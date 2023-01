A nevét sem tudják kiejteni, csőd is fenyegeti, most teljesen új imázst kap

Az egyik legrégebb dél-koreai autómárka, a SsangYong a közelmúltban előbb csődközeli állapotba jutott, majd tulajdonost is váltott, most pedig a szinte kiejthetetlen márkanevétől is elköszön.

1 órája | Szerző: N. P.

Már csak idő kérdése, és ismét nevet vált az egyik legrégebb óta működő dél-koreai autómárka. A SsangYong részvényeinek 61,86 százalékát tavaly vásárolta fel az acél- és vegyipari KG Group, miután a vállalat csődközeli állapotba jutott. Az új többségi tulajdonos pedig vérfrissítést tervez, hamarosan lecseréli a világ legtöbb részén szinte kiejthetetlen márkanevet KG Mobilityre – írja a Korea Herald. Fotó: Dzsung Jeon-je / AFP Kvak Dzsea-szun, a KG Group vezérigazgatója elmondta, nehezen született meg a döntés, eleinte az is felmerült, hogy csak a Motor szótól szabadítják meg a brandet, de végül úgy határoztak, teljesen új arculatot kap, még a logóját is lecserélik. Mostantól minden legyártott SsangYong autó KG-ként fog piacra kerülni, noha a vállalat történelme és értékei nem változnak – jelentette ki Dzsea-szun, hozzátéve, bár a korábbi elnevezésről szép emlékeket őriznek a rajongók, de kialakult róla egy fájdalmas kép is. A befektetők ugyan még megvétózhatják a márkacserét márciusi közgyűlésükön, de erre kevés az esély. Előnnyel is jár a visszaeső kereslet a magyar autópiac egyik legnagyobb szereplője szerint Miközben a magyar és az európai újautó-eladás zsugorodott, az AutoWallis addig 27 százalékkal több, összesen 23 890 darab gépjárművet értékesített 2022 első három negyedévében. A SsangYongot 1954-ben Dong-hwan Motorként alapították, később Dong-A Motor lett belőle, mostani nevét 1988-ban kapta. Ahogy azt az Autónavigátor.hu is írja, a cégnél tisztában voltak vele, hogy egyes vevőknek problémát okoz kimondani a márkanevet, míg mások tévesen kínai gyártónak nézik őket. A Vezess portál eközben emlékeztet arra, hogy Magyarországon és a főbb európai piacokon jelenleg ötféle SsangYong-modell kapható: a Korando, a Musso Grand, a Rexton, a Tivoli Grand és a Tivoli X150. A márka főleg a magánszemélyeknél volt népszerű itthon tavaly. Egy délpesti márkakereskedésben az új Korando 9,299 millió forinttól kapható, míg a Musso Grand alapára 9,699 millió, a Rextoné 16,069 millió, a Tivoli Grandé 8,099 millió, a Tivoli X150-é pedig 7,499 millió.

