettek. A felek még 2019-ben állapodtak meg, hogy egy műszakilag azonos, elektromos párost dobnak piacra, így a Subaru 4,69 méter hosszú szabadidő-autója az előző lapszámunkban bemutatott Toyota bZ4X-hez hasonlóan az e-TNGA platformra épül. A 71,4 kilowattóra akkukapacitáshoz kétféle teljesítmény tartozik, a fronthajtású modell 204 lóerőt, míg a kétmotoros, 4x4-es verzió 218 lóerőt produkál.

Az utóbbinál az első és a hátsó tengelyen elhelyezett erőforrás is 109 lóerős, a motorok működésének összehangolását a Subaru összkerékhajtás-specialista mérnökei végezték, sőt a vezető X-Mode terepprogramot is aktiválhat.

A hatótáv kapcsán egyelőre csak a japán mérési ciklus szerinti értékeket közölték, eszerint a fronthajtású kivitel 530, míg a 4x4-es 460 kilométert tud majd megtenni két töltés között, a maximális töltési teljesítmény egységesen 150 kilowatt.

Ami a belteret illeti, a Subaru a Foresternél is tágasabbnak ígéri a Solterrát, amely magasra helyezett műszerfalával és teljes berendezésével alaposan kilóg majd a mostani a kínálatból. Amíg a belső tér szinte egy az egyben megegyezik a bZ4X-ével, addig a külsőnél jobban igyekeztek, hogy különböző legyen a két autó. A márka jellegzetes hatszögletű hűtőmaszkja és a kerek ködlámpák miatt elölről aligha fogjuk összetéveszteni egymással a két modellt, a farrész pedig kifejezetten jól hozza a subarus jegyeket.