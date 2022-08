Az autó a legdrágább fogyasztási cikk az átlagos háztartások életében és ezen a területen is jelentős áremelkedést lehetett látni a mögöttünk álló időszakban. Az elmúlt években számos globális válság sújtotta a világot, az ellátási láncok akadozásától kezdve, a csiphiányon át a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háborúig. Ezek a piaci sokkok minden esetben az autók iránti kereslet beszakadását eredményezték, azonban ezt általában a kereslet ugrásszerű emelkedése követte. A válságok viszont a kínálati oldalt jobban megviselték, ennek eredményeként a kereslet bőven túlnőte a kereskedésekből elvihető autók számát Európában. Ezek a folyamatok vezettek oda, hogy az autók ára folyamatosan emelkedett.

Fotó: Kuklis István / Délmagyarország

A koronavírus-járvány és a globális csiphiány miatt jelentősen kevesebb autót tudtak legyártani, így az új autók elkezdtek hiánycikké válni. Ez Németországban és Olaszországban is így történt, ami oda vezetett, hogy a használt autók piacán is hiány lépett fel. A Magyarországra importból érkező kocsik eltűntek a piacról, azok a magánszemélyek és cégek, akik pedig ezalatt a le akarták cserélni az autójukat vagy flottájukat kénytelenek voltak ezt a beruházást elhalasztani. Ez a belföldi használt autó utánpótlást is lecsökkentette. Végeredményben se új, se használt autó nem volt a piacon, a szalonokban akár másfél éves várakozási időkkel is lehetett találkozni.

A Jóautók.hu vezérigazgatója, Halász Bertalan elmondta, hogy bekövetkezett egy trendforduló az elmúlt időszakban.

A kínálati oldal kezd magára találni, a gyártók már egyre jobban meg tudják oldani a működést és a csipek beszerzését. Jelenleg az látszik, hogy a kereskedésekbe visszatérnek az új és ezzel párhuzamosan a használt autók, de a kereslet jelenleg esik, és ez még sokáig így maradhat. Az eddigi válságoktól eltérően a jelenleg tapasztalható energiaválság tartósan visszafoghatja a keresletet az autók iránt. Alapvető közgazdasági elv, hogy a magas kínálat és az alacsony kereslet a termék árának csökkenésével járhat. Halász Bertalan szerint nem feltétlenül fognak csökkeni az autóárak, de az biztos, hogy további emelkedésre nem kell számítani.