A Fiat Chyrsler Automobiles (FCA) amerikai-olasz autógyártó egyesült államokbeli képviselőit Detroitban citálták bíróság elé az ötödik éve húzódó amerikai dízelbotrány újabb fejezeteként. A francia PSA-val időközben összeolvadt, jelenleg Stellanis néven működő társaság elismerte, hogy éveken át megtévesztette az amerikai hatóságokat: dízelüzemű Ram pickup teherautóinak, illetve Jeep SUV-jainak károsanyag-kibocsátása a megengedett határértéknél magasabb volt, de az autógyártó ezt a tényt különféle praktikákkal eltitkolta mind az ellenőrző hatóságok, mind a vásárlók elől.

A Fiat-Chyrsler csak az Egyesült Államokban több mint százezer olyan autót értékesített 2014 és 2016 között, amelyek környezetterhelése magasabb volt az előírásoknál, de a járművekbe titokban beépített szoftverrel ezt az ellenőrzések során sikerült eltitkolni. A bíróság szerint az autógyártó szándékosan úgy állította be az autók emissziós vezérlő-berendezését, hogy azok a hatósági teszteken a határértéknél alacsonyabb értéket mutassanak, de az utakon, mindennapi használat során a megengedettnél sokkal több káros anyaggal szennyezték a környezetet.

Az FCA az Egyesült Államokban több mint százezer Jeep, illetve RAM márkajelzésű autót dobott piacra 2014 és 2016 között, amelyek károsanyag-kibocsátása a megengedettnél magasabb volt, de erről sem a hatóságok, sem a fogyasztók nem tudtak, mert az autógyártó csalt az ellenőrzéseken.Fotó: AFP

A FCA-ra (pontosabban utódjára, a Stellanisra) ezért mintegy 300 millió dollár bűnügyi bírságot szabott ki a detroiti bíróság egy vádalku keretében. Hivatalos ítéletet csak a hónap közepén hirdetnek.

Az FCA korábban csaknem 500 millió dollárt fizetett ki a társaságot az USA-ban beperlő 63 ezer magánszemélynek, akik csoportos perre mentek az autógyártó ellen, arra hivatkozva, hogy az megtévesztette őket. A Stellanis számított a detrioiti bíróság által a héten kiszabott 300 milliós bírságra, az összeget már 2021 végén elkülönítette a költségvetésében.

Az FCA-t a bíróság három év "próbaidőre" bocsátotta; az autógyártónak évente fogadnia kell a hatósági ellenőröket, és be kell számolnia arról, megfelel-e a gépjárművek károsanyag-kibocsátását szabályozó törvénynek,

Az FCA három alkalmazottjának személyesen is felelnie kell a csalásért, az ő ügyüket is tárgyalja már a bíróság. Állítólag a csalás-sorozatot azután is folytatták, hogy a Volkswagen (elsőként a nagy autógyártók közül) lebukott a hasonló törvénytelen praktikáival. A VW csalás-sorozata csaknem 600 ezer autót érintett csak az Egyesült Államokban, amiért 2,8 milliárd dollár büntetést kellett fizetnie, valamint több milliárd dollárnyi kártérítést a megvezetett sofőröknek.

Az FCA elleni per lehet az utolsó az Egyesült Államokban a dízelbotrány kapcsán indított felelősségre vonások közül, de Európában még csak most kell megnyitniuk a pénztárcáikat az autógyártóknak. Erről itt írtunk részletesen: