Mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk a gumicserénél ezen a télen

Akár negyedmillió forintba is kerülhet a négy új abroncs, miközben a szakma több sebből is vérzik. Eddig részben a kaucsukhiány miatt mentek fel az árak, idén viszont leginkább az orosz–ukrán háború, az infláció és az euró-forint árfolyam tett be neki.

49 perce | Szerző: N. P.

49 perce | Szerző: N. P.

Noha sok országban kötelező, nálunk továbbra is csak ajánlott a téli gumi használata 7 fok alatti hőmérsékleten, törvényi szabályozás nincs róla – mondta a Világgazdaságnak a Magyar Autóklub műszaki igazgatója, Gátfalvi Csaba, aki azt is megerősítette, ezt a piacot sem kerülte el az áremelkedés. Fotó: Shutterstock Gátfalvi kiemelte, nemcsak autószerelőkből, hanem gumiabroncsokra specializálódott munkaerőből is hiány van Magyarországon, az elmúlt években ezért alig tudták feltölteni a szakmát, szinte nincs utánpótlás. „Méltánytalanul leminősítették ezt a munkát, aminek leginkább az alacsony fizetés az oka – mondta a műszaki igazgató. – Emiatt továbbra is sok a pályaelhagyó, illetve a jobb lehetőség reményében külföldön szerencsét próbáló. Van olyan ország, ahol háromszor többet keresnek ezen a területen, mint itthon. Olyan összegről beszélünk, amiért már érdemes kimenni. A diákok tehát jogosan gondolják úgy, hogy ez nem egy hálás szakma, pedig néhány évtizeddel ezelőtt még ötszörös-hétszeres volt a túljelentkezés.” Részben a kaucsukhiány miatt nőttek meg a téli abroncsok árai tavaly, idén viszont leginkább az orosz–ukrán háború, az infláció és az euró-forint árfolyam tett be neki. Májusban a Totalcar már figyelmeztetett az elszálló költségekre és a hosszú szállítási időkre, míg a Vezess legfrissebb kutatásából az derül ki, hogy 30 ezer forint alatt már nemigen lehet új abroncsot kapni, azaz 120 ezer forintot mindenképpen ki kell fizetnünk egy négyes szettért. Kell a téli gumi a kerékpárokra is Magyarországon egyre többen kerékpároznak télen is. A mértékadó német autóklub, az ADAC legutóbbi tesztjein viszont az is bebizonyosodott, hogy kevésbé nagy presztízsű márkák is előzhetik a prémiumot, ahogyan a Semperit tette is például a Michelinnel és Bridgestone-nal szemben. A jogszabály nem tesz különbséget nyári és téli gumi között, az előírás 1,6 milliméter, de a télieknél inkább a 4 millimétert tekintik határértéknek. A Gumi.hu szerint a cserélésnél az árakat befolyásolhatja: a felni típusa (alufelni esetén drágább a gumicsere, mint a lemezfelni esetén),

az abroncs mérete (nagyobb abroncs esetén drágább a kerékcsere),

a gépjármű kategóriája,

centrírozás. A portál azt írja, kerekenként 3000 és 9000 forint közötti összegért cseréltethetünk gumit 2022-ben, és sok helyen ebbe már a centrírozás is beletartozik. Ha tehát prémiumkategóriás abroncsra váltunk, legalább 240-250 ezer forinttal számoljunk. Gátfalvi Csaba a Magyar Autóklub ajánlásával az alábbiakat javasolja a téli időszakra: tervezzük meg, hova szeretnénk eljutni,

külföldre utazás esetén az ország szabályozásainak megfelelően készítsük fel gépjárművünket,

használjunk téli gumikat, és centríroztassuk őket,

vizsgáltassuk át az autónkat, hogy a fékek és a biztonsági berendezések jól működjenek, és a kormánnyal se legyen probléma,

téli ablakmosóval töltsük fel a tartályt,

ellenőrizzük a hűtőfolyadék fagyáspontját,

bizonyosodjunk meg róla, hogy nincs gond az ablaktörlők, a hang- és fényjelző berendezések működésével, beállításával,

mindig tartsunk magunknál pokrócot, takarót, hő megtartására alkalmas fóliát,

félig tankoljuk fel a kocsinkat.



Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek