Ahogy arról a héten többször is írtunk, összességében csalódáskeltő évet zárt tavaly a magyar autópiac.

Hasított az autópiacon a Toyota, decemberben gyártotta a legtöbb autót.

Fotó: Getty Images

2022-ben:

111 524 új személygépkocsi kapott rendszámot,

126 094 használt autót regisztráltak,

15 511 darab forgalomba helyezéssel december volt a leggyengébb, 23 980-nal pedig március a legerősebb hónap,

4709 darab új, tisztán elektromos kocsit, míg 4876 új plug-in hibridet vettek nyilvántartásba,

691 új busz került az utakra,

17 652 darab új kishaszonjárművet, 5705 darab új nagyhaszonjárművet jelentettek be,

5197 darab új motorkerékpárral bővült az állomány.

Egyelőre azonban mindenki a pozitívumokra koncentrál: a Suzuki arra, hogy immár hetedik éve vezeti az eladási listákat itthon, továbbá két hazai modellje, a Vitara és az S-Cross is megnyerte az alsó-középkategóriát; a kelet-közép-európai régió meghatározó szereplője, az AutoWallis pedig azért büszke, mert rekordot döntött: 2022 első kilenc hónapját 209 milliárd forintos árbevétel mellett, 7,6 milliárd forintos nettó nyereséggel tudta le.

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) 2023-ra 10 százalékos csökkenést vetít előre a magyar autópiacon, noha ezzel még mindig meglesz a százezres darabszám, ami a forgalomba helyezéseket illeti.

A cseh, lengyel, magyar és szlovák piac kiszolgálásának céljával létrehozott, immár varsói székhelyű Toyota Central Europe Kft. magyarországi kommunikációs vezetője, Varga Zsombor a Világgazdaság kérdésére elmondta: az előző évekhez hasonlóan rendkívül sikeres volt 2022 az itthoni utakon maradó kocsikról valós képet mutató, kivonásokkal tisztított újszemélyautó- és újkishaszongépjármű-piacon már 2020 óta vezető Toyota számára. (Tavaly a hazánkban regisztrált új autók 20,4 százalékát, vagyis 26 338-at vontak ki a forgalomból az első hét hónapban, ami torzítja a piaci képet. Jóllehet a Toyota ezen a listán az első helyen végzett, a gyártó mégis a kivonásokkal tisztított piacot tartja mérvadónak.) A cég 11,4 százalékos részesedésével ért fel a csúcsra tavaly a kivonásokat is magába foglaló teljes piacon.

„Érdemes külön kiemelni, hogy a 10,9 százalékkal csökkenő teljes piacon értékesített 15 102 új Toyota 4,9 százalékos értékesítésbővülést, és így 1,8 százalékpontos részesedésnövekedést eredményez” – jegyezte meg Varga, hozzátéve, hogy a csúcspontot talán két vadonatúj modelljük, az Aygo X és a Yaris Cross látványos sikere, illetve az év végén megérkezett Corolla Cross, valamint bZ4X pozitív fogadtatása jelentette.

Fájdalmas döntés: nincs több árgarancia

A kommunikációs vezető arra is rámutatott, hogy prémiummárkájukkal, a Lexusszal rekordot döntöttek, miután az 1200-at is meghaladta az új vevőszerződéseik száma. Varga Zsombor a negatívumokról is szót ejtett, a mélypontot nekik is az árfolyam volatilitása miatt meghozott nehéz döntések jelentették, közülük is kiemelkedik, hogy

a többi piaci szereplőhöz hasonlóan nem tudtak árgaranciát vállalni, így a végső ár tekintetében a beérkezéskori árfolyam lett a mérvadó.

Tovább erősítheti pozícióját 2023-ban a Toyota a magyarországi újautó-piacon.

Fotó: Getty Images

Óránként két Toyotát, naponta két Lexust adtak el itthon

Tavaly is az évek óta a világ legnépszerűbb autójának bizonyuló Corolla lett a legkedveltebb Toyota Magyarországon: 3416 darab talált belőle gazdára itt, ami a társaság hazai értékesítéseinek 22,6 százaléka. A Corollát a Yaris követte 2099 egységgel (a cég itthoni eladásainak 13,9 százaléka), a képzeletbeli dobogó legalsó fokára a RAV4 került, amelyből 1984-et értékesítettek hazánkban (13,1 százalék).

A Lexusoknál a következőképpen néz ki a sorrend:

RX: 289 darab (az itthoni Lexus-eladások 38,4 százaléka), NX: 282 darab (37,5 százalék), ES: 82 darab (10,9 százalék).

A társaság kiszámolta:

minden órában két Toyotát, naponta pedig két Lexust adtak el nálunk 2022-ben.

Minden a háborún múlik – idén is

A világ legnagyobb autógyártója 2022-ben 1 030 508 új Toyotát és 50 467 új Lexust értékesített Európában, ebből 129 586 Toyota, továbbá 8910 Lexus a Toyota Central Europe által kiszolgált cseh, lengyel, magyar és szlovák piacon talált gazdára.

Varga azzal folytatta, hogy 2023-ban lesznek olyan kiemelt modellek, amelyeket akár készletről is tudnak szállítani, és a legtöbb esetben az átlagosnál kedvezőbb határidőket kínálhatnak, ám az is igaz, hogy bizonyos (niche) darabokra már ők is csak 2024-re tudnak rendeléseket felvenni. Kiemelte:

Az árak tekintetében az árfolyam stabilitása hozhat rendeződést, bár ez nem kismértékben a szomszédunkban zajló háború függvénye.

A márkának minden esélye megvan arra, hogy idén tovább erősítse pozícióját a magyarországi újautó-piacon. A hazai márkakereskedésekbe ugyanis egyebek között nagyobb volumenben érkezik a 2022 év végén bemutatkozó, a világ legfejlettebb, ötödik generációs öntöltő hibrid elektromos meghajtásával debütáló Toyota Corolla Cross, valamint az első dedikáltan akkumulátoros elektromosnak fejlesztett modellje, a bZ4X, de jön a Lexus történelmi, turbófeltöltéses hibrid és plug-in hibrid elektromos meghajtással is elérhető, nagy méretű crossoverje, az RX is. A Toyota ráadásul további újdonságokat is ígér ez évre.