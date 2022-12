Szakértők szerint akár tíz százalékkal is csökkenthető autónk fogyasztása, amennyiben megfogadunk néhány tanácsot. A Magyar Autóklub vezetéstechnikai tréningjein egyebek között például azt is oktatják, hogyan lehet gazdaságosan és környezettudatosan vezetni. Az úgynevezett eco driving egy új vezetési kultúrát képvisel, amely teljes mértékben kihasználja a fejlett járműtechnológiákat a környezetterhelés csökkentése érdekében. A rövid időtartamú, csupán egyórás képzésen a résztvevő a saját gépkocsiját különböző forgalmi helyzetekben (városi közlekedés, autóút, stb.) használja, miközben a mellette ülő tréner vezetéstechnikai tanácsokkal látja el és figyeli a fogyasztási adatokat. Az oktatás ára klubtagoknak kedvezményes, 25 390 forint, mindenki másnak viszont 32 390 forint.

Fotó: Shutterstock

Az üzemanyagárstop a literenkénti 480 forintos hatósági árral a 13 hónap alatt átlagosan mintegy 360 ezer forintot hagyott az autót használó magyar háztartásoknál.

Ezt az összeget mostantól gazdaságos vezetéssel sem spórolhatjuk meg az immár 600 forintot is meghaladó literenkénti árral, de a következő szabályok betartásával pénztárcabarátabbá tehetjük az autózást:

1. Nem kell mindenhová autóval járni!

Hollandiában például kifejezetten ciki 5 kilométernél rövidebb útra kocsiba ülni. Egyébként nem véletlen ez a szám, az 5 ezer méternél rövidebb távok megtétele a legkörnyezetszennyezőbbek, mivel a motor nem éri el az üzemi hőmérsékletet. Pénz tehát azzal takarítunk meg, ha az ilyenkor mellőzzük a járművünket, helyette inkább sétáljunk, kerékpározzunk vagy használjunk tömegközlekedési eszközt!

2. Ne halogassuk, a rendszeres szervizzel többet nyerünk, mint veszítünk!

A legújabb típusú járműveknél a kijelzőn megjelenő jelzés figyelmeztet, hogy az előző szerviz óta eltelt a meghatározott idő, illetve, elértük a megfelelő kilométert, ideje ismét szerelőhöz mennünk. Sokan vagyunk, akik extra kiadásként tekintenek a kötelező szervizre, noha autónk karbantartása (és fogyasztása) érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen szakember elé kerüljön. Csakúgy, mint az embereket, a kocsikat is túl lehet hajszolni, ez pedig a motor idő előtti károsodásához vezethet. Habár most már beépített szenzorok vannak erre, a gumikat mi is ellenőrizhetjük. Tudniillik az alacsony guminyomás nemcsak gyors és abnormális kopást eredményez, hanem többletfogyasztást is. A fentiekre a legjobb megoldás tehát, ha nem halogatjuk a szervizt.

3. Ne lőjünk ki, a gumicsikorgatás már nem menő!

Bizonyított tény, hogy ha hirtelen, felgyorsítva indulunk, az üzemanyag-fogyasztásunk akár harmadával is megnőhet. Mára már nem kell feleslegesen járatni a motort a kulcs elfordítását követően, lendületesen, ám mégis finoman, két-három ezer közötti fordulatszámon érjük el az utazósebességet. Ha van a sebességváltás optimális idejére figyelmeztető jelzés a járművünkben, érdemes betartani. Lehet, hogy a gumicsikorgatás látványosabb, de sokkal kevésbé hatékonyabb és gazdaságosabb, mint a motor lassú, elnyújtott felpörgetése.

Fotó: Shutterstock

4. Minél hamarabb váltunk fel, annál jobb!

A belső égésű motorok közül a benzinesek két-három ezer fordulat per perc tartományban visszafogottabban fogyasztanak az áttételeknek köszönhetően, tehát nyugodtan felválthatunk nagyobb sebességfokozatba, amint a fordulatszám megengedi. Manapság egyre több kocsi műszerfalán jelenik meg, mikor, milyen fokozat ajánlott – használjuk!

