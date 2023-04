„A koronavírus-járvány után a Nagy Suzuki Teszthónap volt az első olyan országos kampányunk, amely során a márkakereskedői aktivitásra kiemelt figyelmet fordítottunk. Úgy tapasztaltuk, hogy átfogó, integrált koncepcióval, jó ajánlattal a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között is hatékonyan meg lehet szólítani a személygépkocsi-vásárlást tervező magánembereket” – írta a Világgazdaságnak a Magyar Suzuki Zrt., hozzátéve, az eredetileg márciusra tervezett kampányuk az elmúlt hónap közepére érett be: ekkora ugyanis jól látható mértékben, mintegy 30 százalékkal nőtt a szalonlátogatások száma.

Kiemelték: azért, hogy az érdeklődésből vásárlási szándékot és értékesítési eredményt érjenek el, meghosszabbították a nagy teszthónapot áprilisra. Emellett a Vitara+ akciós, akár 0 százalék THM-es finanszírozási ajánlatát kiterjesztették a paletta csaknem összes modelljére, miközben Suzuki+ néven azonos, kedvező finanszírozási feltételeket kínálnak május végéig úgy, hogy a Vitarára megtartották az első három ingyenes időszakos karbantartási ajánlatot is:

„Kétségtelen, hogy sikerült elérnünk egyfajta mozgósítást, és az értékesítési számok javulását is tapasztaljuk. Ugyanakkor már érezzük, hogy a két hónapos kampány hatása április végére lecseng.”

Korábban a Magyar Suzuki 60-70 százalékban a magánszektorban értékesítette új modelljeit. A lakossági piac jelentős szűkülése miatt azonban visszaesett ez az üzletáguk, így az eladási arány 50 százalékra módosult. Mostanra viszont már a flottás vásárlóik vannak túlsúlyban (70-75 százalék), vagyis privátügyfélből nekik is egyre kevesebb van.

Február végén eljutottunk oda, hogy volt olyan versenytársunk, amely jobban teljesített a magánemberek részére való eladásban, mint mi, igaz, ez a trend a korábbi évek első negyedévében is megfigyelhető volt.

„Március végén viszont már azt tapasztaltuk – nagyban köszönhetően a sikeres kampánynak –, hogy a Magyar Suzuki ismét a legeredményesebb lett a lakossági vásárlók közötti értékesítésben” – fogalmazott az esztergomi székhelyű vállalat, amely hangsúlyozta, hogy különböző mértékben, felszereltségi változatban, de a legtöbb piaci szereplőnek azért van készletről elérhető személyautó-modellje.

Szerintük ők egyébként is jól állnak: a hazai gyártású S-Crossok, Vitarák több változatban is azonnal elérhetők, további színben és felszereltségben pedig rövid szállítással hozzáférhetők. Ez részben az importgépjárműveikre is igaz, a Jimny kivételével a többi modelljük néhány hónapos várakozási idővel megérkezik: „Ezzel a Magyar Suzuki a sikeresebb készletgazdálkodású disztribútorok közé tartozik.” Mindezek ellenére ők is azt tapasztalják, hogy a kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt jelentősen csökken az új autók iránti fizetőképes kereslet és a vásárlási szándék is.

Az S-Cross-szal és a Vitarával ellentétben a Suzuki Jimnyre várnia kell annak, aki ilyen autót szeretne.

A fenti modellek alapárai a Suzuki hűségprogramjában résztvevőknek a következők:

a legolcsóbb S-Cross, az 1.4L lágy hibrid 6MT 2WD GL 9 millió forint helyett most 7,95 millió,

a legdrágább S-Cross, az 1.4L lágy hibrid 6MT AllGrip GLX Panoráma non-BSM 11,24 millió forint helyett 10,19 millió,

a legolcsóbb Vitara, az 1.4 lágy hibrid 6MT 2WD GL 8,49 millió forint helyett 7,44 millió,

a legdrágább Vitara, az 1.4 lágy hibrid 6MT AllGrip GLX Panoráma non-BSM 10,54 millió forint helyett 9,49 millió,

a 4WD GL 5MT LCV Jimny pedig bruttó 10,65 millió forint helyett bruttó 9,25 millió (a nettó kedvezményes ára 7 283 465 forint).

A társaság osztja azt a véleményt, hogy 2023 első három hónapja a tavalyról áthozott megrendelés- és szerződéses állomány idei teljesítésének köszönhetően volt jobb néhány százalékkal a tavalyi év azonos időszakához képest. Úgy érzékelik, a piacot jelenleg a rendkívül alacsony új szerződésszám jellemzi. „Ennek tükrében nevezhetjük mi is sikeresnek a Nagy Suzuki Teszthónap-kampányt: képesek voltunk ugyanis növelni az új megállapodások számát.”

Ugyanakkor a cégautópiacot is elérték a negatív gazdasági környezet hatásai: a Magyar Suzuki a partnereitől, a márkakereskedőiktől azt hallja, hogy a vállalkozások inkább kivárnak a vásárlással.

A helyzet nem reménytelen, a várakozások némileg optimisták, a cégek ugyanis arra számítanak, hogy a kedvezőtlen hatások enyhülésével bátrabban tervezhetik meg a vállalkozások a beruházásaikat. Mi is azt reméljük, hogy a mai negatív trendek a második negyedév végére, a harmadik elejére pozitívba fordulnak az új személygépjármű-értékesítés piacán.