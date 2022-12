Habár a Tesla tavaly még úgy nyilatkozott, hogy a cégben kiemelt figyelmet fordítanak a közvéleményre és a technológiai lehetőségekben rejlő veszélyekre is, a nyáron mégis perrel fenyegetett meg egy amerikai érdekvédelmi csoportot, amely egy ideje a teljesen önvezető járművek ellen kampányol.

Fotó: Getty Images

A Dawn Project akkor arról készített felvételt, ahogyan a teljesen önvezető módba (Full Self-Driving Beta) kapcsolt Tesla 32 kilométer per órás sebességgel gyerekméretű babákat üt el. A világ egyik leggazdagabb embere, Elon Musk tulajdonába tartozó vállalat a hírek szerint jogi útra akarta terelni az ügyet, ha nem törlik a videót.

Ugyanez a szervezet most novemberben is tesztelt Santa Barbara-i parkolóban, amelyhez a Tesla önvezető rendszerét működtető szoftver legfrissebb verzióját (10.69.2.2 ) használták. A gázpedál lenyomása nélkül az autó 48 kilométer per órára gyorsult fel, és lassítás nélkül nekiütközött az út közepén álló babakocsinak.

Szakértők arra figyelmeztettek, hogy

a Tesla rendszere nem szintetikus környezetre van optimalizálva, hanem a valós világra, ez pedig nagyban befolyásolhatja az ilyen tesztek kimenetelét.

Musk még augusztus végén egy konferencián azt mondta, hogy az év végéig szinte minden amerikai államban elérhető és működőképes lesz az önvezetés, hamarosan pedig Európát is célba veszi. Nemrégiben azonban bebizonyosodott, hóban szinte használhatatlan a rendszer.

Minden új Tesla nyolc külső kamerával és nagy teljesítményű látványfeldolgozó rendszerrel van felszerelve, hogy további biztonságot nyújtson. Az európai és közel-keleti piacokra készült Model 3-kon és Model Y-okon már nincsenek radarok, hanem a kameraalapú Tesla Vision funkciót használják, amely a márka fejlett kamerarendszerére és neurális hálózati feldolgozására támaszkodik az autopilot, valamint a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása érdekében.

A Tesla.com autopilot és teljes önvezető képességéről szóló leírásában felhívják a figyelmünket, hogy az autopilot, enhanced autopilot és teljes önvezetés funkciók aktív vezetői felügyeletet igényelnek, és nem teszik önállóvá a járművet.