5. Maradjunk mozgásban!

A megfelelő sebesség kiválasztásával sokat spórolhatunk a fogyasztáson, a folyamatos gyorsítással, lassítással és fékezéssel ugyanis több üzemanyagot égetünk el. Habár a forgalmat nem tudjuk befolyásolni, a vezetési technikánkat azonban mi választjuk meg. Dugók esetén – amennyiben lehetséges – is tartsuk be a követési távolságot, de nem kell azonnal elindulni, megvárhatjuk, amíg az előttünk álló autó már legalább két-három méter távolságra van tőlünk. Amennyiben legalább 10 másodpercet üresben járatjuk a motort, akkor többet fogyasztunk, mintha újraindítanánk. Ha egy percnél tovább kell várakozni, érdemes leállítani a kocsit. Lehetőleg már az emelkedők előtt gyorsítsunk fel, hogy kitartson a lendületünk. Lassulásnál mindig motorfékkel mérsékeljük az autó sebességét. Minél kevesebbszer használjuk a fékpedált, annál jobb, mivel a motorfékkel megszakad az üzemanyag-szállítás, ezért ez nemcsak biztonságosabb, de gazdaságosabb is.

6. Tervezzünk előre!

A Magyar Autóklub is azt ajánlja, hosszabb utakon minden esetben készítsünk útvonaltervet, ezzel nemcsak időt takarítunk meg, hanem a felesleges stressztől is megkíméljük magunkat. Minél előbb elindulunk, annál nyugodtabban vezetünk, és ezzel kevesebb üzemanyagot is fogyasztunk. Érdekesség, hogy a kutatások szerint a zene típusa is meghatározhatja a vezetési stílust. Ha ritmusosabb, hangosabb dalokat hallgatunk a járművünkben, nagyobb eséllyel hajtunk gyorsabban. Tankoláskor pedig erősen húzzuk meg a benzinsapkát, mert a rosszul záródó tartályokból a felmérések alapján több mint 550 millió liter üzemanyag párolog el naponta.

7. Lassan járj, tovább érsz!

A légellenállás 80-100 kilométer per órától emelkedik jelentősen, miután a járműre így ható erő a sebesség négyzetével arányos. Ha tehát gyorsan hajtunk, több benzint vagy gázolajat használunk el, 100 kilométer per óra felett például minden további 10 kilométer per órás sebességnövekedés 10 százalékos többletfogyasztással jár.

Fotó: Shutterstock

8. Igen, a klíma tényleg növeli a fogyasztást…

Igaz az az általános megállapítás, hogy minél többet használjuk a klímát, annál többet fogyaszt az autónk – minden 100 kilométer megtétele után 1-2 extra litert. Rövidebb utakon lehúzhatjuk az ablakot, hosszabbakon viszont ne tegyük, mert így meg a légellenállás megnövekedése miatt égetünk el több üzemanyagot. Ugyanilyen hatása van például az üres tetőcsomagtartóknak is, tehát ha nem szállítunk benne semmit, mindenképpen szereljük le.

9. Inkább egyszer, de akkor több helyre menjünk!

A meleg motor a leghatékonyabb, leggazdaságosabb. Sok pénzt takaríthatunk meg azzal, ha teendőinket, programjainkat összehangoljuk, és inkább egyszer ülünk autóba hosszabb időre, mint többször kevesebbre. A világrekord 1865 kilométer egy tank üzemanyaggal, amit brit autósok 72 kilométer per órás sebesség mellett, mindössze 20 perc pihenő beiktatásával tettek meg 14 országon keresztül haladva.

10. Mindig kell egy társ!

Lehetőleg ne egyedül utazzunk, még ha ezt megköveteli is a munkánk. Ha minél többen vesszük igénybe ugyanazt a fuvart, azzal egyrészt csökkentjük az egy főre eső környezeti terhelést, másrészt a költségeket is megoszthatjuk egymás között. Már hazánkban is egyre népszerűbb a telekocsi-szolgáltatás, amelynek lényege a kapacitások kihasználásának növelése mellett a környezetvédelem és a közösségépítés. Ugyanis minél többen használunk közösen egy kocsit, annál kevesebb lesz belőlük az utakon.