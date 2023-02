„A világ legnagyobb akkumulátorgyártójának, a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) Debrecenben épülő gyárából szerezzük majd be a elektromos akkumulátorainkat” – hangzott el a Mercedes-Benz Hungária Kft. szerdai sajtótájékoztatóján, amelyen Fabiola Attorri ügyvezető igazgató, Hesz Tamás értékesítési igazgató, illetve Szilveszter Tibor, a kishaszonjármű-üzletág értékesítési és marketingigazgatója ismertette a társaság 2022-es eredményeit, valamint az idei évre vonatkozó üzleti terveit.

A CATL 221 hektáros területen épülő debreceni üzeme 7 milliárd eurós (268 ezer milliárd forintos) beruházással 9 ezer új munkahelyet fog teremteni, legnagyobb ügyfele pedig a Mercedes lesz.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szeptemberben úgy fogalmazott, hogy gyors építkezésre van szükség, hiszen 2025 elejétől már el kellene indulnia a termelésnek Debrecenben, mivel nemcsak a Mercedes-es, de a BMW-s kollégák is ott állnak a CATL sarkában, hogy mikor vásárolhatják meg az első elektromos akkumulátorokat.

A stuttgarti székhelyű vállalat immár 2016 óta őrzi vezető szerepét nálunk a prémium szegmensben, kimagasló és nagyon jó eredménynek tartják, hogy a 2020-as 4501, a 2021-es 5468-as darabszámot követően tavaly 5516 személyautót helyeztek forgalomba itthon, amellyel a márkák rangsorában a nyolcadik helyen végeztek. A növekedés az elmúlt évhez viszonyítva csupán 1, míg a tavalyelőttihez képest 23 százalékos.

A legfelsőbb kategóriába, a top endbe tartozó Maybachokból, AMG-ékből é G-osztályú járművekből 2012-ben még csak nyolc darabot értékesítettek nálunk, azóta ez a szám megközelítette az ezret, ami Európában is kimagaslónak tekinthető. A hazánkban regisztrált Mercedesek közül minden hatodik a kecskeméti gyártóssorról gördül, ami a márka itteni eladásait tekintve 16-17 százalékos arányt jelent.